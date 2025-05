Nemojte se osramotiti - stvari koje se ne rade na vjenčanjima

Planiranje vjenčanja zahtijeva puno truda, vremena i novca, a upravo zato svaki gost koji ignorira nepisana pravila ponašanja može nenamjerno izazvati stres i narušiti ozračje najvažnijeg dana u životu mladenaca. Prema riječima stručnjakinje za bonton Jo Hayes, dating trenerice Emily Thompson i direktorice nabave modne kuće Suit Direct, Nicole Barker, upravo sitnice koje gosti često ne primijete mogu ostaviti neugodan dojam i pokvariti sliku savršene svečanosti.

Foto: Dreamstime

Ovo je vrijeme kada mnogi prisustvuju brojnim vjenčanjima, i upravo zato važno je prisjetiti se pravila ponašanja koja, iako često neizrečena, čine razliku između pažljivog gosta i onog koji pretjeruje. Od dolaska s nenajavljenim plus-one gostom do opuštanja uz previše pića s otvorenog bara, postoji niz grešaka koje se češće događaju nego što biste pomislili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:37 S vjenčanja na prosvjed | Video: čitatelj/24sata

No, stručnjaci upozoravaju kako najgori gafovi nisu uvijek očigledni. Neki od najneugodnijih trenutaka za mladence događaju se upravo zbog naizgled bezazlenih propusta – poput kašnjenja s potvrdom dolaska.

Emily objašnjava kako prekasno odgovaranje da nećete doći može u potpunosti poremetiti organizaciju: od rasporeda sjedenja do broja porcija koje catering priprema. Mnogi gosti nisu ni svjesni koliko su ti podaci presudni u završnoj fazi planiranja.

Foto: 123RF

Još jedan tihi prekršaj bontona je odluka da se propusti ceremonija i pojavi samo na večernjoj zabavi. Prema riječima Emily, to je krajnje neprimjereno, osim ako par nije unaprijed dao zeleno svjetlo za takvu odluku. Sama ceremonija predstavlja srž dana, trenutak u kojem par izriče zavjete pred obitelji i najbližima.

Neprisustvovanje tom činu šalje jasnu poruku: došao si zbog hrane i pića, a ne zbog ljubavi i podrške. Jo dodaje kako je biti pozvan na vjenčanje velika čast. Ako znaš da ne možeš doći na cijeli događaj, par je možda mogao to mjesto dati nekome tko bi s poštovanjem sudjelovao u cijelom iskustvu.

Jedna od najčešćih nedoumica među gostima je – smije li se dovesti pratnja ako to nije jasno navedeno u pozivnici. Odgovor je vrlo jednostavan: ako pozivnica to izričito ne navodi, plus-one nije pozvan. Pretpostavka da smiješ povesti pratnju, bez da je to dogovoreno, ne samo da je nepristojna, već i krajnje egocentrična.

Vjenčanja su skupi događaji s ograničenim brojem mjesta, a svaki gost je pažljivo odabran. Emily ističe da je prisustvo nenajavljenog gosta potencijalna noćna mora za organizaciju – posebice kad netko pokuša smjestiti svoju pratnju za stol bez mjesta, uz nelagodu svih prisutnih. Ako postoji bilo kakva sumnja, uvijek je bolje diskretno poslati poruku i provjeriti.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Važno je i pitanje dugotrajnosti veze. Jo napominje da se razmatranje mogućnosti dovođenja pratnje obično odnosi na ozbiljne, stabilne veze – nova simpatija od nekoliko tjedana nije dovoljan razlog za dodatni tanjur na svadbi.

Otvoreni bar na vjenčanju nekima djeluje poput pozivnice za neograničeno uživanje, no granica između opuštenosti i nepoštovanja vrlo je tanka. Emily preporučuje da se gost ograniči na jedno piće po satu, a alkohol bi trebalo u potpunosti izbjegavati prije same ceremonije.

Nerijetko se dogodi da netko, očigledno pod utjecajem pića, zaboravi tekst čitanja, promaši korak u hodu niz prolaz ili jednostavno ostavi dojam koji se dugo pamti – nažalost, ne po dobrom. Posebno za one koji su dio svadbene povorke, uzdržanost je znak poštovanja i podrške.

Jo upozorava da se nikako ne smijete napiti. "Svaka razina pijanstva je pogreška, neovisno o obiteljskim običajima. U bontonu ne postoji kategorija 'prihvatljivo pijan'", ističe. Par plaća za svako piće, a naručivanje pet uzastopnih rundi nije ni duhovito ni pristojno. Diskretna čaša šampanjca ili pivo dok se spremate može proći, ali općenito – bolje je biti suzdržan nego riskirati neugodne scene.

Foto: 123RF

Ni odabir odjeće nije bez pravila. Iako živimo u vremenu kada se moda sve više individualizira, vjenčanja i dalje imaju svoj kod. Jo posebno ističe kako žene ne bi trebale nositi bijelo – bilo da je riječ o snježnobijeloj, krem nijansama ili vrlo svijetlim pastelnim tonovima.

Bilo što što se previše približava izgledu mladenkine haljine može se protumačiti kao pokušaj da se privuče pažnja. Crvena, iako upečatljiva i popularna, također izaziva kontroverze jer se u zapadnoj kulturi smatra previše izazovnom za ovakve formalne prigode, dok crna još u nekim obiteljima izaziva nelagodu jer se povezuje s tugom.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Na kraju, Nicola Barker podsjeća kako se najbolji modni izbor temelji na jednostavnom pravilu – odjenite se u skladu s onim što su mladenci zamislili. Poštujte dress code iz pozivnice. Čak i ako je riječ o opuštenijem vjenčanju na plaži ili u dvorištu, to nije razlog da se pojaviš u trapericama i tenisicama. Bolje je biti mrvicu overdressed nego ostaviti dojam da nisi shvatio važnost dana, piše Daily Mail.