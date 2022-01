'Stepenasta jezera i slapovi koji se prelijevaju preko vapnenačkih i krečnih stijena u ovom parku stvaraju čaroban krajolik izvanzemaljskog izgleda', tako su naša Plitvička jezera opisali na portalu msn.com i uvrstili ih u najljepše predjele svijeta koje svakako treba posjetiti.

Ovo su još neke od 30-ak lokacija o kojima su pisali, a ostale smo mi dodali:

1. Vrata pakla

Pustinja Karakum, Turkmenistan

Radi se o otvoru u zemlji iz kojeg stalno suklja vatra. Ovo jedinstveno mjesto se nalazi u središnjem dijelu Turkmenistana iznad najvećeg rezervoara prirodnog plina na svijetu, službeno poznato kao 'plinski krater Darvaza'. Radi se o djelomično ljudskoj tvorevini iz 1971. godine koja se pojavila nakon što su radnici na platformi za bušenje nehotice probili pećinu sa prirodnim plinom.

Sovjeti su zapalili plin koji je izlazio vjerujući da će na kraju izgorjeti, i problem riješen. Ali, nakon više od 50 godina, vatra i dalje gori. Ovo mjesto postalo je turistička atrakcija, no ljudi na vlasti bi željeli vatru ugasiti zbog potencijalne štete za ljude i okoliš, kao i zbog činjenice da se na taj način rasipaju resursi plina, što je šteta.

2. Nazca linije

Nazca, Peru

Ova divovska drevna umjetnička djela otkrivena su tek nakon izuma letjelica, jer ih je sa zemlje teško uočiti dok se pogledom iz zraka može vidjeti sva njihova ljepota i veličina. Pretpostavka je da su ovi i dalje misteriozni crteži nastali u periodu između 200. godine prije Krista do 600. godine nove ere. Prema National Geographicu, postoji preko 800 ravnih linija, 300 geometrijskih figura i 70 crteža životinja i biljaka.

3. Stonehenge

Wiltshire, Engleska

Radi se o drevnom megalitskom nalazištu koje iznova svake godine privlači veliki broj turista. Pretpostavlja se da su ljudi iz doba neolitika počeli graditi ovo mjesto prije otprilike 3000 godina.

4. The Richat Structure

Mauritanija, Afrika

Ova geološku formaciju nazivaju i 'Oko Afrike' ili 'Oko Sahare'. Radi se o erodiranoj vulkanskoj kupoli koja je, po nekim procjenama, stara oko 100 milijuna godina. Nije se znalo da postoji sve do 20. stoljeća.

5. Reed Flute Cave

Guilin, Kina

Postoje dokazi da je ova špilja služila kao sveto skrovište prije više od tisućljeća. Otkrivena je 1940-ih godina i u konačnici otvorena kao turistička atrakcija osvijetljena jarkim, raznobojnim svjetlima.

6. Drveće zmajeve krvi (Dragon's Blood Trees)

Otok Socotra, Jemen

Ovaj je otok dio arhipelaga Indijskog oceana i dom je nekih od najčudnijih biljnih vrsta na svijetu, poput stabla zmajeve krvi. Neki otok smatraju izvornim Rajskim vrtom zbog njegove izoliranosti, biološke raznolikosti i činjenice da se nalazi na rubu jemenskog Adenskog zaljeva.

7. Geološki park Zhangye Danxia

Provincija Gansu, Kina

Ove geološke formacije nazivaju i Duginim planinama, a rezultat su naslaga pješčenjaka i drugih minerala koji su se pojavljivali u razdoblju od oko 24 milijuna godina.

8. Državni park Goblin Valley

Utah, SAD

Ovo mjesto često uspoređuju s Marsom, a nastalo je erozijom pješčenjaka. Na tisuće formacija, koje zovu 'goblini' prirodne su kreacije vode, vjetra i prašine.

9. Memorijal Buzludža (Buzludzha)

Kazanlak, Bugarska

Iako mnogima izgleda scena iz filma o izvanzemaljcima, ova struktura u obliku tanjura zapravo je unutrašnjost spomenika komunizmu.

