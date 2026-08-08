O ovim se trendovima najviše priča u 2026.: Od AI savjeta za zdravlje do unosa proteina

Od prehrane i vježbanja do odnosa i svakodnevnih navika, 2026. donijela je cijeli niz trendova koji su se brzo proširili društvenim mrežama. Neki od njih nude praktična rješenja za svakodnevicu, dok drugi izazivaju dosta nedoumica. Dio trendova tek dobiva na zamahu, a za neke još uvijek nije jasno hoće li potrajati ili nestati jednako brzo kao što su se pojavili. Pogledajte koji su trendovi ove godine privukli najviše pažnje.

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1. Umjetna inteligencija za zdravlje i svakodnevne navike

AI je tijekom 2026. postao još prisutniji u svakodnevnom životu, pa se sve više koristi i za prehranu, treninge, odnose i osobni razvoj. Ljudi se chatbotovima obraćaju kako bi dobili plan vježbanja, ideje za obroke ili pomoć pri postavljanju osobnih ciljeva. The Guardian navodi da neki korisnici smatraju kako im personalizirani savjeti pomažu da budu dosljedniji, ali istodobno upozoravaju da AI može pogriješiti i pritom zvučati vrlo uvjerljivo.

Stručnjaci dodaju da AI može pomoći pri formuliranju pitanja i samorefleksiji, ali njegovi odgovori ponekad mogu biti previše općeniti i oslanjati se na dominantne društvene obrasce umjesto na ono što je doista važno pojedinoj osobi.

2. ‘Čišćenje’ organizma od parazita

Takozvani parasite cleanse proširio se društvenim mrežama, a influenceri mu pripisuju brojne učinke, od boljeg sna i probave do ljepše kože i raspoloženja. Dodatnu pozornost trend je dobio nakon što je Heidi Klum rekla da su ona i suprug odlučili napraviti takvo “čišćenje” nakon što su sadržaje o parazitima neprestano viđali na Instagramu.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da biljni dodaci s društvenih mreža nisu zamjena za medicinsku dijagnozu i terapiju. Parazitske infekcije postoje, ali se utvrđuju odgovarajućim pretragama i liječe ciljanim lijekovima.

3. Proteini u gotovo svakom obroku

Proteini su već neko vrijeme izrazito popularni, no ove se godine proširio trend poznat kao proteinmaxxing – nastojanje da se u prehranu ubaci što više proteina. Osim tradicionalnih izvora poput mesa, jaja i mliječnih proizvoda, sve više proizvoda poput pahuljica, kokica i pereca dolazi u verzijama obogaćenima proteinima. Trend je otišao toliko daleko da se proteini sve češće dodaju čak i u kavu.

Guardian navodi da se rast interesa dijelom povezuje i s uporabom GLP-1 lijekova, jer osobe koje jedu manje žele zadržati mišićnu masu. Ipak, više proteina nije uvijek bolje. Za većinu odraslih osnovna preporuka iznosi oko 0,8 grama po kilogramu tjelesne mase, dok se kod ozbiljnijih vježbača korist za izgradnju mišića uglavnom izravnava iznad otprilike 1,6 grama po kilogramu.

4. Razvodni prstenovi

Jedan od trendova koji nema veze s prehranom ili vježbanjem su divorce rings, odnosno razvodni prstenovi. Ideja je da se zaručnički ili vjenčani prsten nakon razvoda preoblikuje u potpuno novi komad nakita. Trend su dodatno popularizirale poznate osobe poput Emily Ratajkowski i Rachel Zoe.

Foto: Instagram/Ring Concierge/Rachel Zoe

Za neke žene takav prsten predstavlja simbol novog početka i izlaska iz očekivanja vezanih uz brak, a ne nužno poruku bivšem partneru.

5. Maslinovo ulje i limun kao jutarnji ‘shot’

Kombinacija maslinova ulja i limunova soka s društvenih mreža preselila se iz salate u čašicu. Influenceri tvrde da takav “shot” može poboljšati probavu i izgled kože.

Maslinovo ulje doista sadrži mononezasićene masti i polifenole te ima poznate nutritivne prednosti. Međutim, stručnjaci ističu da nema posebnog razloga piti ga na eks – sasvim je dovoljno istu kombinaciju koristiti kao preljev za salatu.

6. Hyrox

Nakon CrossFita, veliki fitness trend postao je Hyrox. Riječ je o natjecanju koje kombinira osam dionica trčanja od jednog kilometra s osam funkcionalnih vježbi. Među njima su guranje i povlačenje sanjki, farmer’s carry, veslanje i burpee skokovi u dalj.

