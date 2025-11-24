Nevjerojatne priče o zakopanim i opet nađenim bocama viskija

Postoji nešto duboko romantično i misteriozno u ideji pronalaska skrivenog blaga. No, dok većina ljudi mašta o škrinjama punim zlatnika, za entuzijaste povijesti i ljubitelje finih pića, pravo blago dolazi u tekućem obliku. Kroz povijest, boce viskija i drugih alkoholnih pića bile su skrivane u zidovima, zakopavane u pijesak ili izgubljene u dubinama oceana, da bi desetljećima, pa čak i stoljećima kasnije, ponovno ugledale svjetlo dana.

Ove 'vremenske kapsule' ne nude samo uvid u destilacijske metode prošlih vremena, već pričaju fascinantne priče o krijumčarima, istraživačima, ekscentričnim grofovima i običnim ljudima koji su željeli sačuvati kapljicu užitka za budućnost.

Zidovi puni krijumčarenog blaga

Jedna od najuzbudljivijih nedavnih priča dolazi iz malog sela Ames u saveznoj državi New York. Nick Drummond i Patrick Bakker kupili su kuću izgrađenu 1915. godine, a lokalne legende su oduvijek govorile da je dom sagradio zloglasni krijumčar alkohola. Par je te priče odbacivao kao seoski folklor, sve dok nisu započeli renovaciju.

Uklanjajući vanjsku lajsnu na dnu kuće, Drummond je ostao u šoku kada je iz zida ispao misteriozni paket umotan u slamu i papir. Unutra se nalazila boca viskija. Daljnjim istraživanjem otkrili su da su zidovi i podne daske doslovno napunjeni alkoholom. Pronašli su više od 66 boca viskija iz ere prohibicije, od kojih je dobar dio bio pun i savršeno očuvan.

Riječ je o škotskom viskiju marke Old Smuggler, brendu koji se proizvodi i danas. Originalni vlasnik kuće bio je grof Adolph Humpfner, čovjek obavijen velom tajne, poznat po skandalima i sumnjivoj smrti 1932. godine, koja je za sobom ostavila osporavano bogatstvo i ovaj skriveni alkohol. Drummond procjenjuje da svaka puna boca vrijedi oko 950 eura. Par planira prodati većinu boca, ali jednu će zadržati kako bi kušali povijest koja je stajala u njihovim zidovima više od stotinu godina.

Darovi oceana na pješčanoj plaži

Ponekad nije potrebno rušiti zidove da bi se pronašlo blago; ponekad ga more samo izbaci pred noge. Upravo to se dogodilo u veljači 2025. godine Austinu Contegiacomu, pripadniku Obalne straže, dok je šetao svog psa kodu plažom u blizini Margatea u New Jerseyju.

Njegov pas Koda počeo je njuškati i kopati po pijesku, otkrivajući vrhove boca. Ono što je isprva izgledalo kao smeće, pretvorilo se u povijesno otkriće. Contegiacomo je iskopao 11 zapečaćenih boca viskija "Lincoln Inn", kanadskog brenda koji je bio popularan tijekom 1930-ih, a koji je prestao s radom sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Stručnjaci vjeruju da su boce završile u oceanu tijekom operacija krijumčarenja alkohola. New Jersey je bio ključna točka za iskrcavanje ilegalnog tereta koji je dolazio iz Kanade. Krijumčari su često koristili brze čamce kako bi prebacili alkohol s većih brodova na obalu, a u žurbi ili bijegu pred policijom, teret je nerijetko završavao u moru. Nedavno jaružanje pijeska vjerojatno je poremetilo morsko dno i izbacilo ove boce na obalu nakon gotovo jednog stoljeća. Iako su boce bile izložene slanoj vodi i pijesku, razina tekućine u njima ostala je visoka, što sugerira da je čep izdržao test vremena.

Antarktički led i zaboravljene ekspedicije

Možda najpoznatija priča o "zakopanom" alkoholu dolazi s najhladnijeg mjesta na Zemlji. Godine 2010., konzervatori su ispod poda kolibe koju je koristila ekspedicija Ernesta Shackletona na Antarktici 1907. godine, pronašli sanduke škotskog viskija McKinley Rare Old Highland Malt.

Sanduci su bili zarobljeni u ledu više od stoljeća. Zbog niskih temperatura, viski se nije smrznuo, već je ostao u tekućem stanju, savršeno konzerviran. Analiza je pokazala da je piće stabilno i pitko, s udjelom alkohola od 47,3%. Ovo otkriće omogućilo je modernim destilerijama da rekreiraju okus viskija u kojem su uživali istraživači s početka 20. stoljeća, pružajući osjetilnu vezu s herojskim dobom istraživanja polova.

Slična otkrića događaju se i u dubinama mora. Primjerice, u olupini broda SS Wallachia, koji je potonuo 1895. godine, ronioci su pronašli tisuće boca viskija i piva. Hladna, tamna okolina morskog dna često djeluje kao savršen podrum, čuvajući sadržaj boca od oksidacije i svjetlosti.

Kad se zaboravi gdje je rupa iskopana

Nisu sva zakopavanja bila rezultat krijumčarenja ili katastrofa. Ponekad su ljudi zakopavali alkohol s namjerom da ga kasnije iskopaju, ali su jednostavno zaboravili gdje su ga stavili.

Lord Dunraven, irski plemić koji je u 19. stoljeću posjedovao goleme površine zemlje u Estes Parku u Coloradu, bio je poznat po svojim lovačkim zabavama. Prema lokalnim povijesnim zapisima, Dunraven je svake zime prije odlaska zakopavao svoje zalihe finog viskija kako bi ih sačuvao za proljeće. Međutim, jedne godine nije uspio pronaći mjesto gdje je sakrio dragocjeni teret. Desetljećima su novinski članci izvještavali o potragama za "izgubljenim irskim viskijem", a entuzijasti i danas vjeruju da se negdje u blizini njegove nekadašnje lovačke kolibe nalaze boce koje čekaju sretnog nalaznika.