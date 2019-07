Noću češće mokrite? Nokturija može ukazati na tešku bolest

Buđenje noću može narušiti kvalitetu života jer ljudi sljedećeg dana ustaju umorni i neispavani. Kod nokturije ili noćnog mokrenja problem je i u tome što po povratku u krevet nakon toaleta ljudi uglavnom ne mogu zaspati, pa je to stanje prilično iscrpljujuće, pojašnjava specijalist urolog dr. Neven Kapun iz Ordinacije Kapun. Naime, razlozi nokturije su različiti pa je time i pristup liječenju drugačiji.

Povećanje prostate

- Kod muškaraca najčešći razlog je povećanje prostate. S obzirom na činjenicu da se prostata s godinama povećava, onda su problemi mokrenja s godinama učestaliji. Zbog povećane žlijezde javljaju se opstrukcije koje uzrokuju da se mjehur teško prazni, pa onda čovjek svako toliko mora mokriti. Pacijenti imaju i slabiji mlaz, moraju pritiskati i nemaju osjećaj da je mjehur ispražnjen - pojašnjava dr. Kapun.

Pretjerano aktivan mjehur

Sljedeći najčešći uzrok je pretjerano aktivan mjehur. Javlja se kad čovjeka određena količina mokraće u mjehuru podražava na mokrenje i samim time stvara refleks koji budi iz sna, nastavlja dr. Kapun dodajući kako postoji određeni broj ljudi koji su još od djetinjstva navikli mokriti noću, pa se ta navika zadržala i tijekom života do starosti. Od pretjerano aktivnog mjehura češće pate žene.

Upala mjehura

- Do sad smo govorili o kroničnim tegobama koje uzrokuju noćno mokrenje. Međutim, imate i akutne probleme koji najčešće nastaju zbog upale mjehura. Kad bakterije uđu u mokraćnu cijev i u mjehur, stvori se upala pa su simptomi učestalo mokrenje danju i noću. Obično je to stanje praćeno osjećajem pečenja i boli kod mokrenja, a ponekad i visokom temperaturom, upozorio je on dodajući da je liječenje jednostavno i to najčešće antibioticima.

Dijabetes

Kod ljudi kod kojih šećerna bolest nije kontrolirana može se pojaviti učestalo mokrenje, pa i noću, kazao je urolog.

Problemi sa srcem i bubrezima

Postoji skupina pacijenata koja noću izlučuje više urina nego danju. Razlog su najčešće problemi sa srcem i bubrezima. Količina mokraće u tim slučajevima prelazi i litru i pol do dvije tijekom jedne noći. Čak i ako im je s prostatom i mjehurom sve u redu, moraju mokriti čim se mjehur nepuni oko tri do četiri decilitra, pa je i to razlog za učestalo noćno mokrenje, navodi dalje dr. Kapun.

Tumori i kamenci

Uzrok tegoba mogu biti i kamenci u mjehuru ili tumor u mjehuru. Ta stanja također vode do učestalog mokrenja. Popratni simptomi u oba slučaja odnose se na pojavu krvi u urinu. Čim vidite krv u urinu, vrijeme je za hitan posjet liječniku. Tada se radi ultrazvuk i nakon pregleda urolog može se ustanoviti o čemu je riječ, kazao je dr. Kapun.

Kako si pomoći?

Danas su na tržištu dostupni brojni lijekovi za različita stanja, pa je tako i s poremećajem mokrenja. Ako nema žarenja i pečenja pri mokrenju ili visoke temperature zbog kojih se ljudi odmah moraju javiti liječniku, postoje kućni pripravci i metode kako si mogu olakšati život oni kojima mokrenje prekida dobar san. Preporuka specijalista općenito je smanjiti unos tekućine dva do tri sata prije spavanja. Alkohol i pića koja sadrže kofein mogu stimulirati mokrenje, pa je dobro izbjegavati ih piti pred spavanje. Dodatno, ako u večernjim satima ležite pred TV-om, možete podignuti noge na povišeno kako biste pomogli tijelu da se riješi viška tekućine pred spavanje. Dodatni je savjet neposredno pred polazak u krevet dvaput otići na toalet u razmaku od deset minuta kako biste posve ispraznili mjehur.

- Ljudi još mogu pokušati koristiti čaj od vrbovice ili neki dodatak prehrani namijenjen poteškoćama s prostatom. Danas ima mnogo takvih preprata na tržištu. Ako kroz koji dan ne nastupe promjene i situacija se ne poboljša, treba se javiti urologu. U većini situacija, osobito kad govorimo o povećanoj prostati, imamo dovoljno lijekova kojima se tegobe vrlo uspješno otklanjaju. Više vrsta lijekova postoji i za ljude s aktivnim mjehurom, no problem je kod ljudi koji izlučuju velike količine urina noću. Kod njih malo toga možemo poduzeti i raspon lijekova na raspolaganju je skromniji. Djeluju tako da se smanji izlučivanje urina. Takve lijekove obično koristimo kod mlađe populacije - zaključio je dr. Kapun.