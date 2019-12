Novinarka se uz pomoć sadnje drveća bori s rakom crijeva

Deborah James, novinarki britanskog tabloida The Sun, dijagnosticiran je rak crijeva četvrtog stupnja.

Kaže da joj pored terapije i prehrane pomažu i stabla pa se uključila u akciju sađenja drveća u parku Richmond u Londonu. Priroda dobro utječe na fizičko i mentalno zdravlje, a smatra se da se pacijenti brže oporavljaju ako vide stabla s prozora bolnice.

- Stabla me prvenstveno smiruju i imaju jako pozitivan utjecaj na moje mentalno zdravlje. Kada me ulovi depresija zbog raka, prošetam u prirodi i odmah mi bude bolje - rekla je za The Sun.

Otkrila je da stabla na nju djeluju tako da ju 'otrijezne' i stave joj stvari u perspektivu.

- Gledam ih i razmišljam kako su ta stabla tu bila puno prije mene, a i da će tu biti dugo nakon mene i to me nekako smiruje - zaključila je.

