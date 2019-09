Što sve možete očekivati kada ste u ljubavnoj vezi s empatom

Ljudi skloni empatiji u vrlo kratkom roku prepoznaju kakvom energijom netko zrači, sposobni su upijati te energije pa čak i kada to ne žele. To je razlog zašto se u društvu drugih ljudi brzo osjećaju iscrpljeno i žele neko vrijeme provesti sami kako bi se napunili pozitivnim vibracijama.

Oni su sjajni partneri jer vole svim srcem, ali ponekad mogu biti teški jer su izuzetno osjetljivi i emotivni.

Evo što možete očekivati od ljubavne veze s empatom:

Vole biti sami

Kao što smo spomenuli, oni u samoći pronalaze mir i pune se pozitivnom energijom stoga im je nužno potrebno da povremeno budu sami. Stoga, ako ste u vezi s empatom, nemojte osobno shvaćati i ljutiti se kada povremeno poželi biti sam.

To ne znači da vas voli manje ili bježi od vas, već samo želi ponovno biti pun dobre energije i sposoban nastaviti normalno sa životom. Za empate je samovanje nužno za egzistenciju gotovo kao i zrak koji udišemo.

Vrlo su emotivni

Oni osjećaju emocije drugih, dobro razumiju kada netko pati, osjetljivi su na nepravdu... Sve ih to zna duboko pogađati pa se ne čudite ako se odjednom rasplaču, a vama se čini da razloga za to nema.

Ne vole se grupirati

Za empate druženje s velikim brojem ljudi može biti čak nepodnošljivo upravo zbog mnoštva raznih energija koje u takvim situacijama osjećaju i upijaju. Stoga, ako ste u vezi s takvim tipom čovjeka, budite spremni da mala, kratka i rijetka druženja s drugim ljudima.

Također, njima je nezamislivo pripadati određenoj grupi ljudi i strogo specificiranim interesima ili vjerovanjima, jer je njihov spektar razmišljanja jako dubok i širok pa im se grupiranje po određenim interesima zna činiti plitkim i ograničenim.

Vole duboko i iskreno

Empati su savršeni partneri za doživotnu, duboku i iskrenu ljubav. Kada vole, oni vole vrlo intenzivno, a kada kažu da vas vole svim srcem - oni to zaista i misle. To su tipovi ljudi koji će 'osluškivati' partnerove emocije i napraviti sve što je u njihovoj moći da ih ne povrijede.

Njima ne možete lagati

Empati su toliko dobri u 'čitanju' ljudi da vrlo brzo znaju kada netko ne govori istinu, pretvara se ili nema dobre namjere. Za njih kažu kako posjeduju najbolji detektivski um na svijetu.

Stoga, ako ste u vezi s takvim tipom čovjeka, zaboravite na sitne laži i muljanje. Kod njih prolazi samo istina pa koliko god bolna bila. Izuzetno cijene otvorenost u komunikaciji i iskrenost kod ljudi.

Izbjegavaju sukobe

Ako imaju priliku, empati će se radije maknuti od problematičnih ljudi i situacija nego se dovoditi u sukob. Oni osjete odmah o čemu se radi i jako dobro mogu procijeniti kako bi određena situacija mogla završiti.

Ukoliko se neki problemi njih ne tiču, a nitko ih nije pitao za savjet, radije će se maknuti nego nametati svoje mišljenje i stavove iako to ne znači da ih određena situacija nije duboko dirnula i da ne bi željeli pomoći.

Također, oni su itekako svjesni poslovice 'pametan popušta', jer ljudima koji ne shvaćaju je teško objasniti neke stvari, pa zašto se onda uopće upuštati u to - tako empati razmišljaju.

Lako postaju deprimirani

To su kratke epizode do kojih dolazi u situacijama kada empatičan čovjek nikako ne dobiva priliku biti neko vrijeme sam, posebno nakon što je bio izložen negativnim vibracijama drugih ljudi. Tada mu je razina energije sve manja i slabija, osjeća se vrlo iscrpljeno i lako upada u tjeskobne epizode.

Međutim, nakon 'punjenja baterija' u osami, sve se vraća u normalu. Ako ste u vezi s empatom, nemojte brinuti kada vidite da je pomalo depresivan već mu omogućite da nekoliko sati provede sam sa sobom - biti će vam neizmjerno zahvalan.

Znaju dobro slušati

Empati su fantastični u slušanju i razumijevanju drugih, oni su rame na kojemu možete plakati i ne osjećati se zbog toga loše. Kada nešto govorite, slušat će vas pažljivo, sa zanimanjem i razumijevanjem i neće vam svako malo upadati u riječ.

Oni nisu skloni voditi monologe i prekidati druge dok govore jer nisu opsjednuti vlastitim egom kao mnogi ljudi kojima smo okruženi. Zapravo, kada bolje razmislite, danas je teško naići na čovjeka koji će vas slušati sa zanimanjem, većina radije priča o sebi i svojim interesima.

Previše razmišljaju

Njihov mozak kao da se ne može ugasiti niti odmoriti. Empati su skloni pretjeranom razmišljanju o svemu i svačemu, skloni su analiziranju, predviđanju, planiranju...

To je jako iscrpljujuće i za njih same, ali i za njihove partnere. Ali, to je jednostavno tako. To je još jedan razlog zašto im treba osigurati vrijeme provedeno u osami, jer osim što će se napuniti pozitivnom energijom, i njihov mozak će lakše 'probaviti' neke stvari i vratiti se u normalu.