Evo trikova da bi jela s maslacem bila što bolja

Brojne vrste hrane mogu se značajno 'popraviti' dodavanjem maslaca, počevši od tosta s kojim ćete započeti jutro, do pirjanog povrća kao prilog uz glavno jelo, evo ideje kako maslac možete najbolje iskoristiti

<p>Hrana je finija čim u nju dodate malo maslaca, počevši od tosta kojim ćete započeti jutro, do pirjanog povrća kao prilog uz glavno jelo. Iako je sve ukusnije uz dodatak maslaca, nije uvijek lako baratati s njim. Ako ga ne izvadite ranije iz hladnjaka, često ga je teško razmazati, ili umiješati u kremu za kolače, a o tome ovisi i kakav će okus imati. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koja je razlika između margarina i maslaca</p><p>Zato evo nekoliko trikova koji će vam pomoći da iskoristite sve prednosti maslaca: </p><h2>Omekšajte ga toplom - čašom</h2><p>Trebate umiješati maslac u kremu za kolače, ili na sendvič, a zaboravili ste ga izvaditi iz hladnjaka? Narežite ga na štapiće i uzmite običnu čašu. Zagrijte vodu u kuhalu, ulijte ju u čašu i pustite da se staklo zagrije, pa izlijte vodu i pritisnite čašu na maslac. Ostavite da malo odstoji i ubrzo će otpustiti baš onako kako vam je potreban. </p><h2>Aromatizirajte ga kod kuće </h2><p>Volite kruh s aromatiziranim maslacem? Ne morate ga kupovati, jednostavno aromatizirajte maslac kod kuće. Dodajte mu malo sjeckanog češnjaka i pospite peršinom, bosiljkom ili origanom.</p><p>Po želji, možete umjesto toga dodati malo crvene paprike ili kurkume. Jednostavno narežite kruh na kriške, pa ih premažite tim maslacem i stavite u pećnicu na 5 do 10 minuta, samo da se zagriju. </p><h2>Narežite ga u brašno </h2><p>Ako ga treba umijesiti u tijesto za kolače, najbolje ćete ga pomiješati s brašnom ako ga narežete na listiće. Narezane listiće maslaca potom ubacite u brašno dok ga miješate u mikseru, blenderu ili dok mijesite ručno. Bitno je narezati ga i umijesiti brzo, kako bi tijesto imalo konzistenciju. </p><h2>Može stajati i izvan hladnjaka </h2><p>Ako imate maslac od pasteriziranog mlijeka i držite ga u hermetički zatvorenoj posudi, možete ga čuvati i izvan hladnjaka, što je svakako dobra vijest, ako ste ga navikli koristiti za jutarnji tost, ili za kolače, a ne sjetite ga se izvaditi prije. Stručnjaci kažu da otvoreni maslac izvan hladnjaka može stajati i do 10 dana, no ako stoji duže, ili nemate posudu u kojoj je dobro zaštićen, bolje ga je držati u hladnjaku, donosi portal <a href="https://www.msn.com/en-us/health/nutrition/7-butter-hacks-you-should-definitely-know/ss-BB18pawp#image=8">MicrosoftNews.</a> </p><h2>Pojačajte njime vodu za tjesteninu</h2><p>Recept za poznato jelo 'Cacio e Pepe', ili u prijevodu 'sir i papar' uključuje i korištenje maslaca. Kad kuhate špagete, treba sačuvati 250 mililitara tekućine. Na tavici treba otopiti malo maslaca, dodati papar, pa ga prepržiti, te dodati tjesteninu i preliti vodom u kojoj se kuhala. Druga je mogućnost da ga dodate direktno u vodu u kojoj se tjestenina kuhala, kojom ćete ju preliti da biste dobili gušći umak. </p><h2>Pecite odrezak na maslacu </h2><p>Maslac je ključan sastojak ako želite dobro pečeni odrezak koji se topi u ustima. Koristite aromatizirani maslac, primjerice s češnjakom i malo timijana. </p><h2>Trebate malo maslaca? Naribajte ga</h2><p>Alp trebate samo malo maslaca za pečenje, a niste ga izvadili na vrijeme, dobar način da ga omekšate i odmah koristite koliko vam treba jest da ga naribate na ribežu. </p>