'Neusklađenost uzbuđenja' negativno utječe na seksualni život - mnogi su to iskusili

Jeste li se ikada osjećali fizički spremnima da postanete živahni u krevetu, ali vaše misli su bile negdje drugdje? Mozak mora biti uzbuđen da bi tijelo reagiralo na isti način. Kada naše tijelo i um nisu usklađeni, doživljavate nešto što se zove 'neusklađenost uzbuđenja'. Mnogi ljudi to znaju doživjeti, kaže dr. Emily Nagoski, stručnjakinja za seks i autorica knjige 'Dođi takva kakva jesi', koja je zapravo smislila naziv za ovaj problem.

- Uzrok 'neusklađenosti uzbuđenja' znaju biti mnoge stvari, u rasponu od stresa do hormonalne neravnoteže. Ako to doživite, to ne znači da ste izgubili interes za seks ili svog partnera. Osim toga, postoje stvari koje možete učiniti da to popravite - dodala je.

Kaže kako se u takvom stanju, u nekom periodu života našlo 90 posto žena i 50 posto muškaraca.

- Najvažnija stvar koju možete učiniti je ne brinuti se zbog toga. Važno je znati i podsjetiti se da niste slomljeni, oštećeni ili s nekim nedostatkom ako doživite 'neusklađenost uzbuđenja'. Razgovarajte o tome s partnerom, postavite granice koje su u skladu s vašom mentalnom i emocionalnom željom - savjetuje psihologinja i certificirana seksualna terapeutkinja dr. Kate Balestrieri.

- Seksualnost može biti teška stvar za snalaženje, a o njoj uvijek učimo više kako rastemo i napredujemo. Razumijevanje nepodudarnosti uzbuđenja (i podudarnosti) pomoći će vam da ublažite osjećaj brige - pojasnila je, a prenosi Daily Star.

