Nemojte se osjećati loše ako je vaš partner tužan ili povrijeđen

Većina ljudi smatra da se trebaju pobrinuti za osjećaje svojih voljenih. Osjećaju se loše kada su oni tužni i trude se da voljeni ne bude usamljen.

Općeprihvaćeno je mišljenje da, ako partner osjeća bol, to je naša odgovornost ili greška i to trebamo popraviti, razveseliti ga, zagrliti i zaštiti. No stručnjaci se slažu kako to nije dobro, jer tako zaboravljamo na sebe.

- Svaki put kada partner podijeli nešto loše, suosjećate s njim i zajedno emotivno 'tonete'. Nakon toga, pitate se: 'Što sam učinio ovaj put? Što da radim? Koliko truda i energije moram uložiti u to da ga razveselim?'. S vremenom, to može dovesti do toga da počnete izbjegavati svog partnera, osobito ako ste i sami nervozni ili loše volje - tvrdi psiholog, dr. Assael Romanelli.

Veza postaje opasno mjesto gdje ne želite dijeliti svoju bol kako ne biste 'ozlijedili' svog partnera. U takvim simbiotskim odnosima, ako je jedan povrijeđen, i drugi mora suosjećati s njim, kako bi, kaže dr. Romanelli, dokazao svoju ljubav.

- Takva dinamika nije zdrava i partneri prestanu dijeliti ono što osjećaju. Počinju se izbjegavati osjetljive teme, nema više konstruktivnih povratnih informacija i javljaju se frustracije i napetosti - priča psiholog.

Ističe kako jedan partner nije odgovoran za to kako se drugi osjeća.

Foto: Dreamstime

- Ne možete preuzeti odgovornost za emocionalnu sreću drugog. Suočavanje sa svojom boli gradi karakter, integritet, samopoštovanje i samopouzdanje. Zbog toga nemojte 'krasti' partneru priliku za razvojem. Ne morate reagirati na svaku njihovu lošu emociju nego ih 'pustite' i odmaknite se - savjetuje.

Dodaje kako takvo postupanje pomaže parovima da presjeku 'simbiotsku pupčanu vrpcu' između sebe i ne traže međusobnu zaštitu.

Dr. Assael Romanelli ističe šest koraka koji vode prema boljoj vezi:

1. Razmislite, vjerujete li da ste odgovorni za partnerove osjećaje, da je njihova bol vaša odgovornost i da morate stalno razmišljati osjeća li se on dobro? Pogledajte što dobivate takvim razmišljanjem.

2. Ako želite ublažiti ili promijeniti uvjerenje da ste odgovorni za njegove osjećaje, podijelite ono što ste upravo pročitali s njim.

3. Kada razgovarate, pokušajte dijeliti svoju bol, kritiku, frustraciju ili čak ljutnju s partnerom polako. Dajte mu dio po dio, pauzirajući, kako bi on to mogao apsorbirati.

4. Podsjetite ga da drži do sebe. Ne treba reagirati na ono što dijelite. Podsjetite ga da samo želite da vas sasluša.

5. Ako reagira obrambeno, ljuto i agresivno, udahnite i pustite ga. Ako je potrebno, uvijek se možete vratiti na tu temu.

6. Ponekad dijeljenje boli i emocija na ovaj način može dovesti do određene udaljenosti. To je neizbježno i prirodno. Sjetite se ostati otvoreni prema partneru. Podsjetite se da to radite kako biste produbili odnos, piše PsychologyToday.