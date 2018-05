Novi stari trend: Blok po blok do stabilne petice za udobnost

Povedena udobnim trendovima, ponajprije u vidu tenisica, modna su previranja lansirala blok petu u sam vrh svjetske popularnosti.

Ona je prema nekim smjernicama baš kao tenisica - ljepotica koja ne žrtvuje udobnost.

Budući da je šira, dizajneri su ovoj slatkoj potpetici udahnuli novi vizualni identitet, jednom ima zakovice ili zvijezde, a drugi je put odjevena u tekstil.

Foto: Promo

U ponudi je mnogo modela: nosimo ih od jutra do mraka i upravo je to jedna od prednosti. A da igra bude još bolja, blok peta uvela je još jedan mikrotrend, a to su natikače.

Ne samo da su udobne, već ih ne moramo ni kopčati! U vidu dizajna i estetike nova sezona donosi šarenilo, jarke tonove, nijansiranje, ukrase... a kako ih nositi?

Niz je prijedloga upravo na web adresama high-street dućana, a i brojne su influencerice prihvatile trend, s naglaskom na casual styling.

Foto: Promo

Naime, sandale s blok petom i pokojim ukrasom pristajat će i uz poderane traperice. Gore je dovoljna tek obična majica. S druge strane, ovako lijepe cipele idealne su i za plesni podij ili svečanu prigodu.

Tu su i široke suknja-hlače, koje u potpunosti otkrivaju i naglašavaju cipelu. Blok peta inspirirana je sedamdesetima, samo je pročišćena, smirena i pojednostavljena za užurbanu svakodnevicu.