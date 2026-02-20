Obavijesti

RUB ČAŠE JE KLJUČAN

Nije samo estetika: Oblik čaše iz koje pijete mijenja okus piva!

Nije samo estetika: Oblik čaše iz koje pijete mijenja okus piva!
Pivo ne mora imati drukčiji recept da bi imalo drukčiji okus, ponekad je dovoljna drugačija čaša. Novo istraživanje pokazuje da ista vrsta piva može djelovati slađe ili manje slatko, ovisno o debljini ruba čaše iz koje pijemo

U studiji koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Chuo u Japanu, sudjelovalo je 49 muškaraca i žena koji redovito konzumiraju pivo i vino. Sudionicima nije otkriven pravi cilj istraživanja.

Tijekom kušanja nosili su povez na očima kako bi se isključio vizualni utjecaj, a svaki je ispitanik istodobno kušao isto pivo iz dvije gotovo identične čaše. 

Razlika je bila samo u debljini ruba, jedna čaša imala je tanki rub debljine između 1 i 1,2 milimetra, dok je druga imala znatno deblji rub, između 2,9 i 3 milimetra. Rezultati su pokazali da su ispitanici gotovo dvije trećine uzoraka iz čaša s debljim rubom opisali kao slađe.

Istraživači zaključuju da čaša ne bi trebala biti shvaćena samo kao pasivna posuda, već kao aktivni sudionik, pa čak i 'suigrač' u multisenzornom doživljaju ispijanja pića.

Rezultate je komentirao i profesor eksperimentalne psihologije s University of Oxford, Charles Spence. On ističe kako ljudi slatkoću često povezuju s oblim i zaobljenim oblicima, pa je moguće da osjećaj debljeg, 'zaobljenijeg' ruba čaše na usnama potiče percepciju slatkoće.

Prema njegovim riječima, ovo istraživanje nadovezuje se na sve veći broj studija iz područja takozvane gastrofizike, koje pokazuju da iako doslovno ne možemo 'okusiti' tanjur, šalicu ili pribor za jelo, posuđe koje koristimo može značajno utjecati na naš doživljaj okusa i užitak u konzumaciji.

Studija je objavljena u znanstvenom časopisu Food Quality and Preference i dodatno potvrđuje koliko su naši osjeti međusobno povezani te kako okus nije samo stvar jezika, nego i dodira, očekivanja i percepcije.

