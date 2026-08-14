Od K-beauty rituala do kupanja u vinu: Ovo su top beauty destinacije, tu je i hrvatski grad

Od rituala njege kože do odmora posvećenih oporavku, ljepota i dobrobit postaju sve važniji čimbenik suvremenih putovanja. Gotovo 87 % hrvatskih putnika otvoreno je za rezervaciju putovanja koje uključuje tretmane prilagođene njihovim individualnim potrebama njege kože u potrazi za promišljenijim i personaliziranijim pristupom njezi.

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Pokretanje videa... 00:54 Evo gdje se u Hrvatskoj možete kupati u pivu, ali i 'potegnuti' | Video: 24sata Video

Osijek, Hrvatska

Smješten uz rijeku Dravu u istočnoj Hrvatskoj, Osijek nudi gradski odmor sporijeg ritma u kojem se spajaju povijesna arhitektura, zelene površine i sve veći fokus na kvalitetniji način života. Putnici mogu provesti dan istražujući barokne ulice Tvrđe, šetajući gradskim parkovima ili uživajući u laganoj šetnji uz riječnu promenadu, prije nego što se posvete zasluženoj brizi o sebi. Nedaleko od grada, mirna slavonsko priroda pruža idealno okruženje za usporavanje i odmaranje, uz wellness iskustva koja sežu od opuštajućih spa rituala i personaliziranih tretmana do iskustava usmjerenih na njegu kože, osmišljenih kako bi njegovali i tijelo i um.

Gdje odsjesti: Smješten u blizini Osijeka, Hotel Materra nudi boravak u objektu s četiri zvjezdice, uz fitness centar, vrt i terasu. Gosti se mogu opustiti u unutarnjem bazenu, sauni i hidromasažnoj kadi, dok oni koji žele istražiti okolicu mogu koristiti uslugu najma bicikla u hotelu. Klimatizirane sobe imaju minibar, TV i privatnu kupaonicu, a objekt također nudi bar, poslugu u sobu i doručak na bazi švedskog stola. Park prirode Kopački rit udaljen je 27 km od hotela i pruža dodatnu mogućnost putnicima koji tijekom boravka žele provesti vrijeme u prirodi.

Foto: Rajan Milosevic

Jeju, Južna Koreja

Smješten neposredno uz južnu obalu Južne Koreje, otok Jeju vulkanski je raj poznat ne samo po krajolicima oblikovanima lavom, nasadima citrusa i slapovima, već i po svojim poznatim beauty tradicijama. Kao dom brojnih prirodnih sastojaka koji su temelj globalnog K-beauty fenomena, riječ je o destinaciji zbog koje bi putnici mogli poželjeti ostaviti dodatno mjesto u kovčegu za proizvode za njegu kože. U svojim ritualima njege kože na otoku koriste vulkanske minerale i morske sastojke u tretmanima osmišljenima za hidrataciju, umirivanje i posvjetljivanje kože. Putnici mogu isprobati detoks tretmane lica s vulkanskim pepelom i terapije mikroiglicama obogaćene autohtonim biljnim sastojcima poput zelenog čaja, kamelije i divlje orhideje.

Izvan spa centara, kultura kafića na Jejuu predstavlja lokalne okuse kroz napitke obogaćene medom, mandarinom i zelenim čajem, dok slikovita staza Jeju Olle Trail (kružna ruta duga 437 km) prolazi uz obalu, ribarska sela i poznate otočne haenyeo roniteljice koje rone na dah. Ne treba propustiti ni obilazak Seongsan Ilchulbonga, lokaliteta na otoku Jeju koji se nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.

Gdje odsjesti: Smješten uz slikovitu obalu Aewol, Ddosi Aewol Pool Villa utočište je ljepote i mira. Uz privatni bazen, vanjske hidromasažne kade i balkon s pogledom na more, svaka je vila osmišljena za trenutke njege nadahnute prirodnim krajolicima otoka.

