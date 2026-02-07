Zbog Koke i Tripe počeli 'slaviti' ispijanje piva ispred dućana

Koka i Tripa, posljednji šibenski javni poslužnici, na ovoj su staroj crno-bijeloj fotografiji, s pivom u ruci, koje je najslađe popiti ispred štekata, poslužili kao inspiracija za prijedlog što bi njihov grad trebao kandidirati za nematerijalnu kulturnu baštinu pri UNESCO-u. Nakon vijesti da je jedan gradić u Španjolskoj UNESCO-u podnio zahtjev da se njegovo tradicionalno večernje ćakulanje uvrsti na popis zaštićene nematerijalne kulturne baštine, dok Italija traži zaštitu rituala pijenja espresso kave, slična je rasprava potaknuta i u Šibeniku, piše www.mok.hr.

