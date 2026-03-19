NOVA ERA LIJEČENJA! Napredni zahvat POEM prvi put izveli u Klinici za dječje bolesti Zagreb

Zahvat je izveo prof. dr. sc. Neven Baršić iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, liječnik s dugogodišnjim iskustvom u izvođenju ove metode kod odraslih bolesnika. U Klinici naglašavaju kako ovaj uspjeh potvrđuje važnost suradnje između bolničkih ustanova te prijenosa znanja između specijalista pedijatrijske i odrasle gastroenterologije.

Na zahvatu su sudjelovali i članovi medicinskog tima Klinike, među kojima su Danijela Vitrisal, mag. med. techn., Viktoria Jurić, mag. med. techn. iz KBC Sestre milosrdnice, Mario Mašić, dr. med., dr. sc. Ana Močić Pavić, dr. med. te Ivana Kerovec Sorić, dr. med. iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

POEM (peroralna endoskopska miotomija) suvremeni je endoskopski zahvat kojim se liječi ahalazija jednjaka – rijedak, ali ozbiljan poremećaj motiliteta jednjaka. Bolest može uzrokovati otežano gutanje, povraćanje, nutritivne poremećaje te značajno narušiti kvalitetu života bolesnika.

Za razliku od klasičnih kirurških zahvata, peroralna end.mio. se izvodi endoskopski, kroz unutrašnjost jednjaka, bez vanjskih rezova, što ga čini znatno manje invazivnim. Takav pristup omogućuje brži oporavak i manji rizik za pacijente.

Do sada su se djeca s ovom dijagnozom uglavnom liječila kirurškim putem, najčešće laparoskopski, no uvođenje peror.end.mio.metode predstavlja važan terapijski napredak jer omogućuje učinkovitije i manje invazivno liječenje.

U Klinici za dječje bolesti Zagreb ističu i da se manometrijom jednjaka – dijagnostičkom pretragom – može potvrditi prisutnost ahalazije, što je ključan korak u postavljanju točne dijagnoze i odabiru liječenja.

Prema dostupnim informacijama, do sada su u dječjih bolesnika izvedena ukupno tri peror.end.mio zahvata, i to u suradnji s prof. Baršićem u KBC-u Sestre milosrdnice. Ovaj zahvat prvi je put izveden izravno u Klinici za dječje bolesti Zagreb, uz značajnu podršku anesteziološkog tima Klinike.

Uvođenje poemetode u pedijatrijsku praksu omogućuje najmlađim pacijentima pristup suvremenim terapijama koje su već standard u liječenju odraslih, uz dodatne prednosti poput manje invazivnosti, kraće hospitalizacije i bržeg oporavka.

Iz Klinike poručuju kako ovaj uspjeh potvrđuje kontinuirani razvoj pedijatrijske gastroenterologije te nastojanje da se djeci s kompleksnim bolestima osigura najviša razina suvremene medicinske skrbi.