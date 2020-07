Foroughi je namjerno stvorio kulturu u kojoj su zasluge va\u017enije od diplome.

Do karijere se može i bez diplome

Mnoge tvrtke u zadnje vrijeme daju priliku onima koji nemaju tradicionalno obrazovanje i 'gradili' su znanja sami. Evo što neki od tih ljudi kažu o tome kako uspjeti i bez diplome

<p>Kad je 2011. godine uhvaćen da ne prati na nastavi, tada srednjoškolac <strong>Rafael Vivas</strong>, dobio je ključan poticaj za razvoj svoje karijere. Naime, učiteljica koja je razredu zadala zadatak primijetila je da Rafael ne sudjeluje u radu na njemu, jer radi tablice s izračunima i šalje mailove za marketing bratove kompanije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Priča o dijelu lažnih diploma u Hrvatskoj</p><p>Imao je sreće, jer nakon što je školskoj psihologinji objasnio što radi, ona ga je potaknula da razmisli o tome želi li se više uopće baviti školom, odnosno o tome da se u potpunosti posveti karijeri. Sa osamnaest, Vivas je odlučio odustati od škole, što nije nimalo neuobičajeno za poduzetnike.</p><p>Među onima koji su donijeli takvu odluku bili su i <strong>Steve Jobs</strong> te<strong> Richard Branson</strong>, na primjer. Vivas je želio stvoriti vlastitu karijeru radeći na poslovima koji su ga uzbuđivali i donosili mu radost, a internet mu je pružio mogućnosti za to. </p><p>Njegova ljubav prema računalnim igrama, poput Ultima Online i Counterstrike dovela ga je do toga da prodaje pojačivače signala za mobitel od vrata do vrata. Radio je za tvrtku svoje braće, koja su mu zauzvrat osigurala pristup internetu, uz uvjet da postigne određene prodajne ciljeve. Tako je već vrlo mlad shvatio da bi internet mogao koristiti za zarađivanje. Počeo se baviti osnovnim web dizajnom, izrađivati ​​grafiku i preprodavati artikle putem internetskih portala. </p><p>- Sve što sam želio nije imalo veze s udžbenicima i priborom koji su moji roditelji osigurali. Zato sam vrlo rano počeo raditi, da bih osigurao ono što si priželjkujem - kaže. Posjećujući internetske forume i zajednice izložio se novim prilikama, tehnologijama i zanimljivim ljudima s kojima se inače ne bi susreo u svom rodnom gradu. </p><p>U dobi od deset godina naučio je vladati Photoshopom, i to preko foruma digitalne umjetničke zajednice. Na isti način prikupljao je i druge vrijedne vještine. Do 23. godine, već je izgradio oglasnu mrežu od prvih koraka, do toga da je udio u svojoj tvrtki prodao za 1,4 milijardu dolara. I sve to bez diplome srednje škole. </p><h2>Kako započeti tehnološku karijeru bez diplome</h2><p>Iako nije slijedio tradicionalni put, vještine koje je stekao u rastućoj industriji trgovine mobilnih uređaja i medija bile su vrlo vrijedne za njega. Nakon što je razvio vlastiti marketinški posao, razmotrio je rad za druge kompanije koje su se bavile mobilnim igrama. Odlučio se pridružiti platformi AppLovin, nakon što ga je brat upoznao sa suosnivačem i izvršnim direktorom tvrtke <strong>Adamom Foroughijem.</strong></p><p>Foroughi je namjerno stvorio kulturu u kojoj su zasluge važnije od diplome.