Nicolas je Toniju naučio plesati valcer: Spremna je za proslavu

Iz završnog rada dobila sam peticu. Još su me i ispitivali. Sve sam znala. Maturirala sam s pet, priča nam ushićeno Tonia Klarin (18), djevojka s Downovim sindromom, koja je u natječaju 24sata osvojila haljinu Matije Vuice za maturalnu večer.

- Sjajno se snašla na obrani rada. Sad je prvi dio odrastanja iza nje i može se prepustiti uživanju u plesu - kaže mama Martina dok čekamo da Toniji počne sat u Plesnom centru Zagreb koji vodi Nicolas Quesnoit sa suprugom Ksenijom. S uzbuđenjem Tonia iščekuje utorak u 18 sati, kad odlazi u plesnu dvoranu.

Tonia je maturalnu haljinu dobila u nagradnom natječaju 24sata

- Obožavam salsu, a učimo i valcer, rumbu te cha-cha-cha - veselo priča Tonia dok uči korake za valcer.

- Stalno nas podsjeća da je utorkom ples i samo pita tko će je voziti. Nema šanse da ga propusti - kroz šalu kaže mama Martina.

Udruga za sindrom Down - Zagreb mladim je članovima omogućila da uživaju u satovima plesa.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Mi smo to odmah rado prihvatili jer znamo kako ples utječe na fizičko i psihičko zdravlje. Nastavu vodi Irena Botički, koja je specijalizirana za djecu s teškoćama u razvoju - kaže Nicolas te dodaje kako kod njih ima mjesta za svakoga jer znaju kakvu radost i blagodati ples donosi.

- Kod nas su plesale osobe s invaliditetom i nastojimo zadržati takvu politiku. Jako mi je drago što kod nas dolaze djeca iz udruge s Downovim sindromom, oni su stvarno preslatke dušice - dodaje. Grupa se s veseljem sastaje jedanput tjedno te uče standardne i latinoameričke plesove. A Tonia svakako ima razloga za veselje. U ponedjeljak, 3. lipnja, s peticom je obranila završni rad na temu 'Njega korisnika', koji se odnosi na potrebe starijih i nemoćnih.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Čula sam se s mentoricom koja je s Tonijom napravila fantastičan posao. Rekla je da je bila jako skoncentrirana i da je odlično obranila svoj rad, s ponosom nam govori majka Martina. Mentorica je odlučila završni rad predati ravnateljici škole jer smatra da je Tonia izvrstan primjer kako i ljudi s teškoćama u razvoju mogu završiti školu i uz pomoć napraviti, ali i samostalno obraniti završni rad.

Tonia se za završni rad pripremala cijelu školsku godinu, napisala je 16 stranica. I uspjela je. Kako se tema rada odnosila na potrebe starijih i nemoćnih, Tonia je rad posvetila svojoj baki Tatjani Gašpar.

- Nadam se da ću praktično i savjetima tako pomoći starijima i mojoj baki, kojoj je posvećen ovaj moj završni rad - napisala je u posveti. A baka je ponosna na svog anđela.

Foto: Privatni album - To je naš anđeo nad kojim smo strepili i koji nam je donio mnogo sreće, ljubavi i zadovoljstva. Svaki njen uspjeh donosi sreću na kvadrat - kaže baka, a unuka dodaje da želi biti odgojiteljica u dječjem vrtiću.

- Volim malu djecu i bebe. Jako su mi slatki - kaže veselo.

Gledajući unazad, svaka stepenica školovanja zahtijevala je trud, a Tonijina majka kaže da je cijela obitelj imala dobru volju, ali i sreću što su vrtić, škola, učitelji, profesori i djelatnici udruge jako dobro surađivali i vjerovali da Tonia može više. Veliku podršku imala je od učiteljice na početku osnovne škole koja je smatrala da Tonia treba pohađati redoviti program i ići do kraja.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Sustav nije do kraja prilagođen

- Prošla je redoviti vrtić, osnovnu i srednju školu. Nismo forsirali, išli smo do kuda može. Svaki roditelj želi sve najbolje svom djetetu, da se školuje, zaposli i uživa u plodovima svoga rada. S odgojiteljima, učiteljima i profesorima izvukli smo najbolje što smo mogli - ponosna je mama.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Sad kad je školovanje gotovo, treba se zaposliti, no sustav i zakoni nisu prilagođeni djeci s teškoćama u razvoju.

- Došli smo do točke kad dobra volja nije dovoljna. Sad se to pokušava zakonski riješiti i udruga koja ima utjecaja na kreiranje zakona radi na tome. Pokušava se naći model kako bi djeca s Downovim sindromom mogla raditi pola radnog vremena i biti uključena u društvo. Najvažnije je prihvaćanje zajednice. To su osnovne potrebe - kaže mama.

Tonia je drugu godinu zaredom putovala u Portugal. Tamo postoji studij koji je prilagođen djeci s posebnim potrebama. Udruga surađuje s tim projektom i omogućila im je putovanje kako bi bili prisutni na raznim radionicama. Te radionice uključuju glumu, pjevanje, ali i znanstvene smjerove.

- Organizirale su se radionice s naših šestero djece iz udruge s djecom iz Portugala. To je ujedno bilo i istraživanje njihovih mogućnosti i dosega - govori mama Martina Klarin.

Na Toniju su roditelji gledali kao i na drugu djecu što se tiče obaveza u školi, kod kuće, nagrada i kazni. Odrastala je kao i svi drugi. Kad se rodila, primili su niz obeshrabrujućih informacija.

Nedostajat će joj škola

- Kroz život smo išli korak po korak. Nema fiksnog plana. Uvijek se otvaraju novi vidici i mogućnosti. Iskušavali smo granice. Ne možemo ih znati dok ih ne probamo. Sve obeshrabrujuće informacije sam zanemarivala i usredotočila se isključivo na nju i na život - zadovoljno govori.

Za završetak školovanja pripremala se cijelu školsku godinu. Marljivo je odlazila na praksu, a uz pomoć mentorice, koja ju je nahvalila, napisala je teorijski dio.

- Imala sam zdravlje, što treba starijim ljudima i koju hranu trebaju jesti, kako vježbati i koliko trebaju šetati. Imala sam i piramidu hrane te što je zdravo za jesti i što nije - prepričava Tonia što je sve napisala u svom maturalnom radu. Škola je gotova, no Toniji će jako nedostajati. Školske obaveze nikad joj nisu bile problem.

- Za školu se ustajala bez sata. Samo bi iskočila iz kreveta. Sestra ju je neki dan pitala: ‘Tonia, gotovo je! Jesi sretna?’, a ona kaže: ‘I nisam baš’ - prepričava mama.

Iako je u zadnje vrijeme imala mnogo obaveza, Tonia je nedavno posjetila dizajnericu Matiju Vuicu, kod koje preuzela haljinu za maturalnu zabavu nakon završnih preinaka. Iznenadila je dizajnericu buketom ljiljana, a Matija nije skrivala oduševljenje.

- Ovo je jedna prekrasna priča. Na fotografiji na Instagramu s ovim divnim curama imam jako lijepih i pozitivnih komentara. Čak su reagirale i holivudske zvijezde koje su nosile moje haljine. Sad mi treba doći barem jednom mjesečno jer će mi inače nedostajati - veselo kaže Vuica.