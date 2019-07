Ništa Viagra, samo lubenica: Najsnažniji prirodni afrodizijak

Lubenica je bogata prirodnim sastojcima koji u tijelu pokreću zdrave reakcije. Jedan od njih je citrulin koji utječe na otpuštanje dušičnog oksida u tijelu. To opušta krvne žile, baš kao što je slučaj kod Viagre. Lubenica sadrži fitokemikaliju citrulin koja se u organizmu pretvara u aminokiselinu arginin. Arginin ima svojstvo opuštanja krvnih žila čime utječe na libido, baš poput Viagre.

Ipak, treba znati kako 120 grama lubenice sadrži oko 150 miligrama citrulina, no znanstvenici, nažalost, nigdje ne napominju koliko je točno citrulina nužno za postizanje učinka Viagre. Lubenica ima i tu prednost da djeluje na čitavo tijelo, a zbog opuštajućeg djelovanja vrlo je učinkovita i kod žena.

Foto: dreamstime

Najbolje ju je jesti zajedno s košticama jer i one sadrže brojne korisne sastojke koji se nadopunjuju s onima u sočnom crvenome mesu. No blagotvorni učinci lubenice ne prestaju kod cirkulacije. Lubenica se sastoji od 92 posto vode, no preostalih 8 posto krcato je likopenom, prirodnim spojem koji štiti zdravlje srca, prostate i kože.

Također, povećava otpornost na sunčeve zrake pa može spasiti ljubavnike koji se 'zaigraju' na plaži. Ipak, na to se ne treba previše oslanjati. Bolje je jedno drugo dobro namazati zaštitnom kremom jer dodir je ujedno najbolji afrodizijak.

Lubenice su iz porodice bundeva ili tikvi te dolaze iz srednje Afrike, a mogu biti duguljaste ili okrugle. Iako ih možemo naći gotovo cijele godine u trgovinama, najbolje ih je ipak jesti ljeti jer tad imaju najviše hranjivih sastojaka.

Na 100 grama imaju tek 30 kalorija i sadrže puno vode, koja nam je ljeti vrlo važna, a istodobno su bogate vitaminima A i C te kalijem i magnezijem.

Foto: dreamstime

Iako koru od lubenice ljudi često bacaju, stručnjaci kažu kako se upravo u njoj nalazi najviše vitamina i hranjivih tvari, poput vitamina A, B6 i C te kalija i magnezija. S obzirom na to da kora nije pretjerano ukusna, možete je isjeckati na komadiće i ubaciti u salatu od tunjevine ili piletine.

U Americi i Aziji kora lubenice koristi se redovito u prehrani. Sjemenke lubenice, koje također gotovo svi bacamo, mogu biti za jelo. U Kini se koštice prže i jedu kao grickalice. One su zdravi sastojak koji se može upotrijebiti za liječenje bubrega. Čaj od svježih sjemenki lubenice je sjajan diuretik. Potražite simetričnu lubenicu čija je težina sukladna veličini. Lubenicu uvijek operite prije rezanja jer raste na zemlji i prolazi puno ruku do kupca. Kora lubenica često sadrži mnogo bakterija, pa se mogu brzo proširiti i na unutrašnjost.