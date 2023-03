Očistite nered u kuhinji: Ovih 5 stvari se trebate odmah riješiti

Kuhinjski ormarići služe za pohranu stvari, no tijekom vremena ih možete pretrpati i onim što ne trebate. Pretrpani prostori potiču stvaranje nereda, a kuhanje u takvom okruženju može biti vrlo stresno iskustvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Organizacija hladnjaka



Stoga valja znati što izbaciti iz elemenata, pa HomesAndGardens donosi savjete na što obratiti pozornost. Prečesto su ormarići puni predmeta koji imaju sentimentalnu vrijednost, ili ih nikad ne koristite. Poput šalice koju ste donijeli s putovanja ili pak hrpe starih začina koje jednostavno niste stigli iskoristiti. Naravno, tu su i beskrajne verzije plastičnih kutija za hranu.

1. Plastične kutije

Organiziranje kutija za čuvanje hrane mora biti na vrhu popisa stvari koje ćete učiniti kako biste očistili nered u kuhinjskim ormarićima. Pamela Meluskey, suosnivačica tvrtke Luxury Home Organisation, preporučuje da bacite sve što nema poklopac.

Foto: DREAMSTIME

- Riješite se svake kutije bez poklopca. Bez iznimaka. Iz nekog razloga, ljudi čuvaju te posude puno dulje nego što bi trebali. Ako imate kutiju bez poklopca, bacite je ili prenamijenite drugdje. Prostor koji zauzima vrijedi više od samog predmeta. Usto, mogli biste razmisliti da umjesto plastičnih posuda nabavite staklene - ističe Meluskey.

I Michelle Urban, osnivačica The Organized House, slaže se s tom tvrdnjom.

- Spremnici za pohranu hrane, boce za vodu i putne šalice ono su čega ljudi imaju u izobilju. Često postoji emocionalna veza ili značajna povezanost sa starom bocom za vodu ili putnom šalicom, što može otežati rastanak. Ali posude za hranu ipak nisu toliko važne, pa je vrijeme da uredite svoju zalihu. Vjerovali ili ne, potrebno vam je samo onoliko posuda u koliko vam stanu ostaci blagdanskog objeda. To je to. Dakle, da biste uklonili višak, počnite s čišćenjem iskrivljenih, zamrljanih ili napuknutih spremnika. Također možete ukloniti poklopce koji nemaju posude i one posude koje nemaju poklopac - savjetuje Urban.

Foto: DREAMSTIME

2. Oštećena roba

Ako uočite da je neki od predmeta koje držite u ormariću oštećen, budite bez milosti i bacite ih.

- Čak i ako pukotina na tanjuru, zdjeli, posudi za pečenje, šalici ili čaši izgleda gotovo neprimjetno, morate to baciti. Ne samo da su oštri rubovi opasni, već i pukotine na posuđu mogu postati dom raznim bakterijama - inzistira Michelle Urban.

3. Začini kojima je istekao rok trajanja

Jeste li znali da začini kojima je istekao rok gube okus? Dakle, stari začini zapravo ne dodaju ništa vašim jelima, ali zauzimaju dragocjeni prostor. Dakle, vrijeme je da preispitamo organizaciju začina.

- Začini s vremenom gube okus i snagu pa, ako im istekne rok trajanja, ne vrijedi ih čuvati. Dok čistite, napišite imena začina koje ste bacili kako biste ih mogli nadoknaditi sljedeći put kad odete u kupovinu namirnica - savjetuje Michelle.

Foto: Fotolia

Ako ste pak primijetili da bacate pune staklenke začina, onda ih ne morate ni nadomjestiti novima jer ih očito ne trošite u takvim značajnim količinama, a ako ih ne koristite, nemate opravdanje zašto zauzimaju prostor.

4. Priručnici za korištenje aparata

Ne dopustite da priručnici za uporabu zauzimaju prostor ormariću. Ovo je također dobro pravilo kojega treba slijediti kada učite organizirati kuhinjske ladice.

Foto: DREAMSTIME

- Klijenti me često pitaju što da rade sa svojim uređajima i priručnicima za njih. Ako je riječ o aparatu kojeg više nemaju, priručnik se može baciti. Ako je pak o uređaju jednostavnom za korištenje, vrijedi isto, kao i kod onih aparata za koje se priručnici mogu pronaći na internetu - kaže Michelle.

5. Duplikati

- Vjerojatno vam ne trebaju tri otvarača za konzerve, pet vadičepova i šest otvarača za vino. Većina nas neprestano kupuje nešto jer zaboravimo što imamo ili to ne možemo pronaći, a ne zato što nam treba višak. Dakle, osigurajte više kuhinjskog prostora za pohranu, izbacite predmete koje ne koristite i zadržite samo ono što ćete stvarno koristiti - Kazala je Michelle zaključujući kako prilikom čišćenja ipak ne treba baciti baš sve i moguće je zadržati sitnice koje volimo i koje u nama izazivaju veselje.

POGLEDAJTE VELIKI INTERVJU S CHEFOM MANDARIĆEM:

Najčitaniji članci