Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Zbog Koke i Tripe počeli 'slaviti' ispijanje piva ispred dućana

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Zbog Koke i Tripe počeli 'slaviti' ispijanje piva ispred dućana
Foto: www.mok.hr

Stara crno-bijela fotografija Koke i Tripe, posljednjih šibenskih javnih poslužnika, potaknula je raspravu o tome što je Šibenik trebao kandidirati za UNESCO-ovu nematerijalnu kulturnu baštinu

Admiral

Koka i Tripa, posljednji šibenski javni poslužnici, na ovoj su staroj crno-bijeloj fotografiji, s pivom u ruci, koje je najslađe popiti ispred štekata, poslužili kao inspiracija za prijedlog što bi njihov grad trebao kandidirati za nematerijalnu kulturnu baštinu pri UNESCO-u. Nakon vijesti da je jedan gradić u Španjolskoj UNESCO-u podnio zahtjev da se njegovo tradicionalno večernje ćakulanje uvrsti na popis zaštićene nematerijalne kulturne baštine, dok Italija traži zaštitu rituala pijenja espresso kave, slična je rasprava potaknuta i u Šibeniku, piše www.mok.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026