Odlazite li na spavanje u isto vrijeme i zašto se noću budite?

Bez obzira koliko sati ljudi spavaju, ne odlaze li na spavanje u određeno doba češće su teži nego što bi trebali biti, bolesniji su, imaju visok krvni tlak i povišenu razinu šećera u krvi, stoji u studiji objavljenoj u magazinu Scientific Report.

Glavna autorica studije je dr. Jessica Lunsford-Avery sa Sveučilišta Duke, a do spomenutih rezultata je sa svojim timom znanstvenika došla nakon analize navika kod 1978 ljudi starih od 54 do 93 godine.

Pratili su koliko spavaju i u koje doba odlaze na spavanje te kako to utječe na promjene u njihovim tijelima. Između ostalog, zaključili su da nije svejedno odlazi li se na počinak u 22 sata ili deset minuta kasnije, prenosi Daily Mail.

Tvrde da su ljudi koji idu spavati u podjednako doba večeri i spavaju sedam sati - zdraviji.

Znanstvenici sa Sveučilišta Duke otkrili su i kako pojedinci s povišenom krvnim tlakom spavaju više sati dok pretili ustaju kasnije. Pokazalo se da su ljudi koji nemaju ustaljene navike spavanja skloniji depresiji i stresu, a to može voditi bolestima srca.

- Ipak, iz naše studije ne možemo zaključiti dovode li nepravilnosti u spavanju do zdravstvenih rizika ili zdravstveni uvjeti utječu na spavanje - kazala je dr. Jessica Lunsford-Avery.

Foto: Dreamstime

Razlozi zašto se noću budite

Noću se ne budite bez nekog razloga - tijelo vam pokušava nešto reći. Ponekad se radi o bolestima ili poremećajima za koje mnogi ne znaju da ih imaju.

Kašljete

Moguće je da se želučana kiselina vraća u jednjak i iritira stražnji dio grla što vas navodi na kašljanje. To se obično događa nekoliko sati nakon odlaska na spavanje. Ako se radi o tome, moguća je pojava i još nekih simptoma - žgaravice te kiselkastog ili gorkastog okusa u ustima.

Da bi smanjili taj problem, trebali bi pripaziti na tjelesnu težinu. Stručnjaci kažu kako nagomilano salo na trbuhu dodatno pogoršava problem jer stvara pritisak na abdomen i tjera sadržaj iz želuca prema grlu. Također, svakako izbjegavajte tešku hranu šest sati prije odlaska na spavanje. Uz to, spavajte na povišenom, odnosno dodajte još jedan jastuk.

Foto: Dreamstime

Morate na zahod

Učestalo noćno mokrenje može ukazivati na dijabetes jer se tijelo pokušava riješiti viška šećera kroz mokraću. Mokrenje noću može biti i jedan od pokazatelja mioma (dobroćudnih tumora) na maternici jer se tada stvara pritisak na mjehur ili cistitisa (upale mokraćnog mjehura).

Znači, ako prije spavanje ne pijete previše tekućine i to je razlog čestih odlazaka na zahod, tada razmislite o posjetu liječniku.

Nedostaje vam zraka

Jeste li znali da postoji noćna astma? To je astma čiji simptomi se javljaju dok spavate. Dolazi do nedostatka zraka i čovjek se automatski probudi. To se ne mora događati svaki dan, ali ako se ponavlja barem jednom na tjedan, tada se može postaviti ovakva dijagnoza.

Okidači pojave noćne astme mogu biti prašina i grinje u krevetu i oko njega pa nije loše češće mijenjati posteljinu i čistiti. Također, postoji i bolest koja se zove apneja. Tu se radi o kratkim prekidima disanja tijekom spavanja.

Foto: 123rf

Imate vrtoglavice

Neke ljude probudi osjećaj vrtoglavice, a tada se može raditi o benignom pozicijskom paroksizmalnom vertigu (BPPV). Na internetskoj stranici Poliklinike Klapan Medical Group objašnjavaju o čemu se tu radi:

"Često se javlja u obliku rotatorne vrtoglavice, kada se bolesnik okreće u ležećem položaju ili kada bolesnik naglo okrene glavu prema gore, a obično traje samo nekoliko sekundi te nastaje naglo. Pri tome nema drugih neuroloških simptoma. Uzroci mogu biti vrlo različiti (trauma, upale, otoskleroza, bolesti središnjeg živčanog sustava), a vrlo često uzrok ostaje nepoznat."

Imate bolove u leđima

Spavanje na previše jastuka može stvarati pritisak na donji dio leđa. Stručnjaci kažu kako je najbolji položaj za spavanje na leđima s jednim jastukom pod vratom i jednim ispod koljena. Moguće je i kako spavate na previše tvrdom ili previše mekanom madracu. Bolove u leđima noću može stvarati i artritis.

