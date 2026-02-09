Neprepoznatljiva: Majka (32) izgubila 50 kg bez lijekova za mršavljenje, evo kako

Dok je otvarala još jednu vrećicu grickalica, samopouzdanje Katie Turton (32) bilo je na samom dnu. S težinom od 114 kilograma, bivša vizažistica iz Wigana osjećala se izgubljeno nakon dvije uzastopne trudnoće koje su u potpunosti promijenile njezin izgled i život. No, jedna humanitarna šetnja pokrenula je lavinu promjena i odvela je na put nevjerojatne transformacije.

Danas je Katie lakša za više od 50 kilograma, nosi odjeću veličine 38 umjesto 52 i postala je certificirana osobna trenerica koja pomaže drugima. Njezina priča, koju je podijelila na društvenim mrežama, inspirirala je tisuće, ali i izazvala sumnje onih koji su njezinu transformaciju pripisali popularnim injekcijama za mršavljenje.

Problemi s težinom za Katie su počeli nakon poroda. Prije trudnoća, kako kaže, nikada nije morala brinuti o kilogramima.

​- Težina je nešto s čime se nikada nisam borila prije trudnoće. Mislila sam da nosim blizance toliko sam bila velika - ispričala je za britanske medije.

Nakon rođenja drugog djeteta, vaga je pokazivala 114 kilograma. Suočena s novim odrazom u ogledalu, Katie je izgubila samopouzdanje i borila se s depresijom, a utjehu je pronalazila u visokokaloričnim grickalicama.

​- Jednostavno sam znala da ne želim zauvijek ostati takva. Izgubila sam sve samopouzdanje, izgubila sam osjećaj vlastite vrijednosti. Sve se otelo kontroli i upala sam u depresiju - priznala je.

Skrivala je svoju figuru u širokoj odjeći, a u jednom periodu čak šest mjeseci nije posjedovala ogledalo jer se nije mogla suočiti sa svojim izgledom.

Prekretnica od 64 kilometra

Život joj se promijenio u prosincu 2022. godine kada je pristala sudjelovati u humanitarnoj šetnji dugoj 64 kilometra za pomoć beskućnicima. Ta odluka postala je njezina prekretnica.

​- Znala sam da moram početi raditi na sebi i osjećati se bolje zbog svoje djece - objasnila je svoju motivaciju.

Kako bi se pripremila za izazov, počela je trenirati kod kuće uz pomoć online osobnog trenera, koristeći samo par bučica i girju. Vremena za odlazak u teretanu, kao i mnogim majkama, nedostajalo joj je.

​- Vježbala bih dok su mi djeca sjedila na prsima. Kada ste mama, nemate puno vremena za teretanu - rekla je.

Nakon što je uspješno završila šetnju, osjetila je nalet energije i želju za novim izazovima. Tada se rodila njezina strast prema fitnessu. Počela je hodati sve više i više, a zatim se odvažila i na trčanje, prijavivši se za polumaraton u Manchesteru. Nakon njega, uslijedio je i cijeli maraton 2023. godine. Do tada je već izgubila više od 30 kilograma.

Katie si je postavila cilj izgubiti ukupno 45 kilograma i, nakon što se učlanila u lokalnu teretanu, uspjela ga je i ostvariti. Danas ima oko 64 kilograma i nosi odjeću konfekcijskog broja 38.

​- Kada sam konačno dosegla svoj cilj, bilo je vrlo emotivno. Činilo se kao dug proces - podijelila je.

Njezina transformacija bila je toliko dramatična da su mnogi na internetu posumnjali u njezinu autentičnost. Dok su jedni izražavali divljenje, drugi su ostavljali zlobne komentare.

​- Objavila sam video transformacije i netko je komentirao: "Daj tome još godinu dana". Jedan je komentator napisao da ne može vjerovati da sam to ja. Netko je čak rekao: "Nema šanse, na starim slikama izgledaš kao da imaš 60 godina" - prisjetila se.

Pojavile su se i optužbe da je koristila popularne injekcije za mršavljenje.

​- Nekoliko su me puta optužili da koristim te injekcije. Ne vrijeđa me to jer je to trenutno jako popularno. Uvijek će biti trolova, bez obzira na sve - poručila je.

Svoju strast pretvorila je u posao te se educirala i postala osobna trenerica kako bi pomogla drugima na njihovom putu.

Poruka drugim ženama

Katie naglašava da njezina transformacija nije bila samo fizička. U potpunosti je promijenila i svoj odnos prema hrani. Svoju nekadašnju prehranu opisuje kao "kaotičnu", a danas se fokusira na uravnotežene obroke bogate proteinima i vlaknima. Ipak, ne odriče se svega.

​- I dalje ću pojesti krafnu ako mi se jede, sladoled s djecom ili povremeno otići u McDonalds. Nitko nije savršen. Osjećam se čak i bolje nego prije djece - kaže ona, dodajući kako "ne morate jesti minimalno kalorija za maksimalne rezultate".

Svojom pričom želi inspirirati druge, posebice majke, i pokazati im da život ne staje s dolaskom djece.

​- Želim da žene znaju da život ne staje kad dobijete djecu. Djeca bi trebala biti razlog da budemo zdraviji i da nas vide kako odrastamo. Znala sam da sam odlučna osoba, ali nisam si pripisivala dovoljno zasluga za to koliko sam snažna i otporna. Jedina osoba koja stoji između vas i vaših ciljeva ste vi sami - zaključila je.

