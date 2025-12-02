Od dječjih domova do velikog terena - Nogometni tim koji ruši predrasude i osvaja srca

Mlada ekipa iz četiri zagrebačka dječja doma odlučila je nogometom rušiti predrasude i pokazati da mladi iz sustava socijalne skrbi imaju ogroman potencijal.

Inicijativa Dom United, koju su pokrenuli socijalni radnik Matej Korušac i prijatelji Sven Marković i Ante Mraović, nastala je s jasnom misijom: povezati mlade kroz sport, zajedništvo i samopouzdanje.

- Bez obzira odakle dolazimo, možemo se uzdići i pobijediti, poručuju iz tima, čiji je grb feniks simbol snage, ponovno rođenje i prevladavanje životnih teškoća.

Put od spontanog treninga do velikog turnira

Ideja za Dom United krenula je gotovo spontano. Pozvali su dvojicu dječaka na rekreativni trening petkom i brzo shvatili koliko je talentiranih mladih igrača iz domova. Kontaktirali su ravnatelje dječjih domova i formirali tim od deset igrača, svih zaljubljenika u nogomet.

S prosjekom godina od 18,5, momčad je hrabro nastupila na prestižnom turniru Kutija šibica, gdje su im protivnici bile profesionalne malonogometne ekipe. Iako su izgubili 8:5, pokazali su nevjerojatnu mentalnu snagu. Nakon što su u jednom trenutku gubili 6:0, uspjeli su se vratiti u igru i ostaviti snažan dojam na gledatelje i suparnike.

- Htjeli smo da naši mladi osjete pripadnost i podršku, a ne samo rezultat na terenu, ističe Matej Korušac, nagrađivani socijalni radnik. Kapetanski ih je vodio Ante Mraović, jedan od osnivača, pružajući im sigurnost i motivaciju tijekom utakmice.

Nakon naporne utakmice, dečki su uživali u večeri u restoranu Boban, kojem je vlasnik legendarni hrvatski nogometaš Zvonimir Boban. Uz dres s brojem 10 i svojim imenom, Bobanu je uručena službena zahvalnica. Večera u restoranu imala je posebno značenje – ne samo zbog hrane, nego i zbog osjećaja da su dobrodošli u prostor koji simbolizira zagrebačku i hrvatsku tradiciju.

Sport kao sredstvo zajedništva i socijalne uključenosti

Cilj inicijative Dom United je promicati zajedništvo, suradnju i samopouzdanje mladih iz različitih domova. Kroz nogomet žele pokazati da mladi nisu problem, nego potencijal. Tim također želi povezati sustav socijalne skrbi, sportske klubove i širu javnost – kako bi mladima pružili priliku da budu viđeni i prepoznati.

- Želimo da se sportskim terenima mladi dokazuju, a ne nasiljem ili mržnjom. Ovo su naši mali nogometni heroji koji pokazuju da timski duh i zajedništvo mogu mijenjati živote, dodaje Korušac.

Ekipa već planira nastup na turniru Trofej grada Samobora, gdje se nadaju prvoj pobjedi, te nastavak aktivnosti kroz registraciju udruge Dom United. Cilj je uključiti još veći broj mladih iz domova, promovirati njihov talent i otvoriti im vrata profesionalnog malog nogometa.