Foto: Fotolia

Prevruće vam je

Noćno znojenje je klasični znak menopauze, ali može se javljati i kod ispijanja previše alkohola ili kao nuspojava antidepresiva.

- U rijetkim slučajevima noćno znojenje može biti znak ozbiljnih infekcija ili bolesti, uključujući tuberkulozu, upalu srčanih zalistaka, ali i znak limfoma, jednog oblika raka krvi - objašnjava Andrew Wright, profesor dermatologije na Sveučilištu Bradford i dodaje kako te bolesti mogu uzrokovati znojenje tijekom dana, a koje će biti još izraženije noću.

Uzrok noćnog znojenja i buđenja može biti i previsoka temperatura zraka u spavaćoj sobi, previše pokrivača, čarape na nogama... Poznato je kako se u hladnoj sobi spava puno bolje.

Zbunjeni ste

Tu bi se moglo raditi o konfuznom buđenju koje se javlja kada vas netko ili nešto probudi iz dubokog sna ili u fazi prelaska iz dubokog u lakši san.

- Iako možemo razgovarati ili ustati, mi zapravo nismo potpuno budni i tu se javlja ta zbunjenost - objašnjava Russell Foster, profesor neuroznanosti na Sveučilištu Oxford i napominje kako se konfuzno buđenje može biti znak apneje u snu kada se zbog prestanka disanja čovjek naglo budi.

Ako se konfuzno budite usred noći, trebali bi možda izgubiti višak kilograma, prestati pušiti i smanjiti ispijanje alkohola.

Foto: Dreamstime

Boli vas glava

- To jednostavno može biti dehidracija, ali ako imate intenzivne bolove u glavi koji vas bude otprilike u isto vrijeme svake noći, i tako tjednima, moguće je da patite od cluster glavobolja - kaže dr. Andy Dawson iz King's College bolnice u Londonu.

Tu vrstu glavobolje karakterizira oštra bol, obično iza jednog oka, a može trajati od 30 minuta do tri sata. Od ostalih simptoma tu su i začepljen nos te crvene oči.

Bole vas noge

Naglo grčenje mišića nogama može biti povezano s uzimanjem statina - skupine lijekova koji služe za snižavanje kolesterola u krvi. Ipak, ako ste jedan od onih koji piju te lijekove, nikako ne prekidajte terapiju prije konzultacije s liječnikom.

Pomoći si možete toplom kupkom prije spavanja koja će opustiti mišiće. Također, važno je piti dovoljno vode, posebno ako redovito vježbate. I nedostatak magnezija u tijelu može uzrokovati grčeve.

Foto: Dreamstime

Gladni ste

Postoji nekoliko razloga zašto vas glad može probuditi. Jedan od njih je sindrom noćnog jedenja, poremećaj prehrane kod kojeg pojedinci jedu manje po danu, a puno više noću. Uzrok ovog poremećaja može biti stres ili depresija.

Čeljust vam je upaljena

Bol u ustima može uzrokovati pulpitis - upala zubne pulpe uslijed neliječenog karijesa, neke traume ili popravka zuba. U ležećem položaju bol zna biti jača jer je veći pritisak na vrat i glavu. Uz to se ponekad javlja bol u uhu, glavobolja i puknuće zuba. Savjet stručnjaka je hitan posjet zubaru.

Foto: Dreamstime

Pod stresom ste ili u depresiji

Stres ili bilo kakva emocionalna uznemirenost povećava šansu za buđenjem usred noći. Tada san nije dubok pa vas mogu probuditi zvukovi koji dolaze izvana. Također, ljudi kojima je glava prepuna briga, puno teže utonu u san jer nikako ne mogu umiriti misli. Tada se bude umorni i nisu sposobni funkcionirati kako treba. Sve to vodi još jačem osjećaju nezadovoljstva, nervoze...

Prije spavanja se opustite u kadi, pogledajte film opuštajuće tematike ili čitajte knjigu. Uz to, recimo,pojedite bananu ili popijte sok od višanja, to će vam pomoći da bolje spavate. Spavajte u zamračenoj, prohladnoj sobi.

Žedni ste

Ako vas žeđ budi usred noći, to može biti znak dijabetesa koji još nije dijagnosticiran. Od ostalih simptome tu su gubitak težine, zamagljen vid i učestalo mokrenje, posebno po noći.

Ukoliko ste primijetili da se to često ponavlja, a ne jedete nešto slano prije spavanja, možda ne bi bilo loše da posjetite liječnika. Kapljica krvi je dovoljna da se provjeri bolujete li od dijabetesa ili ne, prenosi CountryLiving.