Zatvoren je za javnost u kasnim 1980-ih, ali planiraju ga restaurirati i očuvati.

10. Crvena plaža (The Red Beach)

Provincija Liaoning, Kina

Ovo prirodno čudo nalazi u južnoj Kini, u blizini granice sa Sjevernom Korejom. Vatrenu boju dobiva od jedne vrste morske trave koja je ljeti zelena, no dolaskom jeseni promijeni boju. Tamo živi oko 260 vrsti ptica. Svake jeseni ovu destinaciju posjeti više od dva milijuna ljudi.

11. Ledene špilje ledenjaka Vatnajokull

Island

Jedno od impresivnih umjetničkih djela prirode su i ledene špilje na Islandu. Svaka je posve jedinstvena, ali neke od najneobičnijih su 'Kristalne špilje' koje se nalaze u glečeru Vatnajökull Nacionalnog parka Skaftafell.

12. Jezero Abraham

Alberta, Kanada

Radi se o tisućama i tisućama mjehurića metana koji se stvaraju u jezerima u provinciji Alberta u Kanadi. Kada dođe zima, jezero se zaledi, a mjehurići koji su se našli blizu površine ostanu okovani ledom stvarajući prizor koji ostavlja bez daha. Ti mjehurići su zapravo smrznuti džepovi metana, lako zapaljivog plina sa kojim treba biti oprezan. Većinu vremena metan koji izlazi s površine vode je relativno bezopasan, ali dogodi li se da, recimo, palite šibicu u trenutku kad se jedan od ovih mjehurića rasprsne, ne bi bilo ugodno.

Inače, mjehurići su zapravo nusprodukt bakterija i njihovih aktivnosti pod vodom nakon što na dnu jezera završe mrtve organske tvari poput lišća i mrtvih životinja.

13. Grobnica Qasr Farid

Saudijska Arabija

Smatra se da je ova grobnica dio većeg arheološkog nalazišta Hegra. Uklesana je u kamen negdje tijekom prvog stoljeća naše ere. Qasr al-Farid u prijevodu bi značilo - usamljeni dvorac.

14. Most Belhaven

Škotska

Iako se na prvu čini kao most koji ide niotkud i vodi nikud, zapravo ima svoju funkciju. Naime, kada je razina vode niska, tada se vidi cijela struktura, a mještani ga koriste za šetnju iznad vode i odlazak do plaže Belhaven Bay.

15. Fairy Glen Circle

Otok Skye, Škotska

Ova okrugla tvorevina na tlu izgleda kao detalj iz 'Gospodara prstenova' i djeluje pomalo mistično, no zapravo se radi o kamenim krugovima koje prave turisti. Lokalno stanovništvo se tome protivi pa ih uglavnom uklanjaju kad turisti odu.

16. Leteći gejzir (Fly Geyser)

Gerlach, Nevada

Ljudska pogreška djelomično je odigrala ulogu u nastanku ove američke atrakcije. Radi se o dva incidenta prilikom bušenja - jednom prije više od 100 godina kada su pokušavali ovu lokaciju učiniti više poljoprivrednom i opet 1960-ih od strane jedne energetske tvrtke koja je otkrila geotermalnu aktivnost. Danas je to turistička atrakcija koju mnogi žele vidjeti.

17. Špilja Cenote (El Pit Cenote)

Meksiko

Ronjenje u podvodnoj špilji Cenote (El Pit Cenote) u Meksiku je iskustvo koje se pamti cijelog života, tako tu avanturu na poluotoku Yucatan opisuju sretnici koji su imali priliku tamo zaroniti. Prizor je posebno očaravajući za sunčanih dana kada sve djeluje pomalo nestvarno.

Špilja se nalazi oko 22 kilometra od Tuluma i 54 južno od Pleya del Carmen, uz cestu koja povezuje ta dva grada. Smještena je u parku prirode Dos Ojos. Da bi se došlo do ulaza, potrebno je hodati kroz džunglu.

18. To-Sua Ocean Trench

Samoa

Smještena na otoku Upolu na Samoi, ova 30 metara duboka oceanska točka okružena je tropski uređenim vrtovima. Tamo se nalaze ljestve i platforma kako bi posjetitelji mogli skakati u vodu. Radi se prirodnom krateru koji je dio podzemnog labirinta koji vodi sve do Tihog oceana.

