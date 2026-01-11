Obavijesti

Koliko trebate hodati da biste smršavjeli: jednostavna navika koja daje velike rezultate

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U moru dijeta, fitness trendova i skupih programa vježbanja, hodanje često ostaje podcijenjeno. Ipak, upravo je riječ o jednoj od najprirodnijih i najzdravijih aktivnosti koju ljudsko tijelo poznaje

Ne zahtijeva posebnu opremu, članstvo u teretani niti savršenu kondiciju. No ključno pitanje koje mnogi postavljaju glasi: može li se hodanjem zaista smršavjeti i koliko je zapravo potrebno hodati da bi se vidjeli rezultati?

Zašto je hodanje učinkovito za mršavljenje?

Mršavljenje se temelji na jednostavnom principu – tijelo mora potrošiti više energije nego što je unosi hranom. Hodanje, iako nije visokointenzivna aktivnost, ima jednu veliku prednost: može se provoditi često, dugo i bez velikog opterećenja za zglobove i mišiće. Upravo zbog toga idealno je za dugoročno održavanje zdrave tjelesne težine.

Person Stepping on a Scale
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Redovito hodanje potiče sagorijevanje kalorija, poboljšava rad metabolizma, smanjuje razinu stresa i pozitivno djeluje na hormone koji reguliraju apetit. Osim toga, pomaže u očuvanju mišićne mase, što je iznimno važno tijekom procesa mršavljenja.

Koliko kalorija se sagori hodanjem?

Broj sagorenih kalorija ovisi o nekoliko faktora: tjelesnoj težini, brzini hoda, terenu i trajanju aktivnosti. U prosjeku, osoba srednje tjelesne građe može tijekom jednog sata umjerenog hodanja sagorjeti između 200 i 300 kalorija. Brži tempo, hodanje uzbrdo ili duže trajanje dodatno povećavaju potrošnju energije.

Ako se gleda šira slika, za gubitak jednog kilograma tjelesne masti potrebno je potrošiti približno 7.000 kalorija više nego što se unese hranom. To znači da redovito hodanje, u kombinaciji s uravnoteženom prehranom, može postupno, ali sigurno dovesti do vidljivih rezultata.

Koliko treba hodati dnevno da bi se smršavjelo?

Za opće zdravlje često se preporučuje oko 30 minuta hodanja dnevno, no za mršavljenje je obično potrebno nešto više. Stručnjaci ističu da su 45 do 60 minuta hodanja dnevno optimalni za gubitak kilograma, osobito ako se hodanje provodi većinu dana u tjednu.

To ne mora značiti jednu dugu šetnju — vrijeme se može podijeliti u dvije ili tri kraće šetnje tijekom dana. Najvažnije je da hodanje postane redovita navika, a ne povremena aktivnost.

Je li 10.000 koraka dnevno zaista potrebno?

Broj od 10.000 koraka često se spominje kao idealan cilj, no on nije čarobna granica. Iako takav broj koraka može značajno doprinijeti sagorijevanju kalorija, još je važnije postupno povećavati razinu aktivnosti.

Za osobu koja dnevno napravi 4.000 koraka, prelazak na 6.000 ili 7.000 već predstavlja velik pomak. Ključ uspjeha nije savršen broj, već kontinuitet i postupno napredovanje.

Tempo hodanja – važniji nego što mislite

Nije svako hodanje jednako učinkovito. Lagana šetnja svakako je bolja od potpunog mirovanja, ali za mršavljenje je poželjan umjereno brz tempo — onaj pri kojem možete razgovarati, ali ne i bez napora pjevati.

Takav tempo potiče rad srca, poboljšava izdržljivost i omogućuje tijelu da učinkovitije koristi masne zalihe kao izvor energije. Povremeno ubacivanje kraćih dionica bržeg hoda dodatno pojačava učinak.

Kako dodatno pojačati učinak hodanja?

Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji hodanje mogu učiniti još učinkovitijim:

  • hodanje uzbrdo ili po stepenicama
  • promjena tempa tijekom šetnje
  • produžavanje trajanja šetnje umjesto ubrzavanja
  • uključivanje ruku i pravilno držanje tijela
  • nošenje ruksaka s laganim opterećenjem

Sve ove metode povećavaju potrošnju energije, ali bez naglog opterećenja organizma.

Prehrana kao ključni faktor

Važno je naglasiti da hodanje samo po sebi neće donijeti željene rezultate ako se istovremeno ne pazi na prehranu. Redovita fizička aktivnost može potaknuti apetit, pa je važno birati nutritivno bogate obroke, kontrolirati porcije i izbjegavati prekomjeran unos kalorija.

Kombinacija uravnotežene prehrane i hodanja pokazala se kao jedan od najodrživijih načina mršavljenja — bez ekstremnih dijeta i iscrpljivanja.

Više od gubitka kilograma

Hodanje ne donosi samo manju brojku na vagi. Redovite šetnje poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres, pomažu kvalitetnijem snu i jačaju zdravlje srca. Mnogi koji su uveli hodanje u svakodnevicu ističu da se osjećaju energičnije, smirenije i zadovoljnije vlastitim tijelom.

Hodanje je jednostavna, dostupna i učinkovita navika koja može značajno pridonijeti mršavljenju. Iako ne nudi brze i dramatične rezultate preko noći, upravo u tome leži njegova snaga. Redovito hodanje od 45 do 60 minuta dnevno, uz umjeren tempo i uravnoteženu prehranu, može dovesti do trajnog gubitka kilograma i boljeg općeg zdravlja.

