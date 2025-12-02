Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DOM UNITED

Od dječjih domova do velikog terena - Nogometni tim koji ruši predrasude i osvaja srca

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Od dječjih domova do velikog terena - Nogometni tim koji ruši predrasude i osvaja srca
Foto: PR fotografija

Mladi iz zagrebačkih domova osnovali su nogometni tim Dom United kako bi kroz sport gradili zajedništvo i samopouzdanje. Na turniru Kutija šibica pokazali su hrabrost i timski duh, a inicijativa im pruža priliku da zasjaje i izvan terena

Mlada ekipa iz četiri zagrebačka dječja doma odlučila je nogometom rušiti predrasude i pokazati da mladi iz sustava socijalne skrbi imaju ogroman potencijal.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' 01:00
Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' | Video: 24sata/pixsell

Inicijativa Dom United, koju su pokrenuli socijalni radnik Matej Korušac i prijatelji Sven Marković i Ante Mraović, nastala je s jasnom misijom: povezati mlade kroz sport, zajedništvo i samopouzdanje.

SVAKA ČAST Humanitarna akcija Minoresa: Dresovi nogometnih velikana na aukciji za pomoć mladima
Humanitarna akcija Minoresa: Dresovi nogometnih velikana na aukciji za pomoć mladima

- Bez obzira odakle dolazimo, možemo se uzdići i pobijediti, poručuju iz tima, čiji je grb feniks simbol snage, ponovno rođenje i prevladavanje životnih teškoća.

Put od spontanog treninga do velikog turnira

Ideja za Dom United krenula je gotovo spontano. Pozvali su dvojicu dječaka na rekreativni trening petkom i brzo shvatili koliko je talentiranih mladih igrača iz domova. Kontaktirali su ravnatelje dječjih domova i formirali tim od deset igrača, svih zaljubljenika u nogomet.

Foto: PR fotografija

S prosjekom godina od 18,5, momčad je hrabro nastupila na prestižnom turniru Kutija šibica, gdje su im protivnici bile profesionalne malonogometne ekipe. Iako su izgubili 8:5, pokazali su nevjerojatnu mentalnu snagu. Nakon što su u jednom trenutku gubili 6:0, uspjeli su se vratiti u igru i ostaviti snažan dojam na gledatelje i suparnike.

Foto: PR fotografija

- Htjeli smo da naši mladi osjete pripadnost i podršku, a ne samo rezultat na terenu, ističe Matej Korušac, nagrađivani socijalni radnik. Kapetanski ih je vodio Ante Mraović, jedan od osnivača, pružajući im sigurnost i motivaciju tijekom utakmice.

VELIKO SRCE Ma, kakav Djed Mraz! Djeci na onkologiju poklone donosi Spiderman: 'Cilj je uvijek isti'
Ma, kakav Djed Mraz! Djeci na onkologiju poklone donosi Spiderman: 'Cilj je uvijek isti'

Nakon naporne utakmice, dečki su uživali u večeri u restoranu Boban, kojem je vlasnik legendarni hrvatski nogometaš Zvonimir Boban. Uz dres s brojem 10 i svojim imenom, Bobanu je uručena službena zahvalnica. Večera u restoranu imala je posebno značenje – ne samo zbog hrane, nego i zbog osjećaja da su dobrodošli u prostor koji simbolizira zagrebačku i hrvatsku tradiciju.

Foto: PR fotografija

Sport kao sredstvo zajedništva i socijalne uključenosti

Cilj inicijative Dom United je promicati zajedništvo, suradnju i samopouzdanje mladih iz različitih domova. Kroz nogomet žele pokazati da mladi nisu problem, nego potencijal. Tim također želi povezati sustav socijalne skrbi, sportske klubove i širu javnost – kako bi mladima pružili priliku da budu viđeni i prepoznati.

JESU LI GAMING TRENDOVI PREUZELI MLAĐE GENERACIJE? Nevjerojatno! Evo što djeca danas žele za praznike
Nevjerojatno! Evo što djeca danas žele za praznike

- Želimo da se sportskim terenima mladi dokazuju, a ne nasiljem ili mržnjom. Ovo su naši mali nogometni heroji koji pokazuju da timski duh i zajedništvo mogu mijenjati živote, dodaje Korušac.

Foto: PR fotografija

Ekipa već planira nastup na turniru Trofej grada Samobora, gdje se nadaju prvoj pobjedi, te nastavak aktivnosti kroz registraciju udruge Dom United. Cilj je uključiti još veći broj mladih iz domova, promovirati njihov talent i otvoriti im vrata profesionalnog malog nogometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U čemu su dobri, a u čemu loši u krevetu: Blizanci nemaju tabue, Lav je lijen, Rak zna biti grub...
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

U čemu su dobri, a u čemu loši u krevetu: Blizanci nemaju tabue, Lav je lijen, Rak zna biti grub...

Astrolozi su za sve horoskopske znakove izdvojili prednosti i mane u seksu. Provjerite čemu se sa svakim znakom možete nadati i procijenite koji bi znak Zodijaka bio idealan za vaše afinitete
FOTO Marijana iz Splita (48) oduševljava svojim izgledom: Pogledajte tu savršenu formu!
FITNESS TRENERICA

FOTO Marijana iz Splita (48) oduševljava svojim izgledom: Pogledajte tu savršenu formu!

Splitska trenerica Marijana Pašalić (48), poznata na Instagramu kao fit_with_mary, redovito dijeli savjete o vježbanju, zdravom životu i pravilnoj prehrani, a sve to prate fotografije njezine besprijekorne linije
Dnevni horoskop za utorak 2. prosinca: Lav se bori za svoja prava, Bik je predan u ljubavi
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 2. prosinca: Lav se bori za svoja prava, Bik je predan u ljubavi

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 2. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025