19. Most Inka Q'eswachaka

Q'eswachaka, Peru

Ovaj most od užadi jedini preostali primjer ručno tkanog mosta tehnikom Inka ručno tkanog mosta. Možda izgleda nesigurno za hodanje, ali nije. Svake godine ga obnavljaju četiri lokalne zajednice.

20. Sarcofagi of Carajía

Carajía, Peru

Ove građevine u obliku ljudskih likova iz 15. stoljeća ostatak su naroda Chachapoya koje su na kraju osvojile Inke. Svaka je zapravo bila grobno mjesto napravljeno od gline i trske, a na nekima se još uvijek nalaze ljudske lubanje.

21. Jezera Gippsland

Otok Raymond, Australija

Cvjetanje algi poznatih kao Noctiluca scintillans ovom jezeru daje bioluminiscentni sjaj noću i atrakcija je nakon niza požara i vremenskih nepogoda koji su 2006. i 2007. godine ubacili pepeo i organsku tvar punu dušika u jezero. Bioluminiscencija je u međuvremenu izblijedjela, ali još uvijek se vidi.

22. Abuna Yemata Guh

Regija Tigray, Etiopija

Ova crkva 'na nebu' nalazi se na visini od 2580 metara i nije nimalo lako doći do nje. No, bez obzira na opasnost štovatelji je redovito obilaze, čak i obitelji sa malom djecom. Običaj je da se beba krsti u toj crkvi, jer je ona najbliža Bogu i dijete će biti više zaštićeno.

23. Puzzlewood

Coleford, Engleska

Pretpostavlja se kako je ova drevna šuma inspirirala J.R.R. Tolkiena za pisanje 'Gospodara prstenova'. Inače, u njoj se rudarilo tijekom Rimskog doba, a danas je to nesvakidašnji krajolik prekriven mahovinom. Osim toga, tamo se još uvijek mogu vidjeti pješačke staze i mostovi iz davnih vremena.

24. Tunel ljubavi

Ukrajina

Dugačak oko tri do pet kilometara i dio je stare industrijske željeznice. Lukove je prekrila priroda pa sad izgleda vrlo romantično. Često ga posjećuju ljubavni parovi.

25. Viktorijini slapovi

na granici Zimbabvea i Zambije

Dva puta su veći i dvostruko dublji od Niagarinih slapova i smatraju se najvećim vodopadom na svijetu. Zvuk vode koja pada je toliko toliko jak da se čuje čak 38 kilometara dalje, a sumaglica koju stvara voda dok pada vidi se sa udaljenosti od čak 48 kilometara.

26. Parícutin

Michoacán, Meksiko

To je jedan od najmlađih vulkana na svijetu koji je dva sela prekrio pepelom 1943. godine kada je prvi put eruptirao. Iste se godine uzdigao sa Zemlje do visine od čak 450 metara, da bi do 2952. godine došao dosegao vrhunac na gotovo 2300 metara kada je konačno prestao eruptirati.

27. Yosemite

Kalifornija

Poznat po svojim zapanjujućim liticama, jarko narančastim zalascima sunca i glasnim vodopadima, Yosemite je jedan od najpopularnijih nacionalnih parkova u SAD-u. Tamošnji El Capitan, jedan od najzahtjevnijih uspona na svijetu, prikazan je u 2018. godine u Oskarom nagrađenom dokumentarnom filmu 'Free Solo'.

28. Grand Canyon

Arizona

Grand Canyon nazivaju ogromnim geološkim čudom koje su prije stotine godina kreirali ledenjaci. Njegove crvene stijene mijenjaju boju sa položajem sunca, stvarajući zadivljujuću pozadinu bilo kojoj fotografiji. Pješačenje do kanjona ili splavarenje rijekom Kolorado popularne su tamošnje aktivnosti.

29. Salar de Uyuni

Bolivija

To je najveća prirodna slana ravnica na svijetu koja se rasprostire na površini od gotovo 6600 četvornih kilometara. Kada se obližnja jezera prelijevaju, regija se pretvara u zapanjujući reflektirajući bazen koji izgleda kao prizor sa nekog drugog planeta.