Hyrox postoji još od 2017., ali posljednjih godina privlači sve više rekreativaca koji žele spoj izdržljivosti, snage i natjecateljskog elementa. Treninzi su intenzivni i vrlo strukturirani, što mnogima upravo i jest glavni dio privlačnosti.

7. Jednostavni obroci od riže, mesa i povrća

Na društvenim mrežama proširio se i trend pod nazivom 'boy kibble', no iza neobičnog imena krije se vrlo jednostavan koncept – riža, mljeveno meso ili drugi izvor proteina i povrće. Takva kombinacija dugo je poznata među bodybuilderima i ljudima koji unaprijed pripremaju obroke.

Nutricionisti navode da takav obrok može biti sasvim kvalitetan ako uključuje dobar omjer proteina, ugljikohidrata, masti i vlakana. Problem nastaje ako prehrana postane previše jednolična, jer su za unos različitih vitamina i minerala potrebne raznovrsnije namirnice.

8. Funkcionalna hrana

Čokolada više nije samo čokolada, a grickalice više nisu samo grickalice. Sve je više proizvoda kojima se dodaju proteini, probiotici, vitamini ili drugi sastojci uz tvrdnje da mogu pomoći određenim tjelesnim funkcijama. Takvi proizvodi nazivaju se funkcionalnom hranom.

Iako ovaj koncept nije nov, dodatno ga je pogurala popularnost influencera i sve veći interes za zdravlje. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da količine aktivnih sastojaka u takvim proizvodima često nisu usporedive s dozama korištenima u kliničkim istraživanjima. Nutricionistica Marion Nestle posebno upozorava da je velik dio tvrdnji više povezan s marketingom nego sa znanošću.

9. Metoda „spaljenog plasta sijena” u dejtanju

Trendovi su zahvatili i dejtanje. 'Burned haystack' metoda, koju je osmislila profesorica retorike Jennie Young, temelji se na ideji da je za pronalazak “igle u plastu sijena” najbrže – spaliti plast sijena.

U praksi to znači brzo eliminirati osobe koje ne djeluju kao dobar izbor. Metoda uključuje pravila poput toga da se na aplikacijama ne provodi previše vremena i da se dopisivanje ne razvlači prije susreta. Young je izdvojila i brojne komunikacijske “crvene zastavice”, uključujući prerano slanje seksualnih poruka. Kritičari smatraju da je metoda prestroga, dok njezini zagovornici tvrde da im pomaže imati manje, ali kvalitetnije spojeve.

10. Proizvodi za vaginalno zdravlje

Industrija proizvoda za vaginalno zdravlje narasla je na tržište vrijedno milijarde. Nude se probiotički dodaci i vaginalne kapsule koje obećavaju bolju ravnotežu mikrobioma, manje neugodnih mirisa i prevenciju infekcija.

Interes je velik jer su stanja poput bakterijske vaginoze i infekcija mokraćnog sustava česta. Ipak, stručnjaci upozoravaju da za mnoge vaginalne probiotičke proizvode trenutačno nema dovoljno kvalitetnih dokaza da doista djeluju, a neki mogu izazvati i gastrointestinalne nuspojave.

11. Trendovi za poboljšanje muške plodnosti

Posljednji trend na Guardianovu popisu je spermmaxxing, koji polazi od stvarnog problema – istraživanja pokazuju pad prosječnog broja i koncentracije spermija tijekom posljednjih desetljeća. Kao moguće čimbenike stručnjaci navode loš san, stres, onečišćenje zraka i druge čimbenike modernog načina života.

#fertility #crunchy #nontoxic #lowtoxliving ♬ original sound - CYE @radiantwithrianna Fertility maxxing practices for men often overlap with the same habits that support healthy testosterone, metabolism, and overall health. Many of the basics matter for both hormone and sperm health: -Nutrient-dense foods -Quality sleep -Strength training -Daily sunlight -Healthy fats & omega-3s -Limiting alcohol -Avoiding excessive heat exposure -Reducing unnecessary endocrine-disrupting chemical exposure sperm take about 70–90 days to develop, so the habits you build over the next 3 months can influence the quality of the sperm you’re producing. #pregnancy

Internet je, međutim, ovu temu pretvorio u niz viralnih savjeta i navodnih trikova za poboljšanje plodnosti. Među njima se spominju povećan unos češnjaka, pa čak i uranjanje testisa u ledenu vodu. Stručnjaci ipak preporučuju puno jednostavniji pristup – dovoljno sna, uravnoteženu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost.

The Guardian zaključuje da novi trendovi vezani uz zdravlje i osobnu dobrobit svake godine dolaze u sve većem broju. Neki mogu imati smisla i biti korisni, dok su drugi mješavina nedovoljno dokazanih tvrdnji, marketinga i viralnosti na društvenim mrežama.