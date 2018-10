Obiteljski biznis: Kiwano iz Zagorja izvozi u Nizozemsku

Čovjek koji mi je prodao sjeme za kiwano, prvo egzotično voće koje sam posadio na svom imanju, imao je na prozoru jedan plod kiwana. Jako dugo sam ga nagovarao da mi ga da kako bih ga probao. Hvala Bogu da nisam uspio u tome, jer da jesam, mislim da se nikad ne bih odlučio da posadim baš kiwano, kaže u šali Ivan Šulog, vlasnik tvrtke Šulog d.o.o. iz Donje Bistre, koja se već 20-ak godina vrlo uspješno bavi uzgojem i izvozom egzotičnog voća. Na tome rade on i supruga te četvero njihove djece, kao i brat sa obitelji. Tvrtka ima šest zaposlenih, a u međuvremenu je izgradio i veliku mrežu kooperanata, kojima Ivan besplatno nudi znanje o tehnologiji proizvodnje i više od 20 godina iskustva.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Sve je, kaže, počelo još u vrijeme studija, jednog dana kad je čekao usmeni ispit na fakultetu. Posudio je novine da skrati vrijeme do ispita i naletio na članak o kiwanu, bodljikavom plodu žuto-narančaste boje, koji nježnim okusom podsjeća na bananu, maracuju, limetu i dinju, i u svijetu je poznat kao afrička dinja, ili afrički krastavac.

- Odrastao sam na selu i radio s roditeljima sve na imanju, ali uglavnom je to bila “klasična” poljoprivreda - kukuruz, pšenica i slično. No, taj me članak potaknuo da počnem raditi ono što još nitko na ovim prostorima ne radi i svu ušteđevinu sam uložio u sjeme kiwana - priča naš sugovornik. Državni poticaji za poljoprivrednike tad još nisu postojali, a kao student nije mogao dobiti kredit, pa je preostalo jedino riskirati sa skromnim vlastitim kapitalom. Zato je kiwano, dodaje, prilagođavao zagorskim bregima, a ne brege njemu.

Valja reći da je sadnja kiwana, pa i način na koji se uzgaja i raste, relativno slična uzgoju krastavaca. Štoviše, dok je napola zreo, kiwano pomalo i nalikuje krastavcu, no nešto je manje plodova na stabljici i biljka je vrlo osjetljiva na niske temperature, pa o tome treba voditi računa.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Kiwano sam jednostavno prilagodio svojim mogućnostima, jer nisam imao novac za plastenike koji su stajali milijune. I danas, zahvaljujući tome, imam vrlo jeftinu tehnologiju proizvodnje i zato sam vrlo konkurentan na europskom tržištu - dodaje Šulog jednu od tajni svog uspjeha. No, nije sve bilo tako jednostavno. Naime, u prvim godinama proizvodnje u koju je krenuo s 12.000 biljaka, zapravo i nije imao kupaca, osim što je malu količinu kiwana plasirao preko Konzuma.

- Kako nisam znao kako uskladištiti ostatak voća, prve tri godine propalo je jako puno, godišnje između 120.000 i 200.000 komada kiwana - priča. Ipak, nije se obeshrabrio, jer je potražnja za tim voćem na europskom tržištu vrlo velika, a i pozicija Hrvatske u odnosu na mnoge zemlje Europe je takva da jedan dan može ubrati proizvod i odmah organizirati transport, tako da on već sutradan bude na policama trgovina u bilo kojem dijelu Europe. Tako je ipak bio u maloj prednosti u odnosu na neke druge proizvođače.

Činjenica je da je na tom velikom tržištu vrlo teško uspjeti i kad se danas osvrnem na to vrijeme, mogu reći da smo imali veliku sreću da su nam dva kupca dala priliku, i više nisam odustajao. Oni su doista bili oduševljeni našim entuzijazmom, a srećom, kad smo krenuli, pokazalo se da imamo i najkvalitetniji proizvod, prisjeća se Ivan Šulog prvog izlaska na nizozemsko tržište.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

S obzirom na to da je tad još bio početnik u proizvodnji nije bilo nimalo lako. Naime, cijena za jednu paletu proizvoda u izvozu dostiže i do 500 eura, a roba koju je nudio gotovo da vrijedi toliko, pojašnjava Ivan.

Zato je trebalo uložiti puno rada u usavršavanje logistike i rješavanje nekih problema koji su značajno povećavali cijenu transporta, a onda i utjecali na zaradu.

- I upravo zato znamo da će mnogi mladi poduzetnici koji kreću u proizvodnju voća na sličan način vjerojatno brzo odustati, jer ne mogu riješiti neke logističke probleme. Zato uvijek nastojim pomoći. Nama danas nije problem izvesti kilogram surinamske trešnje ili mini guave do Londona. Jednostavno, izvadimo kutiju tikve iz kamiona i stavimo trešnje. I spremni smo ustupiti mjesto palete u kamionu potencijalnim partnerima bez naknade. Ako kupac prihvati proizvod, mi bismo ga izvozili i dali kompletnu logistiku bez profita. Jedini je uvjet da roba ide u kutijama s našim brendom. Ukratko, nudimo simbiozu na obostrano zadovoljstvo - pojašnjava Ivan pristup kojim je “osvojio” povjerenje brojnih kooperanata u Hrvatskoj. Njihovo je, dodaje, da se “samo” bave proizvodnjom, sve uberu, očetkaju, operu, kalibriraju i spakiraju na zahtjev kupca.

