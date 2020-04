Duži period bez posla dovodi do negativnih misli i osjećaja

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Na ovaj način dijete otkriva da je pod stresom zbog izolacije

Gubitak posla jedan je od najnapornijih događaja koje možete doživjeti u karijeri. Izgubiti posao za vrijeme pandemije posebno je stresno. Osim što se gubi izvor prihoda, narušena je rutina, osjećaj pripadnosti i činjenica da ste potrebni. Um i tijelo šalju signale koji upućuju na to da gubitak posla utječe na život i funkcioniranje više nego što ih je pojedinac svjestan.

Ne možete spavati ili spavate previše

Problemi sa spavanjem jedan je od znakova da gubitak posla utječe na zdravlje. Možda ćete imati poteškoća sa spavanjem, ustajat ćete ranije nego planirano ili ćete s druge strane previše spavati. Nekoliko besanih noći ne predstavlja problem, no kada to postane rutina to svakako nije dobro. Stres koji uzrokuje posao ostaje čak i onda kada ga izgubimo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osjećate se tužno i depresivno

Što ste duže bez posla, to imate veće šanse da padnete u depresiju, pokazalo je istraživanje američkog Gallupa na 356000 Amerikanaca. Studije su pokazale da se svaki peti Amerikanac godinu dana nakon ostanka bez posla, obratio za psihološku pomoć vezanu za depresivne misli. Najčešće su prijavljivali simptome poput gubitka interesa za aktivnosti koje su ih ranije veselile te su dulji vremenski period bili neraspoloženi nego inače. Tu je svakako i osjećaj tuge, bezvoljnosti, razdražljivosti i ljutnje.

Manje ste susretljivi

Studija iz 2015. objavljena u časopisu 'Applied Psychology' pokazala je da nezaposlenost može uzrokovati osnovne promjene ličnosti.

Od 6769 odraslih Nijemaca u studiji, koji su proveli četiri godine rješavajući testove ličnosti, oni koji su izgubili posao tijekom eksperimenta doživjeli su značajne promjene te su bili manje susretljivi od onih koji su i dalje bili zaposleni. Ispitanici su sami rekli da imaju osjećaj da su manje ugodni prema drugima, nego u periodu kada su radili.

Istraživači vjeruju da se ovakve promjene postepeno događaju te što su ljudi dulje bez posla to postaju manje susretljivi, a razlog je to što neposredno nakon otkaza ljudi se trude biti otvoreni prema drugima zbog traženja novog posla, a što vrijeme odmiče to je sve manja potreba za time.

Foto: Dreamstime

Glavobolje i mučnine

Kada je tijelo pod stresom, mišići se naprežu. To je normalna reakcija na prijetnje. No kada takvo stanje potraje, mogu se razviti neke smetnje poput migrena ili želučanih tegoba. Osim toga, može doći do promjena u apetitu. To može biti gubljenje ili dobivanje na kilaži.

Ako ste nezaposleni, ne očajavajte. Važno je da sebi omogućite stvaranje nove zdrave rutine i ritma. Navijte alarm, ustanite rano i izađite iz pidžame. Radite sve ono o čemu ste maštali dok ste radili, a niste imali vremena za to. Vježbajte, gledajte oglase za nove poslove i obratite se obitelji i prijateljima za dobar prijateljski razgovor, piše Huffpost.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Znakovi da ste počeli previše piti u izolaciji: Ima li ga dosta?!

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Posao