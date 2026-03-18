Stručnjaci: Evo zbog čega mnogi žude za slatkim nakon jela

Ova situacija poznata je mnogima i često se doživljava kao neizbježan dio obroka, no znanost i psihologija nude sveobuhvatna objašnjenja zašto se to događa i kako se taj poriv može kontrolirati. Nije riječ o nedostatku snage volje, već o složenoj interakciji moždane kemije, naučenih navika i tjelesnih signala.

Nije stvar u snazi volje, već u kemiji mozga

Kada je riječ o desertu, glavni krivac češće je mozak nego želudac. Stručnjaci ističu da je sklonost slatkom duboko ukorijenjena u našoj biologiji. Slatkoća je nekada signalizirala siguran izvor energije, no danas uglavnom vodi prekomjernoj konzumaciji.

Šećer aktivira sustav nagrađivanja u mozgu otpuštanjem dopamina, neurotransmitera zaduženog za osjećaj zadovoljstva. Taj ugodan osjećaj potiče nas da ponavljamo ponašanje, zbog čega desert lako postaje navika, a ne izbor vođen glađu. Novija istraživanja idu i korak dalje otkrivajući da ista skupina neurona u mozgu koja signalizira sitost, takozvani POMC neuroni, istovremeno potiče i žudnju za slatkim. Čini se da mozak, čak i kada je tijelo sito, ima poseban "pregradak" rezerviran za šećer, što objašnjava zašto uvijek ima mjesta za desert.

Psihološke zamke i naučene navike

Osim biologije, veliku ulogu igra i psihologija. Mnogi su od djetinjstva uvjetovani da obrok završavaju desertom, bilo kao nagradu za "dobro ponašanje" ili kao obećanje ako pojedu sve s tanjura. Takvi obrasci duboko se urezuju i teško ih je prekinuti u odrasloj dobi. Javlja se osjećaj da obrok jednostavno nije potpun bez nečega slatkog.

Stručnjaci to nazivaju i "senzorno-specifičnom sitošću". Nakon što smo pojeli slano i krepko glavno jelo, naša osjetila postaju zasićena tim okusima. Međutim, apetit za novim okusnim profilom, poput slatkog, ostaje otvoren. Desert tada dolazi kao dobrodošla promjena koja nudi novi senzorni podražaj i zaobilazi signale sitosti koje je poslalo glavno jelo. Također, ne treba zanemariti ni emocionalnu glad, gdje hrana, a posebno slatkiši, služi kao utjeha, bijeg od stresa ili način za produljenje slavlja.

Uloga obroka i tjelesnih signala

Sastav obroka izravno utječe na pojavu žudnje. Obroci bogati rafiniranim ugljikohidratima, poput tjestenine ili jela iz dostave, uzrokuju nagli skok šećera u krvi. Tijelo na to reagira lučenjem veće količine inzulina, što može dovesti do brzog pada šećera, ponekad i ispod normalne razine. Mozak taj pad interpretira kao hitnu potrebu za energijom i šalje snažan signal za brzim izvorom goriva, a to je najčešće šećer.

Uravnotežen obrok koji sadrži dovoljno proteina, zdravih masti i vlakana ključan je za stabilizaciju šećera u krvi i sprječavanje takvih naglih oscilacija. Preskakanje obroka tijekom dana također može pogoršati večernju žudnju jer tijelo pokušava nadoknaditi propuštenu energiju. Zanimljivo je i da se signali žeđi ponekad mogu pogrešno protumačiti kao glad ili žudnja za slatkim, pa čaša vode može biti iznenađujuće učinkovito rješenje.

Kako prekinuti začarani krug?

Stručnjaci se slažu da nije potrebno potpuno se odreći slatkog, već je važno razviti svjesnost i usvojiti nove strategije. Žudnja je često kratkotrajan impuls koji obično prolazi za petnaest do dvadeset minuta. Jednostavne promjene u rutini mogu pomoći "preodgojiti" mozak. Pranje zubi odmah nakon večere, žvakanje žvakaće gume bez šećera ili ispijanje šalice čaja mogu signalizirati mozgu da je obrok završen.

Druga učinkovita tehnika je preusmjeravanje pažnje. Umjesto fokusiranja na hranu, posvetite se nekom hobiju ili aktivnosti koja vas ispunjava. Ako želja i dalje postoji, posegnite za zdravijim alternativama poput kockice tamne čokolade, šake bobičastog voća, grčkog jogurta s malo meda ili datulja punjenih maslacem od badema. Ove opcije zadovoljavaju potrebu za slatkim bez izazivanja drastičnih skokova šećera u krvi.