30. Zhangjiajie

Kina

Poznat po svojim brdovitim vrhovima, lelujavim mostovima i dubokim špiljama, Zhangjiajie je prvi nacionalni šumski u Kini. Njegove planine nadahnule su zamišljene planine 'Hallelujah' u filmu Jamesa Camerona 'Avatar'.

31. Veliki koraljni greben

Australija

Radi se o najvećem sustavu koraljnih grebena na svijetu i jednoj od najboljih destinacija za ronjenje na Zemlji. Rasprostire se na više od oko 2900 kilometara niz istočnu obalu Australije i duži je od Kineskog zida, a može se čak vidjeti i iz svemira.

32. Sahara

Afrika

Sahara obuhvaćajući 11 afričkih zemalja i najveća je te najimpresivnija pustinja na cijelom svijetu - prostire se na oko 5,6 milijuna četvornih kilometara. Crvenkasti pijesak i pješčane dine njezin krajolik čine jedinstvenim prizorom kojeg vrijedi posjetiti.

33. Mount Everest

granica Nepala i Kine

Mount Everest je najviši vrh na Zemlji koji se proteže do nevjerojatnih 8848 metara prema nebu, iznad granice Nepala i Kine. Popeti se na taj ogroman himalajski vrh impresivan je podvig koji je pokušalo malo ljudi, a ostvarilo ih je još manje. No, bez obzira na to, doživljaj je nezaboravan i kada do vrha ne stignete ili ga odlučite promatrati iz podnožja.

34. Otoci Galapagos

Ekvador

Poznati su po tome da su nadahnuli Charlesa Darwina na teoriju evolucije, ali i po svojoj jedinstvenoj i neustrašivoj divljini. Iguane, morski lavovi, pingvini i kornjače samo su neki od stanovnika ovih slikovitih otoka koji često znaju sami prilaziti posjetiteljima koji ih oduševljeno fotografiraju.

35. Jezero The Grand Prismatic

Wyoming

Iako nije najpoznatiji dio Nacionalnog parka Yellowstone, ovo jezero je sigurno najupečatljiviji tamošnji prizor koji se ne zaboravlja. Veći je od nogometnog igrališta i dublji od zgrade sa 10 katova, a fascinira svojim bojama koje se prelijevaju od plave, zelene, žute do narančaste. Za boju ovog jezera zaslužne su bakterije koje u njemu žive.

36. Cliffs of Moher

Irska

Ove litice su jedna od najpopularnijih turističkih destinacija Irske. Protežu se na oko 14 kilometara uz Atlantski ocean, a najviša točka im se nalazi na 214 metara. Sa ovih veličanstvenih litica pogled puca na divlji ocean i vjetrovito nebo koje kao da se sa njime u daljini spaja. Litice su okružene stijenama i travnatim ravnicama na kojima se nerijetko mogu susresti krave, konji i ovce.

37. Maldivi

Smješteni su u Južnoj Aziji, a sastoje se od 26 prelijepih atola (niskih prstenastih koraljnih grebena) prepunih morskog života. Plaže na Maldivima su prekrivene bijelim pijeskom koji zapljuskuje kristalno čisto more, što je mamac turistima iz cijeloga svijeta.

38. Ha Long Bay

Vijetnam

Ovaj tjesnac smjestio se na sjeveroistočnoj strani vijetnamskog zaljeva Tonkin i izgledao kao scena iz nekog bajkovitog filma. Tamo se nalazi više od 1500 impresivnih, nedirnutih vapnenačkih otoka i otočića prekrivenih zelenilom. Ova regija je popularno odredište izletnika, kajakaša i ronilaca.

39. Otok Komodo

Indonezija

Poznat je po divovskim gušterima koji nose isto ime, ali i po raskošnim tropskim šumama, poznatim ronilačkih lokacijama te prekrasnim plažama od kojih jednu krasi pijesak ružičaste boje.

