Nikad niste sigurni kako vam se mačka osjeća? Ovo su znakovi koji otkrivaju da je usrećujete

Direktan kontakt očima smatra se izazovom ili prijetnjom dok lagano sklapanje očiju i treptanje pokazuje prijateljsko raspoloženje mačke, kaže veterinar

<p>Čak i s najnježnijim vrstama mačaka može biti teško reći da li vas mačka voli ili vas samo tolerira - pa čak i je li ona sretna ili ne. </p><p>Prema nedavnom istraživanju Sveučilišta Oregon State, većina mačaka se veže za vlasnike. Istraživači su promatrali 70 mačića u dobi od tri do osam mjeseci i otkrili da ih je većina (64 posto) privržena bliskim ljudima. No kako možemo znati je li mačka sretna s vama i sa životom općenito?</p><p>Stručnjaci za kućne ljubimce objasnili su kako dekodirati mačje ponašanje.</p><h2>Trlja se o vas</h2><p>Obilježavaju li mačke svoj teritorij kad se o nas trljaju ili su sretne što nas vide? I jedno i drugo čini se.</p><p>- Mačke koje žive s drugim mačkama imaju snažnu međusobnu socijalnu povezanost i obično jedna drugu njeguju i 'guraju' - kaže psihologinja biheviorizma <strong>Wailani Sung </strong>s portala chewy.com.</p><p>- Kaže se da to rade kako bi širile miris jer tako okolo ostavljaju miris iz žlijezda na glavi, obrazima i bradi - objašnjava ona.</p><p>- Kad se mačke trljaju o ljude, s tim uljima nas obilježavaju, a to je i znak da im se sviđamo i da nas rado vide - dodaje Sung.</p><h2>'Mijesi tijesto' šapicama</h2><p>Možda ste primijetili kako se mačka ponekad neobično i živahno kreće i šapicama kao da mijesi tijesto, obično po pokrivačima, jastucima ili čak po vama. To je znak da je jako dobro raspoložena.</p><p>- Mačke tako 'skakuću' kad su zadovoljne i sigurne - kaže veterinarka iz Gallanta,<strong> Shelly Zacharias. </strong>Također, dodaje, možete primijetiti i da tad oči drži zatvorenima, što je isto znak sigurnosti i zadovoljstva.</p><h2>Trepće i žmiri </h2><p>Treptanje je kod mačke, kao i žmirkanje, znak da vam vjeruje. Tad je mačkama 'zaštita' spuštena, to je dobar pokazatelj da su zadovoljne, opuštene i sretne. </p><p>- Direktan kontakt očima smatra se izazovom ili prijetnjom - kaže dr. Sung i objašnjava da sklapanje očiju s druge strane pokazuje prijateljsko raspoloženje.</p><p>- Ako joj uzvratite sporim treptanjem, komunicirat ćete 'na njenom nivou' - dodaje</p><h2>Dotjerivanje krzna joj je prioritet</h2><p>Mačke su uglavnom besprijekorno uredne, a to pokazuje i da je u njihovom svijetu sve u redu.</p><p>- Održavanje vlastitog krzna aktivnost je zbog koje se mačka osjeća dobro i zdravo, a pruža joj i sveukupni osjećaj blagostanja - kaže dr. Zacharias.</p><p>- Ako se mačka pak ne drži svojih higijenskih navika i djeluje neuredno, ugovorite posjet veterinaru - preporučuje.</p><h2>Sve jede</h2><p>Baš kao što je dosljedno njegovanje pokazatelj zdravlja i sreće, dobar apetit je isto znak da je vaša mačka dobro. Suprotno tome, mačke koje ne jedu ni ne osjećaju se dobro ili su pak pod stresom.</p><h2>Prede</h2><p>Mačke predu kad se maze s ljudima i kad se druže s drugim mačkama, predu kad se žele skloniti i osamiti i kad brinu o još nemoćnim mačićima...</p><p>- Predenjem mačka može pokazivati različite emocije, no obično se ono može protumačiti kao pozitivno ponašanje - kaže dr. Sung, pogotovo ako pokazuje još neke od navedenih znakova sretne mačke. </p><h2>Mjauče</h2><p>Mačka koja vas pozdravlja brzim i visokim mjaukom vjerojatno je dobro raspoložena.</p><p>- Mjaukanje može biti i znak da je mačka sretna što vidi vlasnika - kaže dr. Sung, a ponekad samo želi privući nečiju pažnju ili komunicirati.</p><h2>Svija rep u "upitnik"</h2><p>Položajem repa mačke pokazuju kako se osjećaju.</p><p>- To je njihov način da nam daju do znanja kad su sretne, a kad razigrane, osjećaju li prijetnju, strah ili im čak nije dobro - kaže dr. Zacharias.</p><p>- U položaju upitnika rep drže sretne, samouvjerene mačke, spremne za interakciju - dodaje.</p><h2>Kopa po kutiji s pijeskom</h2><p>Mačke sa svojim vlasnicima komuniciraju preko kutije s pijeskom pa obratite pažnju kad po njoj kopaju. Ako bacaju pijesak van kutije, to bi mogao biti znak fizičkog problema ili nezadovoljstva. Ako se ponašanje neko vrijeme nastavi posjetite s njom veterinara.</p><h2>Razigrana je </h2><p>Razigrana mačka je sretna mačka, a tad je posebno dobrog raspoloženja. Možda zbog uzbuđenja oko igračke ili jer hvata laser ili mjehuriće pjene.</p><p>- Ako mačka nikad nije raspoložena za igru možda je smetena ili pod stresom - kaže veterinar.</p>