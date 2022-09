'Nisam ni znala da sam trudna, sve dok mi nije počeo porod'

Prodajna pomoćnica iz Meksika, Vivian Wise Ruizvelasco (20) nije znala da je trudna sve dok nije počela rađati.

Rodila je sina Matíasa prije deset mjeseci, a prije poroda nije imala pojma o trudnoći te je živjela kao i inače. Pila je, vježbala, družila se s prijateljima i dečkom Tonatiuhom Gonzálezom.

Fotografije snimljene tijekom trudnoće pokazuju da nije imala primjetan trbuh i nastavila je imati krvarenja tijekom trudnoće, što se ponekad pogrešno smatra mjesečnicom.

No nakon prijateljičine rođendanske zabave osjetila je intenzivne bolove u trbuhu i kukovima te je otišla u bolnicu, gdje ju je liječnik obavijestio da će roditi.

Novopečenoj majci to je bio 'šok' i ona i njezin dečko zabrinuli su se kako će podmiriti medicinski račun, ali sada je presretna što ima sina.

- Saznala sam da sam trudna kad sam već bila na porođaju. Odmah sam ostala u šoku iz mnogo razloga. Pitala sam se je li beba dobro i što ću s njom, budući da nikad prije u životu nisam držala bebu. Brinula sam oko svega što trebam kupiti i u tom trenutku moj se svijet srušio - rekla je Vivian.

U početku joj je bilo jako teško jer nije imala nikakvog iskustva niti posla s djecom, ali s vremenom se počela prilagođavati.

- Činjenica da ga moram učiti o životu je jako lijepa i on već ide u vrtić, a uz to je i sretan. On je moj sin, moj partner i ljubav mog života, to je iskreno najbolja i najmanje očekivana stvar koja mi se mogla dogoditi - priznaje.

Vivian se dva dana 'osjećala malo loše', ali je ipak otišla na večeru kako bi proslavila prijateljičin rođendan. Međutim, počela je osjećati bolove u kukovima i trbuhu, te je oko ponoći otišla kući.

Sljedećeg dana je otišla na posao, ali je uzimala tablete i pila biljni čaj u pokušaju da ublaži ono što je smatrala jakim bolovima u trbuhu. U stvarnosti je imala trudove. Na kraju je rano otišla s posla u bolnicu s Tonatiuhom.

- Tada su mi rekli da me boli jer imam trudove i da moram roditi - rekla je. Njihov sin, Matías, rođen je carskim rezom i par je ostao 'u šoku', pomiješanih emocija.

Nije se osjećala povrijeđeno jer je dečko bio vidno šokiran. Ne zna o čemu je razmišljao, ali se morao pokrenuti jer su postojale stvari koje su im trebale za bebu, kao i dogovoriti se kako će platiti bolnicu. Bio je jako uplašen, ali ga je razumjela, donosi Daily Mail.

- Mnogi ljudi mi nisu vjerovali i mislili su da je to nemoguće ili da lažem - rekla je. Drugi su bili šokirani, a s druge strane, mnoge su žene komentirale da se i njima dogodilo isto.

Prije poroda vodila je život kao i inače i često je izlazila, zabavljala se, ali nije toliko pila jer je prije godinu dana izvadila žučni mjehur.

- I dalje sam nešto pila, kao i vježbala i plivala, sve je bilo stvarno normalno - kaže novopečena mama.

Mnogi su komentirali kako im se njezino iskustvo čini kao ugodnije razdoblje tijekom trudnoće.

- Ovo je zapravo uobičajeno, nekim ženama ne naraste stomak i zbog položaja fetusa ne osjete bebin udar - napisao je netko.

- Dobro došli u klub. Nisam znala da očekujem blizance dok nisam bila trudna 30 tjedana, a rodila sam ih u 34. tjednu - kaže jedna žena.