40. Uluru

Australija

Uluru, poznata kao Ayers Rock, je ogromna stijena koja se nalazi u zabačenom dijelu australske unutrašnjosti. Posebna je po tome što stvara veličanstvene prizore refleksijom izlazaka i zalazaka sunca u tom ogromnom pustinjskom krajoliku.

41. Giant's Causeway

Sjeverna Irska

Nastao je vulkanskom aktivnošću prije nekih 50 milijuna godina, a radi se o lokaciji sa desecima tisuća crnih cilindričnih bazaltnih stijena koje se protežu u more koje Sjevernu Irsku odvaja od Škotske. Ovaj jedinstveni prikaz dugo je bio nadahnuće za priče o divovima koji su putovali oceanom.

42. Icebergs

Grenland

Ledeni brjegovi su tako učestali prizor Grenlanda da su stanovnici jednom prilikom koristili njihove strukture kako bi pratili promjenu godišnjih doba ili locirali određene gradove. Iako su klimatske promjene zasigurno učinile svoje na ovim čudesnim ledenim formacijama Grenlanda, posjetitelji i danas mogu vidjeti obilje ledenjaka koji plutaju tamošnjim vodama.

43. Nijagarini slapovi

SAD i Kanada

Neki ih smatraju najpoznatijim slapovima na planeti, nalaze se na granici SAD-a i Kanade, a zapravo se radi o tri odvojena vodopada na rijeci Nijagari koji nisu osobito visoki, ali su vrlo široki. Dva slapa nalaze se u SAD-u, a jedan u Kanadi. Inače, Niagara bi u prijevodu sa jezika američkih Indijanaca značila - 'voda koja grmi'.

44. Jezero Peyto

Nacionalni park Banff, Kanada

Jezero Peyto okruženo zelenom šumom poznato je po plavoj nijansi koja oduzima dah, posebno kada se gleda u kombinaciji sa impresivnim stijenama Canadian Rockies koje se nalaze u blizini.

45. Jezero Hillier

Australija

Ovo jezero je smješteno svega nekoliko metara od Indijskog oceana, a svjetski je poznato po vodi koja je prirodno ružičaste boje. Svoju jedinstvenu boju može zahvaliti crvenkastim pigmentima koje izlučuju bakterije koje u jezeru žive.

46. Pamukkale

Turska

Pamukkale bi u prijevodu sa turskog značilo - 'pamučni dvorac', a nalaze se u blizini grada Denizlijaa. Radi se o kompleksu prirodnih vapnenačkih tvorbi, okamenjenih slapova i terasa od sedre sa bazenima napunjenima termalnom vodom. Ljudi koji su posjetili ovo mjesto pričali su kako su imali osjećaj da su u nekom snu.

47. Blatni vulkani

Azerbejdžan

Nalaze se u središnjem Azerbejdžanu i dio su Nacionalnog parka Gobustan. Za ove živahne blatne vulkane može se reći da su kombinacija mulja i metana, plina koji se povremeno nakuplja pa iz njih izbija visoki plamen.

48. Marble Caves

Patagonija, Južna Amerika

Mramorne špilje nalaze se u srcu Patagonije, a posebne su po formacijama i pastelnim nijansama koje se uzdižu iznad ledeno plave jezerske vode. Do njih je moguće doći samo brodom i smatraju se jednim od najizoliranijih prirodnih čuda svijeta.

49. El Yunque National Forest

Portoriko

El Yunque je jedna od ekološki najraznolikijih tropskih prašuma u SAD-u, unatoč tome što je relativno mala - prostire se na nešto manje od 120 četvornih kilometara. Ova šuma dom je papagaja, zmija, žaba, guštera itd. i omiljena destinacija turista željnih nedirnute prirodne ljepote.

50. Caño Cristales

Kolumbija

Nazivaju je i rijekom 'koja kao da je pobjegla iz Raja' koja većinu godine izgleda kao svaka druga rijeka. No, između vlažne i sušne sezone ispod površine vode počinje cvjetati biljka 'Macarenia clavigera' koja joj daje crvenkastu boju, a ta se boja na nekim dijelovima miješa sa zelenkastim i žutim pijeskom pa se povremeno čini kao da je rijeka šarena.