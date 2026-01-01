Novo istraživanje: Odrasla dob počinje tek nakon 30. godine?

Studija je temeljena na snimkama mozga gotovo 4.000 osoba, od beba do starijih od 90 godina, a pratila je neuralne veze i njihov razvoj tijekom života. Rezultati istraživanja pokazali su pet širokih faza s ključnim “prekretnicama” oko 9., 32., 66. i 83. godine.

- Kada se osvrnemo unatrag, mnogi od nas osjećaju da su naši životi podijeljeni u različite faze. Ispostavlja se da mozgovi prolaze kroz slične ere. Razumijevanje da strukturalno putovanje mozga nije pitanje stalnog napretka, nego nekoliko velikih prekretnica, pomoći će nam da shvatimo kada i kako je njegova mreža neurona podložna poremećajima - rekao je profesor Duncan Astle, istraživač neuroinformatike na Sveučilištu i glavni autor studije.

Ključne faze razvoja mozga

1. Djetinjstvo

Prema studiji, djetinjstvo traje od rođenja do otprilike devete godine, kada djeca ulaze u adolescenciju.

2. Adolescencija

U vijestima koje će mnogima olakšati opravdati prošle pogreške, istraživanje pokazuje da adolescencija traje do otprilike 32. godine, kada odrasla dob zapravo počinje.

- Ovo je jedino razdoblje u kojem mreža neurona postaje učinkovitija - kažu znanstvenici.

3. Odrasla dob

Ovo je faza kada mozak doseže “stabilnost” i traje otprilike tri desetljeća.

- Promjene su sporije nego prije, ali ovdje se poboljšanja u učinkovitosti mozga okreću u suprotnom smjeru - objašnjavaju istraživači.

4. Rano starenje

Počinje oko 66. godine, no znanstvenici naglašavaju da to nije nagli pad, već razdoblje u kojem se mijenjaju obrasci moždanih veza.

Iako je studija proučavala zdrave mozgove, ovo je također dob kada se počinju pojavljivati demencija i visoki krvni tlak, što utječe na zdravlje mozga.

5. Kasno starenje

Zadnja faza nastupa oko 83. godine. Podaci su ograničeniji jer je teško pronaći zdrave mozgove za snimanje. Promjene u mozgu slične su kao u ranom starenju, ali još izraženije.

Može pomoći razumijevanju starenja mozga

- Mnogi neurološki, mentalni i razvojni poremećaji povezani su s načinom na koji je mozak ožičen. Razlike u ožičenju mozga predviđaju poteškoće u pažnji, jeziku, pamćenju i mnogim drugim ponašanjima. Razumijevanje da strukturalni razvoj mozga nije stalni napredak, nego nekoliko velikih prekretnica, pomoći će nam prepoznati kada i kako je mozak podložan poremećajima - ističe profesor Duncan Astle.