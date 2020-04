Nikako se ne možete natjerati vježbati kod kuće? Ovo pomaže

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Trčanje i bicikliranje - razmak od 4, a oni koji jure 20 metara!

Kod nekih motivacije za vježbanjeM ne manjka kad plaćaju članarinu u teretani, vani je lijepo vrijeme i imaju ekipu za sport ili naprosto svoje potrebe za fizičkom aktivnošću ispunjavaju kroz šetnje. No, što sada kada toga nema? Vježbanje kod kuće postaje glavni oblik treninga, no osim iskusnih vježbača koji to i inače rade, većini ljudi problem je 'kako se natjerati'.

I tome se može doskočiti, kažu stručnjaci i fitness treneri koji su uvjereni da svatko može efikasno vježbati kod kuće, ako to stvarno želi.

Zamislite novog sebe

Ovo je prvi korak koji će vas pokrenuti, dakle određivanje cilja kojeg želite postići, bilo da želite bolju kondiciju, uži struk, tanja bedra, jače noge ili samo održati postojeći izgled. Ta slika neka vam bude u glavi kad pronalazite argumente 'zašto vježbati' i sve će biti lakše.

Napravite plan

Stvaranje jasnog plana ključno je za uspjeh. Usredotočite se na male, djelotvorne ciljeve, poput vježbanja tri puta tjedno, umjesto da se dalje bavite velikom slikom, poput gubitka 25 kilograma, piše Cheapism.

Pronađite trening koji vam odgovara

Nekom bolje odgovara joga, nekom aerobne vježbe, nekom zumba, a nekom utezi. I to je ok, ne treba se siliti na trening koji prezirete. Ako ne znate što vam odgovara, isprobajte po nekoliko minuta svake aktivnosti i brzo ćete shvatiti. Kad ste se odlučili na neki trening (pri čemu vam mogu pomoći brojne aplikacije i YT tutoriali), zadajte si vježbe istezanja prije i poslije, pronađite ugodnu glazbu i napravite popis vježbi koje ćete obaviti kako ne bi stalno prekidali trening.

Partner dobro dođe

Velik broj ljudi ima bolju motivaciju za vježbanje ako nisu sami u tome. Pitajte ukućane, bolju polovicu ili prijatelja preko chata bi li vam se pridružio u vježbanju. Tako se možete međusobno ohrabrivati i poticati ako se kome ne da, kao i pohvaliti nakon uspješno odrađenog treninga.

Odredite vrijeme za vježbanje

Ako vam ovih dana stalno manjka vremena, ne odustajte. Zapamtite kako je bolje vježbati i 10 minuta na dan nego uopće ne vježbati. Promotrite svoj dan i odredite u koje doba imate najviše vremena za sebe bez ometanja te si napravite raspored kada ćete točno vježbati. Nekima pomaže vježbanje uz omiljenu seriju, drugima je najbolje odmah nakon buđenja - odluka je samo vaša.

Izazovite se

Foto: Unsplash

Bilo da vježbate s nekim u dogovoru ili ste sami u tome, ljudskom duhu pomažu izazovi. Primjerice, odredite si kako ćete svakog dana napraviti 100 koraka više ako vježbate na steperu, po 50 čučnjeva ili trbušnjaka na prostirci ili ćete samo po 5 minuta produljivati vrijeme treninga. Važno je da imate cilj koji možete savladati te da je on različit kako vam ne bi dosadio.

Pomoć tehnologije

Brojači koraka, kalorija ili online aplikacije za vježbanje doista su od velike pomoći jer nam daju realan uvid u naše vježbanje i bilježe napredak zbog čega imamo više volje i dalje nastaviti s treningom. Prosurfajte i pronađite nešto što vam se najviše sviđa te si to možete online naručiti.

Budite realni s očekivanjima

Stručnjaci tvrde da je za stjecanje navike redovnog vježbanja potrebno 6 tjedana jer tada počinješ primjećivati prve promjene na tijelu pa te to motivira da nastaviš i dalje s treninzima. Šest tjedana je i vrijeme nakon kojeg tvoje tijelo počinje osjećati posljedice ako preskočiš trening pa će te i ono samo 'tjerati' da nastaviš s vježbanjem.

