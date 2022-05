Kako ublažiti alergije: Evo što treba izbjegavati i što učiniti za bolju kvalitetu zraka u domu

Svakoga dana na jednome mjestu donosimo preporuke iz našeg digitalne free i PLUS+ ponude. Ovo su priče novinara 24sata iz Life&Style rubrike. Pretplati se na PLUS+ i čitaj sadržaj samo za tvoje oči.

Alergije u osnovi predstavljaju poremećaj imunološkog sustava. Naime, imunitet nas inače štiti od raznih bakterija, virusa, bolesti i infekcija, tako da se u kontaktu s njima aktivira prirodni obrambeni mehanizam organizma, kako bi se tijelo lakše izborilo protiv bolesti. No, kod osoba koje imaju slabiji imunitet, primjerice zbog stresa, nekvalitetne prehrane, terapije određenim lijekovima, ili zbog kronične bolesti, imunološki sustav postaje preosjetljiv na neke tvari iz okoliša koje inače nisu opasne po zdravlje, kao što je pelud, i reagira tako što aktivira mehanizme odgovorne za borbu protiv bolesti – pojašnjava internist prim. dr. Jadranko Jelić, koji u svojoj ordinaciji u Rijeci, među ostalim, provodi alergotestove i biorezonantnu terapiju alergija.

Alergija je snažna reakcija tijela na tvar iz okoline koja inače nije štetna, pa tako kod nekih ljudi različite tvari mogu prouzročiti kašalj, kihanje, svrbež, probavne tegobe... Osim na hranu, ponajviše mlijeko, jaja i kikiriki, Hrvate sve više muče peludne alergije, čija je sezona već počela, kažu naši stručnjaci.

Još u siječnju počela je cvatnja čempresa, lijeske i jasena, no koncentracija njihove peludi u zraku tijekom ožujka je najviša. Do kraja ožujka počinje i cvatnja visokoalergene breze i vrbe, a u travnju počinju i problemi ljudi koji su alergični na trave, pokazuje peludni kalendar NZJZ "Dr. Andrija Štampar". Ako ste alergični na koprivu i kesten, kihanje kreće u lipnju, a u kolovozu počinje cvatnja jednog od najsnažnijih prirodnih alergena, ambrozije, čiji je pelud prisutan u zraku sve do kraja jeseni.

Kontrola alergije i astme započinje kod kuće. Mnogi ljudi s alergijama ostaju u zatvorenom kad je pelud na svom vrhuncu, no to ne znači da ćete se tako spasiti i od simptoma alergije. Stručnjaci za Washington Post preporučuju tri načina na koje možete poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom.

Alergije se ne liječe, nego se ublažuju. To pomaže jačanje imuniteta, ali i pravilna te kvalitetna prehrana. No promjene neće doći preko noći, nego se pripremati treba mjesecima unaprijed.