Foto: Leo Kim

Fez, Maroko

Smješten u sjevernom Maroku, Fez većina ljudi povezuje s njegovom kulturom i poviješću, od medine, povijesne stare gradske jezgre, i rijada, kuća s unutarnjim dvorištima, do tradicionalnih crvenih šešira bez oboda koji se nazivaju tarboosh, odnosno češće fez. Osim po svom karakteru, Fez je poznat i po ritualima ljepote koji su stoljećima dio svakodnevnog života u Maroku. Više odsamog wellness iskustva, hamami su važan dio društvene i zajedničke kulture zemlje, gdje se lokalno stanovništvo okuplja kako bi se očistilo, opustilo i družilo.

U gradu se nalazi više od 100 kupališta, uključujući povijesni Hammam Seffarine na trgu Seffarine, pa putnicima pruža autentično iskustvo marokanske tradicije brige o sebi, bilo da odaberu jednostavniji hamam u lokalnoj četvrti ili profinjenije spa okruženje. Parne sobe, pilinzi i rashlađujuće kupke pomažu dubinski očistiti i nahraniti kožu i kosu te obnoviti i tijelo i um. Tijekom posjeta Fezu putnicima se također preporučuje pješački obilazak kako bi istražili gradske soukove nalik labirintu, obrtničke radionice i povijesne znamenitosti, uz predah uz marokanski čaj od mente i lokalne delicije poput chebakia kolačića prekrivenih medom i sezamom.

Gdje odsjesti: Smješten u srcu medine u Fezu, Riad Fes tradicionalni je objekt s unutarnjim dvorištem, uz mogućnost odabira standardnih soba ili apartmana te spa centar koji nudi autentične rituale hamama. Kao mirno utočište od užurbanih ulica, gostima pruža panoramski pogled na medinu i planine Atlas s krovne terase te prekrasne sobe s ručno rezbarenim stropovima od cedrovine i zellige pločicama, tradicionalnim marokanskim mozaikom.

Foto: Eric Schreiner

Budimpešta, Mađarska

Smještena na obe obale Dunava, Budimpešta je poznata po upečatljivoj arhitekturi - od tornjeva Ribarske tvrđave na brežuljku do gotičkih tornjeva zgrade mađarskog parlamenta. No, osim očaravajućih prizora, grad je poznat i kao „spa prijestolnica” Europe, ponajprije zbog svoje kulture termalnih kupališta jer ispod grada iz više od 100 prirodnih termalnih izvora teče voda bogata mineralima. U kultnom termalnom kupalištu Széchenyi, jednom od najvećih kompleksa termalnih kupališta u Europi, putnici se mogu opustiti u 18 različitih bazena i šest sauna, koji nude sve od izrazito hladnih bazena za uranjanje do termalnih bazena bogatih mineralima.

Sva kupališta smještena su unutar raskošne neobarokne palače nadahnute stoljetnom rimskom tradicijom kupanja. Nakon opuštajućeg kupanja, putnici mogu prošetati popločenim ulicama četvrti Castle District i razgledati Budimski dvorac, koji čini istaknuti dio panorame Budimpešte.

Gdje odsjesti: Smješten uz kultno budimpeštansko raskrižje Oktogon, Sweet Dreams at Oktogon Downtown studio apartman u stilu potkrovlja osmišljen je za ugodan gradski boravak. Sastoji se od spavaće sobe na glavnoj etaži, dnevnog prostora na galeriji i potpuno opremljene kuhinje, a kompaktan prostor pruža udobnu i opuštenu bazu, idealnu za parove ili solo putnike koji iz samog srca grada žele istraživati povijesne znamenitosti i termalna kupališta Budimpešte.

Foto: Booking.com

Antalaya, Turska

S planinama Taurus s jedne strane i Mediteranom s druge, Antalya u Turskoj razvila se od povijesne rimske luke u jednu od najtraženijih europskih destinacija za kozmetički i wellness turizam. Uz popločene ulice Kaleiçija i drevne gradske ruševine, putnici će pronaći poznate klinike specijalizirane za tretmane koji sežu od transplantacije kose do estetske stomatologije, često u kombinaciji s boravkom i oporavkom u odmaralištima uz obalu. Grad je također postao poznat po wellness programima usmjereni na očuvanje zdravlja i vitalnosti, gdje programi kombiniraju terapije poput intravenskih infuzija vitamina, terapije ozonom i tretmana plazmom bogatom trombocitima sa sporijim mediteranskim okruženjem.

