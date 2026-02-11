Obavijesti

IZAZOVNI UVJETI

Popularni proizvođač piva otpušta 6.000 radnika

Piše HINA,
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Nizozemski proizvođač piva Heineken najavio je u srijedu da će ugasiti do 6.000 radnih mjesta, izdvajajući među razlozima "izazovne tržišne uvjete", uz smanjenu prodaju piva

Uprava navodi da će osjetno ubrzati provedbu plana koji predviđa poboljšanu produktivnost kako bi ostvarila značajne uštede, ukidanjem pet do šest tisuća radnih mjesta u iduće dvije godine.

"I dalje smo oprezni u našim kratkoročnim očekivanjima uvjeta na tržištu piva", rekao je izvršni direktor Dolf van den Brink.

Premda direktori nisu htjeli precizirati gdje će se otpustiti najveći broj radnika, glavni financijski direktor Harold van den Broek nagovijestio je da se radi o Europi.

„Europa je veliki dio našeg poslovanja", rekao je Van den Broek novinarima, dodavši da i financijski rezultati pokazuju da je na europskom tržištu vrlo teško ostvariti povoljan udio fiksnih u ukupnim troškovima.

Tvrtke s većim udjelom fiksnih troškova zaradit će više ako povećaju prihod, ali ih moraju i pokrivati. Veći udio varijabilnih poslovnih troškova može pak ograničiti prihod i zaradu, ali uz manje redovne rashode.

„Mnoge inicijative, iako ne isključivo, usmjeravamo stoga na jačanje našeg europskog poslovanja“, dodao je.

Heineken je lani prodao za 2,4 posto manje piva, pokazuje godišnje izvješće.

Zamjetan pad zabilježen je u Europi i u obje Amerike, za 4,1 odnosno za 3,5 posto.

Ukupni prihodi Heinekena u 2025. godini iznosili su 34,4 milijarde eura i bili su za 4,4 posto manji nego u 2024. Neto dobit iznosila je 2,7 milijardi eura i bila je veća za 4,9 posto, kada se isključe fluktuacije valutnih tečajeva, objavila je kompanija.

Van den Brink prošlog je mjeseca iznenadio odlukom o odlasku, nakon gotovo šest godina obnašanja čelne dužnosti u tvrtki, podsjeća agencija AFP.

Priznavši da je vodio Heineken "kroz turbulentna ekonomska i politička vremena", novinarima je kazao da odlazi s "pomiješanim emocijama".

„Moj je prioritet za iduće mjesece ostaviti Heineken u najjačoj mogućoj poziciji“, rekao je.

U listopadu lani pivovara je već najavila gašenje ili preraspodjelu 400 radnih mjesta u sklopu reorganizacije sjedišta u Amsterdamu kako bi iskoristila prednosti novih tehnologija, podsjeća AFP.

Heineken zapošljava oko 87.000 ljudi diljem svijeta.

