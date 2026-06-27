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Nosite li leće, budite oprezni! S ovih 5 uobičajenih pogrešaka riskirate oštećenje vida i oka

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nosite li leće, budite oprezni! S ovih 5 uobičajenih pogrešaka riskirate oštećenje vida i oka
Foto: Thinkstock

Od plaže do tuširanja i UV lampi, neka ponašanja treba apsolutno izbjegavati nosite li leće kako bi se izbjegao rizik od ozbiljnih infekcija rožnice, savjetuje talijanski oftalmolog profesor Francesco Loperfido

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Ako i ne nosite kontaktne leće cijele godine, ljeto je idealno vrijeme za njih: udobne, praktične za kupanje ili nošenje sunčanih naočala. Međutim, ono što mnogi smatraju bezopasnom, svakodnevnom gestom krije podcijenjene opasnosti. Pogreške s kontaktnim lećama, čak i trivijalne, mogu dovesti do ozbiljnih infekcija oka.

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Profesor Francesco Loperfido, oftalmolog i voditelj Odjela za opću oftalmologiju u bolnici IRCCS San Raffaele u Milanu, iznosi pravila o tome što je strogo zabranjeno s kontaktnim lećama.

1. Nevidljiva opasnost vode

Među greškama koje se rade s kontaktnim lećama, najčešća, ali i najopasnija, jest nošenje kontaktnih leća tijekom plivanja. Slatka ili klorirana voda neprijatelj je broj jedan kontaktnih leća. Nikada ne ispirite leće ili njihovu kutijicu vodom iz slavine. Može sadržavati opasne parazite poput akantamebe, koja napada rožnicu.

Foto: SYSTEM

Bazeni i more također su pod povećalom. Naime, klor je vrlo iritantan, a bakterije mogu ostati zarobljene između leće, koja je vrlo propusna, i oka. U moru se sol taloži na površini leće, mijenjajući njezinu hidrataciju i vlažnost. 

Stručni savjet: ako ih baš morate nositi, najbolja opcija su jednodnevne leće, koje treba baciti odmah nakon plivanja.

2. Šminka i večernja rutina

Odnos između šminke i leća zahtijeva veliku preciznost. Ostaci šminke mogu se taložiti na lećama te zarobiti bakterije koje ostaju u izravnom kontaktu s okom. Obavezno skinite leće prije nego što počnete skidati šminku kako biste spriječili prodiranje otapala i ostataka maskare ispod leće.

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3. Lampe za sunčanje

Ako planirate tretman ljepote za pripremu za tamnjenje, ne zaboravite ukloniti leće. Korištenje kontaktnih leća pod UV lampama, čak i dok nosite zaštitne naočale, izlaže vas riziku od aktiničkog keratitisa, izuzetno bolne upale rožnice.

4. Mit o vrlo hidratiziranoj leći 

Ne postoji univerzalno rješenje za sve. Uobičajena je pogreška misliti da je leća s visokim udjelom vode uvijek najbolja. Suprotno tome, ako oko proizvodi malo suza, jako hidratizirana leća će "isušiti" prirodni suzni film kako bi ga održala mekim, uzrokujući suhoću i nelagodu. Prije odabira, oftalmolog provodi specifične testove poput Schirmerovog testa, koji mjeri točnu količinu suza koje proizvodi oko. Nikada ne birajte sami vrstu leća.

Foto: SYSTEM

5. Ne online "uradi sam"

Kupnja kontaktnih leća online bez ažuriranog recepta specijalista je rizična. 

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