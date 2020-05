Neprijatelji dobrog sna: Ovim navikama sabotirate sami sebe

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj čanak: 9 biljnih alternativa za kofein koji će prirodno podići energiju

Čitanje prije spavanja

Velik broj ljudi obožava čitati prije spavanja, no problem je što se organizam na to navikne, pa ne možete zaspati prije nego li pročitate nekoliko poglavlja. Izbjegavajte čitanje i pustite organizmu da se odmori. Ako već ne možete bez čitanja, neka to bude lagano i zabavno štivo, ne neke teške psihološke drame, horor priče i slično.

Facebook za laku noć ne donosi san na oči

Kompjuter odnosno svjetlost ekrana stimulira rad mozga, zbog čega mu treba dosta vremena da se isključi. Izbjegavajte provjeravanje statusa na Facebooku taman prije spavanja jer nećete moći zaspati.

Važno je na čemu spavate

Iako je kvalitetan madrac skup, pružit će vam noći mirnog sna. Isto vrijedi i za jastuke. Ako spavate na leđima ili trbuhu odaberite mekši jastuk, a ako spavate na boku tvrđi.

Digitalna budilica

Najvažnije je spavati u potpunom mraku, a svjetlo digitalne budilice može vas ometati dok pokušavate zaspati. U ovom je slučaju najbolje rješenje alarm na mobitelu.

Nemojte ostati u krevetu

Ne možete li zaspati, nema smisla ostajati u krevetu. Ako ne možete zaspati duže od 30 minuta trebali bi gledati TV odnosno raditi nešto što zahtjeva minimalni moždani napor, savjetuju iz američke Nacionalne organizacije za spavanje.

Vježbanje u večernjim satima

Izbjegavajte vježbanje do tri sata prije spavanja zato jer intenzivna fizička aktivnost podiže tjelesnu temperaturu i razinu energije. Upravo će zbog toga organizmu trebati više vremena da se smiri i zaspi.