- Mi dalje organiziramo logistiku, certifikaciju i sve ono što je potrebno da bi proizvod na vrijeme došao do kupca - pojašnjava. Kako ta logistika zahtijeva prisutnost i po 16 sati na dan, dodaje kako zbog toga pomalo reorganizira vlastitu proizvodnju.

Naime, dobro iskustvo s prvom egzotičnom voćkom potaknulo je Ivana da širi proizvodnju s novim, domaćem tržištu još manje poznatim egzotičnim vrstama.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Tako je nakon kiwana na zagorskim bregima počeo rasti tamarillo, pa maracuja, pa babako, zatim surinamska trešnja, mini guava, guava, indijanska banana, mongolska borovnica, mongolska trešnja, Okinawa batat, limun trava, yacon, peruanske jagode, fijoa, yuzu naranča...

- Uzgajamo više od 300 vrsta citrusa i samo nam nedostaje šest vrsta, pa da imamo sve citruse koji postoje na svijetu, dodaje Ivan.

Ipak, u zadnje vrijeme radi na prilagođavanju nasada potrebama i obavezama u logistici.

- Cilj je reorganizacije da odbacimo slabo dohodovne kulture, jer smo počeli s jednogodišnjima. Sad smo u višegodišnjima, koje su puno manje zahtjevne. Posao se s njima svodi na to da treba pokositi travu i ubrati plodove, nakon čega sve odmah ide na tržište - pojašnjava Ivan.

- Sva naša zemlja pomalo će biti zasađena indijanskim bananama, jer to, uz berbu zahtijeva samo da tri puta godišnje pokosimo travu. To je sav posao, nema špricanja, ni protiv insekata ni protiv bolesti. Uz mongolsku borovnicu, zapravo ne postoji jednostavnija kultura za uzgoj. Zanimljivo je da je ta biljka starija od pčela (živi fosil) te da, kad ju posadite, za razliku od sveg drugog voća koje morate čupati nakon 15 godina, jer se tlo mora obnavljati, nasadi indijanske banane mogu ostati za nekoliko generacija koje dolaze - priča.

U tom kontekstu, u pripremi je projekt “čupanja” jabuka posađenih na 20 hektara zemlje u Rugvici, koja će biti zasađena indijanskim bananama, dok bi na 20 do 30 hektara zemlje u blizini Zadra, trebala biti zasađena yuzu naranča, koja je riješila ‘bijelu kugu’ (depopulaciju, demografski minus) u Japanu, te indijanska banana, fijoa, limun trava i neke slične kulture.

- Plan je širiti se s kooperantima, koji mogu privesti cijelu proizvodnju od početka do kraja, tako da je samo nužno poslati kamion na utovar, jer jedino tako možemo dati svoj doprinos zajednici. Jer, ako radim na plantaži po cijeli dan, tako neću moći dati najbolje što mogu - zaključuje naš sugovornik.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

5 savjeta za mlade ljude koji pokreću posao

1. STO RAZLOGA Kad mislite da imate dobru ideju, pronađite 100 razloga zašto to ne biste trebali poduzeti. I ako i nakon toga prevlada želja da krenete u posao, na pravom ste putu.

2. PRIPREMITE SE Budite spremni na to da ćete nekoliko godina raditi i po 24 sata, pa ako treba i 'iskrvariti' na poslu.

3. VI IMATE PETLJE Ne govorite rodbini i prijateljima puno o projektu jer će se uvijek naći oni koji će sve napraviti da ne krenete ili ne uspijete, najčešće samo zato jer oni sami nemaju petlje za to. Drugi razlog može biti to da ne mogu podnijeti vaš uspjeh.

4. NE ZADUŽUJTE SE Nikako se nemojte zaduživati dok 'stvar' nije zrela, jer to može biti velika zamka zbog koje je lako završiti na dnu. Nakon nekoliko pozitivnih godina i dobrog posla ne vidite nikakav problem i odlučite se za kredit. No tad odjednom sve krene nizbrdo. Vi se sve više trudite, no greške su sve veće i veće i tako upadnete u ružan začarani krug.

- Kako se izvući? Mi smo ga zavrtjeli toliko da nas je centrifuga izbacila i hvala Bogu ponovo smo 'u sedlu' s novim projektima - pojašnjava Ivan.

5. USAVRŠAVANJE Stalno i trajno se usavršavajte i prilagođavajte posao tržištu, kupcima, ali i - svojim potrebama. Dobro je koncentrirati se na ono što vam ide najbolje i omogućava da imate više vremena za sebe, poneki hobi ili obitelj.