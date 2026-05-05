Objavljeni finalisti Europskih nagrada za održivu energiju

Pobjednici će biti odabrani putem javnog online glasanja, koje je otvoreno do 31. svibnja, a bit će proglašeni tijekom svečane dodjele nagrada EUSEW u Bruxellesu 9. lipnja 2026.

Objavljeno je devet finalista u tri kategorije za Europske nagrade za održivu energiju 2026. (EUSEW Awards), koje prepoznaju iznimne pojedince i projekte zbog njihove inovativnosti i doprinosa energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Nagrade će se dodijeliti u tri kategorije: mala i srednja poduzeća koja potiču energetsku učinkovitost, lokalne energetske inicijative i žene u energetici.

Finalisti Europskih nagrada za održivu energiju 2026.

Mala i srednja poduzeća koja potiču energetsku učinkovitost

Ova nagrada prepoznaje mala i srednja poduzeća koja su razvila i primijenila inovativne poslovne ili financijske modele za unapređenje energetske učinkovitosti, posebno u zgradarstvu i industriji.

Ener2Crowd je talijanska platforma za grupno financiranje koja prikuplja milijune eura ulaganja građana za projekte energetske učinkovitosti u zgradama i industriji.

Water Horizon iz Francuske nudi rješenja za hlađenje s niskim emisijama ugljika koristeći mobilnu baterijsku tehnologiju za prikupljanje otpadne topline, njezino pohranjivanje i isporuku kao rashladne energije na drugoj lokaciji.

RE-LEAF razvija inovativan pristup borbi protiv energetskog siromaštva povezivanjem stambenih kredita s savjetima za energetsku obnovu u Belgiji.

Lokalne energetske inicijative

Ova nagrada prepoznaje provedene održive energetske aktivnosti koje pokreću građani ili potrošači i koje doprinose tranziciji na čistu energiju na lokalnoj ili zajedničkoj razini. Također inspirira druge na slične korake diljem EU-a, uz gospodarske i okolišne koristi.

'100 Projects Phasing Out Gas' primjer je dobre prakse u Beču za postupno ukidanje fosilnog plina u postojećim zgradama i poticanje prijelaza na 100 % obnovljivo grijanje.

MultiHome nudi platformu za lokalnu suradnju u energetskim obnovama u Plovdivu, drugom najvećem gradu Bugarske.

Nova Energia Osona razvila je energetski projekt temeljen na partnerstvu lokalnih vlasti i energetskih zajednica u Španjolskoj.

Žene u energetici

Ova nagrada prepoznaje žene koje vode iznimne inicijative koje, ako se primijene šire, doprinose napretku energetske tranzicije u Europi. Posebna se pažnja posvećuje poticanju ravnopravnosti i jednakih prilika u energetskom sektoru.

Suzanne Renard vodi nacionalni pokret u Francuskoj koji okuplja, podržava i financira projekte obnovljive energije koje pokreću građani te promiče aktivno sudjelovanje žena i rodnih manjina u sektoru.

Dr. Nadia Horstmann ima ključnu ulogu u njemačkom regulatornom tijelu za energiju Bundesnetzagentur te promiče žene u energetici kroz svoj rad na razini EU-a.

Donna Gartland predvodi tranziciju Irske prema niskougljičnom grijanju i istodobno promiče rodnu ravnopravnost kroz inovacije na radnom mjestu.

EUSEW 2026.

Europski tjedan održive energije (EUSEW) najveći je godišnji događaj posvećen obnovljivim izvorima energije i učinkovitoj potrošnji energije u Europi, a organiziraju ga Glavna uprava za energetiku Europske komisije i Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

Dvadeseto izdanje EUSEW-a održat će se u hibridnom formatu, uživo u Bruxellesu i online, od 9. do 11. lipnja 2026.

Program uključuje trodnevnu konferenciju o politikama, svečanu dodjelu nagrada, Energetski sajam te aktivnosti za mlade ambasadore energije. Sudionici će također imati pristup neovisno organiziranim Danima održive energije (SEDs), koji se održavaju online i uživo diljem svijeta. Prijave za organizaciju SED događanja otvorene su do 24. svibnja.

