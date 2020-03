Očistite i organizirajte ormar: Bacite, darujte ili zadržite robu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: U trgovinama nije bilo toalet papira, pa ga je napravila sama

Je li otvaranje vrata vašeg ormara svako jutro u vama izaziva uzbuđenje ili strah? Često se za žene kaže da je njihovo stanje uma često povezano sa stanjem ormara, piše Shape.

Ako je nered, osjećate se kao nered. Ali kad vam je odjeća uredno posložena i organizirana odmah ste opušteniji i samouvjereniji.

Ako odlažete čišćenje ormara jer ne znate gdje započeti ili mislite da će to koštati previše, vrijeme je da taj zadatak stavite na vrh liste. Čišćenje i organiziranje ormara pomoći će vam da otklonite nered i riješite se tjeskobe.

1. Nemojte trpati previše robe u ormar

Količina odjeće koju posjedujete mora biti određena prostorom koji postoji u vašem ormaru. Započnite izvlačenjem svega, napravite odvojene hrpe za cipele i različite vrste odjeće (hlače, odijela, odjeću za svečane prilike). Pogledajte koliko u ormaru imate prostora i prema tome punite ormar, odnosno raspodijelite odjeću prema tome. Ukoliko nemate dovoljno prostora u ormaru nemojte trpati višak odjeće jer tako samo stvarate nered u ormaru. Probajte koristiti i spremnike za robu ili odjeću koju ne nosite darujte nekome.

Foto: Dreamstime

2. Bacite, darujte, zadržite

Sljedeći korak je da hrpu koju ste napravili na krevetu, odnosno svu izvučenu robu iz ormara poredate u tri kategorije: za baciti, za pokloniti i za zadržati.

Izbacite sve što je oštećeno ili isparano.

Poklonite komade koje se više ne uklapaju u vaš stil, koje više ne nosite ili komade u koje više ne možete stati, a bez veze vam zauzimaju prostor u ormaru.

Ono što trebate zadržati su zasigurno oni komadi koje često nosite, koji vam se sviđaju ili imaju sentimentalnu vrijednost, primjerice poklon od drage osobe.

3. Iskoristite maksimum ormara

U vašem ormaru trebalo bi sve biti na mjestu. Nemojte dozvoliti da neki dio ormara bude pretrpan, a neki zapostavljen, prazan. Na vješalice objesite svu odjeću koja se gužva prilikom slaganja, primjerice košulje, haljine, jakne i slično. Donje rublje možete držati u ladicama ili u kutijama.

Ako vam i dalje ostane previše prostora u ladici možete kupiti razdjelnik, pa tako u ladici s jedne strane možete imati donje rublje, a s druge čarape i najlonke ili slično.

4. Rasporedite cipele

Cipele možete posložiti na police u ormar ili ih držati u komodi u hodniku. To ovisi o vama. Cipele poredajte po nosivosti pa prvo stavite one koje nosite svaki dan, one koje često nosite pa idite prema onima koje rijetko nosite. Isto tako cipele koje nisu više nosive bacite, a one koje se još mogu nositi, ali ih vi ne nosite poklonite. Ako cipele držite u ormaru u sobi zapakirajte ih u vrećice da se riješite neugodnih mirisa.

Foto: Dreamstime

5. Pretvorite svoj ormar u butik

Bitna je i prezentacija odjeće. Primjerice, u skupljim dućanima odjeća je uredno složena i organizirana te nas automatski vizualno privlači. To imajte na umu kada slažete i organizirate robu u ormar. Grupirajte bluze zajedno, jakne, haljine, suknje i hlače. Ako želite biti još organiziraniji rasporedite odjeću po boji, od svjetlije prema tamnijoj ili obrnuto.

6. Riješite se nereda

Kako biste se riješili nereda, u ormaru držite samo odjeću koju nosite. Sve ostalo, poput odjeće za svečane prilike ili odjeće za majčinstvo pohranite na drugo mjesto.

7. Pametno kupujte

Foto: Dreamstime

Nakon što utvrdite koliko predmeta možete držati u ormaru, a da pritom ne izmaknete kontroli, budite strogi s novim kupnjama. Kada kupite novi komad, stari komad koji više baš i nećete nositi pohranite na drugo mjesto, darujte ili bacite. Znači, stari komad zamijenite novim.