Između termina posjetitelji mogu istražiti obližnje slapove, krenuti na izlete brodom uz obalu ili provesti vrijeme istražujući povijesnu luku i staru gradsku jezgru Antalye

Gdje odsjesti: Smješten uz obalu Antalye koju obilježavaju litice, Akra Antalya spaja pogled na Mediteran sa snažnim fokusom na wellness. Hotel je dom wellness centra TheLifeCo, koji nudi terapije u rasponu od intravenskih tretmana do personalizirane estetske njege, uz šest bazena, teniske terene, privatnu plažu i moderno uređene sobe s pogledom na Mediteran i planine Taurus.

Foto: Booking.com

Santiago, Čile

Smješten ispod Ande planina i uz rijeku Mapocho, Santiago je najpoznatiji po obližnjim vinskim regijama, no grad je razvio i wellness scenu oblikovanu lokalnim sastojcima i tretmanima vinoterapije. Mnogi od vodećih gradskih spa centara nalaze se u luksuznijim četvrtima Vitacura, Las Condes i Providencia, gdje se tretmani oslanjaju na čileansku vinarsku tradiciju, koristeći sjemenke grožđa, ekstrakte vinove loze i kominu grožđa bogatu antioksidansima u pilinzima, tretmanima lica i opuštajućim kupkama osmišljenima za poticanje cirkulacije i njegu kože. Mnogi tretmani također uključuju regionalne sastojke poput kvinoje, ulja avokada i vulkanskih minerala iz okolnog krajolika, koje su Inke počele koristiti još prije više od 600 godina.

Putnicima koji traže potpuno vinsko iskustvo, osim samih tretmana kože bogatih sastojcima od grožđa, vinska tura dolinom Maipo, udaljenom samo 40 minuta vožnje od centra, omogućit će upoznavanje svega, od stoljetnih podruma i vinograda do cjelokupne proizvodnje vina, od velikih proizvođača do obiteljskih boutique vinarija.

Gdje odsjesti: Smješten u zelenoj četvrti Providencia u Santiagu, Hotel Boutique Le Rêve pruža mirno utočište unutar jedne od najživljih gradskih četvrti. Intiman boutique hotel s 31 sobom nudi skriveno dvorište u pariškom stilu, masaže u sobi, udobne spavaće sobe i mramorne kupaonice, uz promišljene dodatke poput bara koji funkcionira na principu povjerenja i besplatnih zalogaja u kasne sate.

Foto: Booking.com

*Istraživanje radi utvrđivanja predviđanja za putovanja u 2026. naručio je Booking.com, a provedeno je na uzorku odraslih osoba koje planiraju putovati poslovno ili iz razonode u sljedećih 12 do 24 mjeseca. Sudjelovalo je ukupno 29 733 ispitanika iz 33 zemlje i teritorija (uključujući njih 1009 iz Argentine, 1005 iz Australije, 500 iz Austrije, 1013 iz Belgije, 1008 iz Brazila, 1018 iz Kanade, 1009 iz Kine, 1005 iz Kolumbije, 508 iz Hrvatske, 501 iz Danske, 1010 iz Francuske, 1003 iz Njemačke, 1004 iz Hong Konga, 1007 iz Indije, 509 iz Irske, 507 iz Izraela, 1005 iz Italije, 1003 iz Japana, 1003 iz Meksika, 1019 iz Nizozemske, 1033 iz Novog Zelanda, 1006 iz Portugala, 500 iz Singapura, 1003 iz Južne Koreje, 1009 iz Španjolske, 511 iz Švedske, 501 iz Švicarske, 504 iz Tajvana, 1001 iz Tajlanda, 501 iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, 2003 iz Ujedinjenog Kraljevstva, 2010 iz SAD-a i 505 iz Vijetnama). Ispitanici su ispunili online anketu u razdoblju od srpnja do kolovoza 2025.