Znate li da vrijeme kada jedete večeru može utjecati na vaš san, probavu i opće zdravlje? Nutricionisti upozoravaju da večera u ovoliko sati može napraviti ogromnu razliku
Nutricionisti otkrivaju: Kada je najbolje vrijeme za večeru
Večera često dolazi na kraj napornog dana – a mnogi je pojedu kad stignu, bez razmišljanja o posljedicama. Stručnjaci upozoravaju: vrijeme večere može ozbiljno utjecati na probavu, san i zdravlje.
Dijetetičarka Marissa Karp savjetuje da se večera jede između 17 i 19 sati. Ako to nije moguće, posljednji obrok trebalo bi konzumirati barem tri sata prije spavanja. S njom se slaže i nutricionistkinja Elizabeth Brown, koja naglašava da pravilan razmak između večere i sna smanjuje rizik od žgaravice i refluksa.
Prerano ili prekasno – ni jedno nije idealno
Večera u 15 sati može rezultirati kasnovečernjom gladi, dok obrok preblizu odlasku u krevet ometa probavu i kvalitetu sna. Stručnjaci preporučuju male, uravnotežene međuobroke – kombinaciju ugljikohidrata, proteina i zdravih masti – kako bi se tijelo pripremilo za odmor.
Masni obroci, poput burgera i pomfrita, probavljaju se i po šest sati, pa takva večera kasnije može izazvati nelagodu. Dobar međuobrok, primjerice jabuka s maslacem od kikirikija, pomaže da izdržite do večere bez prejedanja.
Redovitost je ključ
Tijelo voli rutinu, pa i stalno vrijeme večere pomaže u održavanju cirkadijalnog ritma, unutarnjeg tjelesnog sata. Nepravilni obroci mogu povećati rizik od metaboličkih problema, uključujući dijabetes i bolesti srca.
Stručnjaci preporučuju planiranje obroka unaprijed – priprema hrane za nekoliko dana smanjuje stres i pomaže u donošenju zdravijih odluka kad ste umorni.
Idealna večera nije samo pitanje što jedete, već i kada jedete. Planirajte obrok između 17 i 19 sati, izbjegavajte kasne teške zalogaje i održavajte rutinu – tijelo i probava će vam biti zahvalni, a san kvalitetniji.
