Novo poglavlje zelene Europe: Konferencija o eko ulaganjima

Dok Europa odgovara na rastuće sigurnosne i trgovinske izazove, zamah iza održivih politika, a posebno zelenog financiranja, pod sve je većim pritiskom.

Sandrine Dixson-Declève, izvršna predsjednica organizacije Earth4All i suosnivačica Centra za transformaciju sustava u Bruxellesu, govorit će na konferenciji o istraživanju i inovacijama za konkurentnu zelenu tranziciju u Bruxellesu, Belgija, 23. i 24. lipnja 2025. godine. Cilj konferencije je rasvijetliti zašto zelena ulaganja moraju ostati u središtu europskog gospodarskog i ekološkog programa.

Earth4All je međunarodna inicijativa koju je pokrenuo Rimski klub, a koja kombinira vrhunsko znanstveno modeliranje i novo ekonomsko razmišljanje kako bi se postigao prosperitet za sve unutar planetarnih granica. Centar za transformaciju sustava ima za cilj pomoći institucijama EU-a u uključivanju sustavnih pristupa u donošenje politika, ulaganja i strategiju.

Konferencija se održava kao popratni događaj nadolazećih Europskih dana istraživanja i inovacija (R&I) u rujnu, a predstavit će konkretna rješenja za europsku zelenu tranziciju kako bi se poboljšala kvaliteta života i potaknula gospodarska konkurentnost, istovremeno olakšavajući provedbu europskog zelenog plana.

U intervjuu, Dixson-Declève ističe potrebu davanja prioriteta održivim ulaganjima, ponovnog promišljanja strategija kružnog gospodarstva i povezanosti zaštite okoliša s našom dobrobiti kako bismo osigurali prosperitet i stabilnost planeta za buduće generacije.

- Prije svega, moramo odrediti prioritete i definirati velike pomake koje želimo postići u sljedećih 3, 5, 10 godina. Svaki dionik ima svoje ideje, no važno je utvrditi gdje Europa zaista treba biti najodrživija kako bi se prilagodila budućim krizama – pandemijama ili klimatskim utjecajima. Potrebna je odgovarajuća procjena, jasno komuniciranje prema građanima, kao i uspostava fiskalnih i gospodarskih struktura koje će osigurati funkcioniranje cijelog sustava. Politika, financije, gospodarstvo i komunikacija ključni su za pomak naprijed - pojašnjava Dixson-Declève.

- Europska komisija ostaje predana unapređenju kružnosti i to u potpunosti podržavam. Međutim, kružno gospodarstvo ne počinje recikliranjem nego preispitivanjem potrošnje. Često se kružnost pogrešno svodi na gospodarenje otpadom, no prava transformacija zahtijeva smanjenje potrošnje na izvoru i prihvaćanje sustavnih promjena unutar sigurnih operativnih granica planeta. Moramo istražiti uzroke: odakle dolaze materijali, kako se koriste i kako smanjiti potražnju. Puni životni ciklus kružnosti nije samo važan – on je ključan za istinski održivo gospodarstvo -

- Moramo prestati odvajati ljude od okoline. Zaštita prirode nije nišna ideja, nego nužnost. Mi smo priroda i naš opstanak ovisi o zdravom planetu i našoj sposobnosti da izdržimo klimatske šokove. Najveća egzistencijalna prijetnja čovječanstvu jest nebriga za planet i neadresiranje društvenih nejednakosti. Dobre vijesti su da već imamo rješenja – političke alate, nove tehnologije i modele upravljanja. Moramo ih koristiti mudro i hitno kako bismo osigurali uspješnu i održivu budućnost -

