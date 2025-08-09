Nije teško razaznati koja je lubenica svježa, a koja je već postala brašnasta i bezukusna, no treba je dobro pogedati sa svih strana. Zato vam donosimo par savjeta kad ćete idući put kupovati lubenicu
PAŽLJIVO BIRAJTE
Izaberite najfiniju lubenicu: Znate li koja će biti svježa, a koja je već postala brašnasta?
Prepoznat ćete lako koja je lubenica slatka i sočna ako znate na što trebate pripaziti. Gledajući ih u gomili na tržnici ili trgovini sve izgledaju solidno. Neki trgovci izlaze ususret kupcima pa im daju komadić da kušaju, ali neki ne, posebno ne u trgovačkim centrima. Da vam kupovina ove slastice ne bi bila igra na sreću, donosimo vam nekoliko savjeta kako po izgledu i zvuku lubenice prepoznati pravu.
Nekoliko savjeta:
- Mora biti lijepe zelene boje, bez oštećenja.
- Kora ne smije biti mekana već čvrsta kao da će prsnuti.
- Što je peteljka na njoj svježija, to je svježija i lubenica.
- Zrela lubenica puna soka je teška u usporedbi s drugom iste veličine koja je unutra suha.
- Kucnite po lubenici ili je lupite dlanom, mora zvučati šuplje.
- Dio lubenice koji je stajao na zemlji mora biti žućkaste boje, ne zelene ili bijele.
