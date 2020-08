Nije dovoljno 'na pola': Nosite zaštitnu masku i preko nosa!

Dosad bi svatko to već trebao znati - nošenje maske u javnosti pomaže u suzbijanju širenja koronavirusa, no neki svejedno imaju problem s njezinom upotrebom. Nose je, ali njome prekrivaju samo usta, ne i nos

<p>Svrha maske je zadržati čestice koje njezin nositelj odašilje kad govori, kašlje ili kiše. Time druge štiti od moguće zaraze, kaže dr. Jonas Schmidt-Chanasit, ugledni njemački virolog i ističe da stavljanje maske samo preko usta nema nikakvog smisla.</p><p>Do određene mjere, maska štiti i nositelja od udisanja čestica drugih. Ali ako nos ostane otkriven, čestice imaju izravan put u organizam i to je gotovo kao da uopće ne nosite masku, naglašava Schmidt-Chanasit. </p><p>Ispravno bi bilo i masku ne dodirivati rukama i koristiti je jedino uz pomoć trakica za skidanje ili stavljanje. </p><p>Schmidt-Chanasit kaže da je dobra zamisao nositi masku kad god ste blizu drugih ljudi dulje vrijeme, primjerice u autobusu. Mogućnost zaraze nije vjerojatna ako ste pokraj nekoga tijekom kraćeg vremena.</p><p>- Deset do 15 minuta, to je kritična točka - rekao je. </p><p>Na mnogim mjestima nošenje maske je obvezno. No one se ne mogu nositi dovoljno čvrsto da bi osobu zaštitile od aerosola, još manjih čestica u zraku, koje lako mogu dospjeti do usta i s bočnih strana.</p><p>Njemački virolog još jednom podsjeća kako to znači da i s maskom treba voditi računa o držanju fizičkog razmaka. </p>