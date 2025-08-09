Izaberite najfiniju lubenicu: Znate li koja će biti svježa, a koja je već postala brašnasta?

Prepoznat ćete lako koja je lubenica slatka i sočna ako znate na što trebate pripaziti. Gledajući ih u gomili na tržnici ili trgovini sve izgledaju solidno. Neki trgovci izlaze ususret kupcima pa im daju komadić da kušaju, ali neki ne, posebno ne u trgovačkim centrima. Da vam kupovina ove slastice ne bi bila igra na sreću, donosimo vam nekoliko savjeta kako po izgledu i zvuku lubenice prepoznati pravu.

Nekoliko savjeta:

Mora biti lijepe zelene boje, bez oštećenja.

Kora ne smije biti mekana već čvrsta kao da će prsnuti.

Što je peteljka na njoj svježija, to je svježija i lubenica.

Foto: 123RF

Zrela lubenica puna soka je teška u usporedbi s drugom iste veličine koja je unutra suha.

Kucnite po lubenici ili je lupite dlanom, mora zvučati šuplje.

Dio lubenice koji je stajao na zemlji mora biti žućkaste boje, ne zelene ili bijele.