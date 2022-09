Nude bizarne usluge i dobro žive od toga: Neznancima grije hladne krevete - svojim tijelom

Danas je fotografiranje za društvene mreže velik biznis, ljudi svašta iznajmljuju. Jedan od onih koji na tome zarađuje je Rus Aleksandar koji putem svog profila na Instagramu, arendatsvetov, ima unosan biznis.

Naime, shvatio je da ljudi nemaju novaca za velike bukete, no žele ih imati, barem za fotografiranje. Tako on iznajmljuje svoje pravo cvijeće.

Najam velikog buketa

- Počeli smo raditi uoči 8. ožujka premda smo dosta davno došli na ideju da iznajmljujemo cvijeće za fotografiranje - izjavio je Aleksandar.

Stvar je vrlo jednostavna - na kućnu adresu klijenta donesu buket po želji, primjerice sa 101 crvenom ružom i osoba ima 10 minuta da obavi fotografiranje. Kurir čak može biti asistent ili se pojaviti na fotografijama kao neki kavalir.

To će klijentica platiti oko 125 kuna, točnije 1000 rubalja. No, to nije sve - za dodatnih 300 rubalja, odnosno 37 kuna, uz buket se može dodati ukrasna vrećica brendova kao što su Chanel, Armani, Tiffany & Co. te drugi.

Ispostavilo se da mnogi žele ovu uslugu.

- Iako je neobično, puno ljudi nam se javlja, u par dana po stotinjak ljudi. Još uvijek nismo uspjeli uslužiti sve zainteresirane - izjavio je Aleksandar.

Cvijeće iznajmljuju uglavnom djevojke, no ima i dečkiju koji se žele fotografirati s brendiranim ukrasnim vrećicama. Interes za ovu uslugu postoji i dalje, bez obzira na Dan žena i slično.

Žena grije drugima krevet

Viktorija Iv iz Moskve nudi još neobičniju uslugu, u hladne zimske večeri klijentu će zagrijati krevet za 4900 rubalja, odnosno 618 kuna. Glavni klijenti su joj biznismeni.

- Dođem kod klijenta, istuširam se, obučem svoju pidžamu i legnem u krevet gdje provedem 15-20 minuta. Mogu i razgovarati s klijentom ako on to poželi. Krevet se za to vrijeme zagrije i ja poslije toga odem - ispričala je Viktorija.

Tu nema intimnih usluga, ističe. Naime, prilikom posjete tu je i njezino osiguranje kako bi osigurala da sve ide po planu, bez neke opasnosti. Za sada je sve uvijek bilo dobro, nije imala nikakvih problema.

Za mjesec dana ova usluga joj može donijeti 350.000 rubalja, odnosno oko 44.000 kuna. S time je krenula krajem siječnja, no i dalje ljudi žele ovu uslugu, iako je zatoplilo.

Veli da je kritike ne zanimaju. Čim je to toliko svima zanimljivo, znači da se radi o dobroj stvari, istaknula je. Sebe doživljava kao neku lifestyle trenericu.

- Ljudi provode trećinu života u krevetu i upravo se preko kreveta vrši najjači energetski utjecaj. Ja po obrazovanju nisam ni liječnik, ni psiholog, ali je činjenica da se ljudi poslije kontakta sa mnom bolje osjećaju - istaknula je mlada poduzetnica. Kako izgleda možete pogledati OVDJE

Iznajmljuju slatke mačke

U ruskom gradu Kirovu pojavila se usluga koja omogućava unajmljivanje mačke.

- Mnogi se dugo kolebaju prije nego što odluče nabaviti kućnog ljubimca. Brinu se hoće li se osjećati mirisi, hoće li biti dlaka na podu, a to je u nekom smislu i odgovornost - ističe Vasilij, vlasnik ove usluge.

Ističe da time omogućuje ljudima da donesu ispravnu odluku te se oslobode depresivnih stanja. Naime, među klijentima su često ljudi koji žele vidjeti kako je to imati mačku te kako bi se odlučili nabaviti je ili ne.

Zasad klijentima nudi tri mačke. Sve one bez problema komuniciraju s ljudima, premda je u jednom posjetu mačka slučajno ogrebala dijete. Inače, da se mačke ne bi umorile od kontakta s nepoznatim ljudima, njihov 'radni dan' traje najviše 3 sata.

Cijena ove usluge se posebno ugovara sa svakim klijentom i iznosi od 300 do 600 rubalja na sat, to je od 38 do 75 kuna. Autor projekta planira ubuduće otvoriti samostalni posao i nabaviti još mačaka, piše RBTH.

