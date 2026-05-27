Očekivali opuštenost, a dobili bolove u leđima? Evo zašto se to nekad događa nakon masaže

Bol u leđima nakon masaže može biti zbunjujuća i frustrirajuća, no u većini slučajeva radi se o normalnoj i prolaznoj reakciji tijela. Ipak, ključno je znati razlikovati uobičajenu mišićnu osjetljivost od boli koja signalizira ozbiljniji problem.

Zašto mišići uopće bole nakon tretmana?

Osjećaj ukočenosti i boli nakon masaže, posebice one dubinske, znanstveno je objašnjiv fenomen sličan onome što sportaši nazivaju odgođenom mišićnom boli. To se događa kada se mišići izlože naporu na koji nisu navikli. Terapeut tijekom masaže primjenjuje pritisak kako bi razbio bolne čvorove i priraslice u mišićnim vlaknima. Taj proces, iako koristan, stvara mikroskopska oštećenja u mišićnom tkivu. Tijelo na to odgovara pokretanjem upalnog procesa, što je prirodan mehanizam zacjeljivanja koji uzrokuje privremenu bol i osjetljivost.

Osim toga, masaža potiče cirkulaciju krvi i limfe, što pomaže u ispiranju nakupljenih toksina, poput mliječne kiseline, iz mišića. Iako je to dugoročno korisno, naglo oslobađanje ovih tvari može privremeno nadražiti živčane završetke i uzrokovati nelagodu. Ako niste redoviti na masažama ili je ovo vaš prvi put, tijelo je osjetljivije na ovakvu vrstu manipulacije. Baš kao što se mišići s vremenom prilagođavaju vježbanju, tako se navikavaju i na masažu, pa će redoviti tretmani s vremenom uzrokovati sve manje nelagode.

Normalna osjetljivost ili znak za uzbunu

Najvažnije je naučiti prepoznati razliku između bezopasne i potencijalno štetne boli. Normalna bol nakon masaže najčešće je tupa, podsjeća na umor mišića nakon vježbanja i obično se javlja unutar 24 sata od tretmana. Trebala bi postupno slabiti i potpuno nestati unutar 48 do najviše 72 sata. Ne bi vas smjela sprječavati u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, iako možete osjećati blagu ukočenost.

S druge strane, postoje jasni znakovi koji upozoravaju da nešto nije u redu. Ako osjećate oštru, probadajuću bol, to nije normalno. Takva bol može ukazivati na to da je terapeut primijenio prejak pritisak, pogoršao postojeću ozljedu ili čak uzrokovao novu. Pojava značajnih, tamnih i bolnih modrica također je znak da je tehnika bila preagresivna. Iako sitne modrice mogu nastati kod osoba s osjetljivom kožom, one ne bi smjele biti pravilo. Poseban oprez potreban je ako bol traje dulje od tri dana bez poboljšanja ili ako je praćena simptomima poput utrnulosti, trnaca ili slabosti u rukama ili nogama, što može upućivati na oštećenje živca. U tim je slučajevima nužno potražiti savjet liječnika.

Kako si pomoći kod kuće

Ako je vaša bol u leđima unutar granica normalne reakcije, postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti kako biste ubrzali oporavak i ublažili nelagodu. Prvi i najvažniji korak je hidratacija. Pijenje veće količine vode prije i nakon masaže pomaže tijelu da učinkovitije ispere oslobođene toksine i održava mišiće hidratiziranima, što je ključno za njihovu elastičnost i oporavak.

Topla kupka, posebice s dodatkom Epsomove (gorke) soli, može učiniti čuda. Magnezij iz soli apsorbira se kroz kožu i pomaže u opuštanju mišića te smanjenju upale. Također, primjena topline putem termofora ili toplog tuša može povećati protok krvi u bolno područje i ublažiti ukočenost. Ako je prisutna i blaga oteklina, možete naizmjenično koristiti tople i hladne obloge. Hladnoća će suziti krvne žile i smanjiti upalu. Iako se možda želite samo odmarati, lagano istezanje ili kratka šetnja mogu biti iznimno korisni jer potiču cirkulaciju i sprječavaju daljnje stvrdnjavanje mišića. Najvažnije je da svojem tijelu date vremena za odmor i izbjegavate naporne fizičke aktivnosti barem jedan dan nakon masaže.

Prevencija je ključna: uloga komunikacije

Najbolji način za izbjegavanje neugodne boli jest otvorena i iskrena komunikacija s vašim maserom. Prije početka tretmana, odvojite vrijeme da porazgovarate o svojim očekivanjima, bolnim točkama, povijesti ozljeda i zdravstvenim stanjima. Naglasite kakav intenzitet pritiska preferirate.

Tijekom same masaže, vaša je uloga aktivna. Ako u bilo kojem trenutku osjetite da je pritisak prejak ili da uzrokuje oštru bol, odmah to recite. Stručan i profesionalan terapeut cijenit će vašu povratnu informaciju i prilagoditi tehniku. Zabluda da masaža "mora boljeti da bi djelovala" može dovesti do ozljeda. Blaga nelagoda pri radu na mišićnom čvoru je prihvatljiva, ali stvarna bol nije. Također je važno odabrati licenciranog i iskusnog terapeuta te odabrati vrstu masaže koja odgovara vašim potrebama. Ako ste osjetljivi ili novi u svijetu masaže, možda je bolje započeti s nježnijom švedskom ili relaksacijskom masažom umjesto dubinskom.

*Uz korištenje AI-ja