</p><p>- Tražimo ljude koji u životu žele učiniti nešto veliko, što je u skladu s onim što i sami pokušavamo učiniti - objasnio je, komentirajući kako je Vivas u toj tvrtki stigao do direktora Lion Studija, koji za AppLovin radi na mobilnim igricama. </p><p>Vivas je tamo bio tek jedan od zaposlenika koji su napustili tradicionalno školovanje. Čak i potpredsjednik odjela za korporativni razvoj, <strong>Jordan Satok</strong>, također je odustao od školovanja. Umjesto da ide na fakultet ili čak srednju školu, Satok je osnovao AppHero već sa 16 godina i prikupio 1,8 milijuna dolara rizičnog kapitala do 17. rođendana. </p><p>Danas sve više tehnoloških tvrtki traži kandidate s različitim životnim iskustvima i poduzetničkim razmišljanjima poput Vivasa i Satoka.</p><p>Evo kako su izgledali koraci koje su oni prošli u izgradnji karijere, te što su preporučili onima koji u potrazi za poslom i karijerom idu mimo tradicionalnog puta.</p><h2>Pokažite predanost uspjehu</h2><p>Kad je Vivas započeo u AppLovinu, tvrtka je bila na početku i brzo je rasla.</p><p>- Neuspjeh nije bio opcija za mene, pa sam se odlučio obvezati 100 posto i preseliti se u ured prvih šest mjeseci - priča Vivas. Naravno, posvećenost ne mora uvijek kroz spavanje u uredu ili rad do kasnih večernjih sati, to bi mogla biti predanost novom projektu ili timu, posvećenost uspjehu suradnika, pa čak i tome da nakon volonterskog početka nekako definirate svoj status. </p><h2>Tražite 'druge' mogućnosti za učenje</h2><p>Tradicionalno obrazovanje nije jedini način za razvijanje vještina, osobito s današnjom ponudom znanja na Internetu. Satok je napustio obrazovni sustav nakon sedmog razreda, te je koristio video zapise kao i vodiče kako bi se naučio kodiranju, marketingu uspješnosti i poslovnom razvoju. </p><p>Platforme poput Coursera i Codecademy olakšavaju čovjeku samostalno obrazovanje prilagođeno njihovim profesionalnim ciljevima. </p><h2>'Izbrusite se' u više pravaca</h2><p>Prateći otvoreni tečaj studija, treba raditi u više pravaca, da biste došli do jasnog puta do cilja. Tako Satok kaže da mu neformalno obrazovanje pomaže u pronalaženju rješenja za klijente.</p><p>- Kad sam u situaciji da mi nedostaje iskustva, dobar sam u brzom učenju i promišljanju stvari - laže. Vivas, pak, ističe da je u jednom trenutku presudno za razvoj karijere bilo to što se dobro snalazi u nepoznatom okruženju. Kad je dobio zadatak da poveća njihovu prisutnost na tržištu u Pekingu, nije poznavao jezik i kulturu, ali je brzo izgradio veze s međunarodnim timom i sklopio važna partnerstva. </p><h2>Postavite mjerljive ciljeve</h2><p>Čak i ako radite samostalno, potreban vam je način za mjerenje vašeg napretka. Vivas ističe da jedna prednost ovakvog 'netradicionalnog' puta može biti brže postignuće ciljeva, no ako postavite krive ciljeve ili se okrenete pogrešnim stvarima, to može biti i minus.</p><p>- Ako postavite pogrešne ciljeve i usredotočite se na pogrešne stvari, time ćete karijeru predodrediti za neuspjeh a da toga niste svjesni. Zato je dobro imati mentora koji vam može pomoći da ostanete usredotočeni i postavite realne ciljeve te da se pratite tijekom karijere. Ne mora to biti netko u vašem području ili industriji, bilo tko s malo više profesionalnog iskustva nego što ga vi imate može vam pomoći u 'poliranju' vaših vještina - pojašnjava. </p><p>- Mislim da bi više tvrtki trebalo proširiti kriterije za zapošljavanje na one koji nemaju tradicionalno obrazovanje - kaže Satok te dodaje kako to može dovesti do raznolikih iskustava i perspektiva koje vam daju prednost, bez obzira na to u kojoj ste branši, piše <a href="https://www.forbes.com/sites/heathermorgan/2020/07/14/career-advice-from-successful-dropouts/#340b54c114ba">Forbes.</a> </p>