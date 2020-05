Od poznatih igračka do igrica - njih su osmislile kreativne žene

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak:Ni one nisu savršene: Ovako zapravo izgledaju slavne žene

Većina ljudi kod kuće ima barem neku društvenu igru ili popularnu igračku poznatih proizvođača, tvrtki Mattel, Hasbro i Parker Brothers, čije su proizvode kupovale brojne generacije. Svi znamo da iza njih stoje ideje i sati i sati rada brojnih izumitelja, no vjerojatno ni ne znate da iza nekih od najpopularniji igara i igračaka stoje - žene.

Definitivno najpoznatija igračka koju su prije 60-ak godina prisvojile a kasnije obožavale mnoge djevojčice je Barbie, iza koje stoji tvrtka u kojoj je suosnivačica žena. No, žene su vrlo aktivne i u STEM disciplinama, pa su među kreatorima brojnih računalnih igrica ili aplikacija koje su zanimljive mališanima novoga doba. Neke od njih postale su poduzetnice i vode vlastite uspješne tvrtke, no ima i onih koje nikada nisu dobile priznanje koje su zaslužile. Pa, evo nekih od najpoznatijih igračaka i igara iza kojih stoje žene, možda vam to bude i dobra ideja za slobodno vrijeme:

Barbie, lutka kreirana prije više od 60 godina

Suosnivačica Mattela, Ruth Handler, prvu lutku Barbie predstavila je na sajmu igračaka u New Yorku 1959. godine. Ime joj je nadjenula po svojoj kćeri, jer je inspiraciju za kreiranje male modne ikone s kojom će se igrati milijuni djevojčica dobila gledajući kako se njezina kći Barbara igra s lutkicama od papira. Barbie je od tada 'proživjela' više od 180 različitih karijera i stvorila cijeli džepni svemir prijatelja, članova obitelji, kućnih ljubimaca, vozila, pribora i alata. Zanimljivo je da su mnoge od verzija popularne lutke također dizajnirale i kreirale žene.

Drvene blokove Jenga kreirala je žena

Drvene blokove Jenga za slaganje tornjeva, namijenjeni za djecu u dobi od 6 godina naviše, s kojima se vole zabaviti i odrasli, kreirala je Leslie Scott, žena rođena u Tanzaniji, koja je odrasla u zapadnoj i istočnoj Africi. Razmišljajući o svom djetinjstvu, prisjetila se kako je njezina obitelj igrala igricu s drvenim kockama, pa je odlučila podijeliti tu igračku sa svijetom. Tražeći naziv za igru, izabrala je riječ 'jengu', koja dolazi od svahilijske riječi kujenga, što znači graditi.

The Landlords Game, protest protiv monopola

Igra Monopoly kakvu poznajemo uvedena je 30-ih godina prošlog stoljeća, a The Landlords Game poslužila je kao inspiracija za njeno kreiranje. Autorica te igre je Elizabeth Magie, kreirala ju je oko 1903. godine, stvorivši izvorno dva skupa pravila za igru: jedan sustav nagrađivanja za stvaranje monopola i drugi, koji je nagrađivao igrače za stvaranje bogatstva. Autorica te igre nije se obogatila na njoj, no Charles Darrow oteo je njezinu ideju i prodao svoju verziju igre za milijune dolara braći Parker.

Moonlite Storybook - sjene koje potiču maštu

Ideja za projektor Moonlight Storybook proizašla je iz igre koju je Natalie Rebot osmislila uz pomoć svjetla na ekranu svog mobitela i sjena koje je stvarala na zidu, kad bi uspavljivala svoju kćer pričajući joj priče. Nakon što je izgrađen prototip i pokrenuta uspješna kampanje za financiranje projekta na Kickstarteru, Natalie je napustila karijeru u Googleu i osnovala tvrtku pod nazivom Moonlight. Sada u ponudi ima projekcije Disneyih priča, kao i drugih velikih izdavača, koje se mogu pogledati na zidu, uz priču i popratne efekte na mobitelu, prenosi portal Big Think.

