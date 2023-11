Nova kampanja 'Uključi savjest - ponekad djeci treba reći ne'

Započelo je novo izdanje društveno odgovorne kampanje 'Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne' koju Grupacija proizvođača piva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori redovno provodi od 2015. godine. Riječ je o nacionalnoj kampanji čiji je cilj podizanje svijesti javnosti, osobito trgovaca, ugostitelja te roditelja tinejdžera, o štetnosti maloljetničke konzumacije alkohola, a provodi se u suradnji s trgovačkim lancima u Hrvatskoj, uključujući Studenac, Konzum, Kaufland, METRO i SPAR.

U više od tisuću prodavaonica partnera diljem Hrvatske tijekom studenoga bit će postavljeni edukativni plakati i naljepnice kampanje koji pozivaju na dosljednu primjenu zakona o zabrani prodaje i posluživanja alkohola maloljetnicima.

Kako bi stekli bolje uvide u navike mladih, tvrtka Valicon tijekom kolovoza je za Grupaciju proizvođača piva provela istraživanje o pripadnicima generacije Z (obuhvaćeni su samo pripadnici stari 13-17 godina) i njihovim navikama tijekom slobodnog vremena, kako se druže i što za njih znači druženje te kakav odnos imaju prema alkoholu.

Dobiveni rezultati pokazali su kako 93% mladih želi razgovarati o alkoholu s roditeljima te da im otvoreni razgovori o rizicima i odgovornom konzumiranju mogu pomoći pri donošenju informiranih odluka i postavljanju vlastitih granica.

Važan je i utjecaj okoline - 72% mladih smatra da je važno uklopiti se u društvo u kojem se kreću, pa rjeđe konzumiraju alkoholna pića ako ne pije njihovo društvo, njih 63% smatra da je moguće zabaviti se i bez alkohola, a gotovo polovica mladih smatra da biti pijan uopće nije cool.

- Ohrabruje podatak da mladi u doista velikom broju, kad je u pitanju alkohol, žele razgovarati s roditeljima te da im je roditeljsko mišljenje važan putokaz u formiranju vlastitih stavova. Kao Grupacija proizvođača piva, već godinama nastojimo doprinijeti u rješavanju problema maloljetničke konzumacije alkohola. I ove godine podršku nam je pružilo pet velikih trgovačkih lanaca koji su u svojim prodavaonicama istakli poruke o odgovornosti cijelog društva kad su u pitanju maloljetnici i alkohol. U suradnji s udrugom 'Ti si OK' dodatno smo oplemenili sadržaj internetske stranice Uključi savjest kako bismo roditeljima i svima kojih se tiče ova tema dali još više korisnih informacija - istaknula je Ljudmila Bratko Gašpić, predsjednica PR odbora Grupacije proizvođača piva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

I ove godine kampanju će podržati sociolog Bruno Šimleša, također roditelj, koji će na svojim društvenim mrežama podijeliti i roditeljska iskustva, poput toga kako i kada je o ovoj temi razgovarao sa svojom kćeri, dok će socijalna pedagoginja Sonja Jarebica iz udruge Ti si OK, osnovane s ciljem pružanja psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, svojim aktivnostima dodatno naglasiti važnost roditeljske edukacije o odnosu mladih prema alkoholu kako bi svojoj djeci uvijek mogli pružiti podršku u svim izazovima, a pogotovo kada je u pitanju alkohol.

- Većina mladih prevlada adolescentsko doba bez posljedica, ali za dio njih to je razdoblje brojnih kriza identiteta, što može dovesti do ozbiljnih problema. Pojava pesimizma, nesigurnosti, straha, brige i napetosti predstavljaju opasnosti i mogu rezultirati rizičnim ponašanjima, među koja spada i konzumacija alkohola. U traženju uzbuđenja, traganju za ugodom, zabavom, prevladavanjem dosade, željom za afirmacijom u društvu, skloni su rizičnim ponašanjima, što vodi k eksperimentiranju ili umjerenoj konzumaciji alkohola, a to može biti i prvi korak ka kasnijem razvoju ovisnosti o alkoholu. Upravo stoga su važne kampanje kakva je 'Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne', koja osvješćuje važnost odraslih za brigu, podršku i pomoć mladima - rekla je Sonja Jarebica, socijalna pedagoginja.

Svi posjetitelji internetske stranice kampanje tijekom studenoga će potpuno anonimno moći postaviti pitanje stručnjakinji, socijalnoj pedagoginji Sonji Jarebici, o temama vezanima uz odgoj i konzumaciju alkohola djece i mladih. Odgovori na najčešća pitanja bit će objavljeni na istoj stranici tijekom studenog.