Loš san mijenja sposobnost rada i razmišljanja, ali postoji način na koji možete napraviti brzi mentalni pomak koji vam može pomoći. Noć lošeg sna može učiniti sljedeći radni dan totalnim naporom; ne trebamo istraživanje da nam to kaže. No, postoji korisna nova studija u časopisu Human Relations koja prodire u srž onoga što čini taj dan toliko strašnim, i nudi koristan savjet za sljedeći put kada se nađete u toj situaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što su istraživači otkrili

Za ovo novo istraživanje tim psihologa iz Europe proveo je dvije studije s 214 zaposlenika. Tijekom 1317 radnih dana, tražili su od radnika da prate kvalitetu sna, raspoloženje i radnu angažiranost. Zbog prethodnih teorija o ulozi snage volje, koja je u ovom slučaju definirana kao sposobnost kontrole impulsa, emocija i želja, na radnom mjestu, također su zabilježili teorije sudionika o snazi ​​volje.

Nije iznenađujuće

Istraživači su otkrili da loš san negativno utječe na emocije radnika i iscrpljuje ih, dovodi do nedostatka motivacije, šteti njihovoj sposobnosti da ostanu učinkoviti na poslu. Međutim, oni koji su vjerovali da im je snaga volje neograničena, prošli su i proveli dan bolje i učinkovitije od ostalih.

U usporedbi sa zaposlenicima koji su sami sebi rekli da imaju ograničene rezerve fokusiranosti i snage volje, oni koji su bili sigurniji da se mogu oduprijeti ometanjima i ostati usredotočeni, čak i nakon lošeg sna, imali su manje šanse za kognitivnu borbu.

- Vjerovanje da je vaša snaga volje neograničena pomaže vam da održite svoju učinkovitost na poslu, posebno u danima kada se borite s nedostatkom sna, izjavio je glavni istraživač dr. sc. Wladislaw Rivkin. Osim što su bili učinkovitiji radnici, Rivkinov tim je također pronašao početne dokaze da su oni koji su vjerovali u neograničenu snagu volje imali bolje raspoloženje i bili vitalniji od drugih, nakon lošeg sna.

Kako primijeniti njihova otkrića

Naravno, same pozitivne misli ne mogu nadoknaditi sve one negativne strane gubitka sna. Osim kognitivnih izazova, prethodna istraživanja govore da neadekvatan san, osim u ovom slučaju koji se odnosi na radne sposobnosti, može negativno utjecati na imunološku funkciju, zdravlje srca i ravnotežu šećera u krvi. Najbolji način jeste prioritet dati čvrstom noćnom snu. Učinite to tako da postavite sebi rano i dosljedno vrijeme za spavanje, pridržavajući se zdrave noćne rutine, prenosi MBG.

Prilagodite misli

Međutim, ako vam se san iz nekog razloga poremeti, ova studija sugerira da bi vam prilagođavanje načina razmišljanja, kao što su pozitivne misli, moglo pomoći da budete malo bolje raspoloženi nakon toga.

Umjesto da mislite da je svaka nada za dobar dan izgubljena, sjetite se da imate neograničenu sposobnost uma da ostanete zadovoljni i usredotočeni. Još uvijek možete činiti ono što vam je na umu, čak i ako sve što taj um želi učiniti je zavući se natrag u krevet.