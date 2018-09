Saznajte koji ste tip osobnosti, reći ćemo vam kako smršaviti

Jeste li se ikada pitali postoji li međusobna povezanost između zdravlja i oblika tijela? Australski znanstvenik Matt Riemann, koji se uglavnom bavi ljudskim zdravljem, zaključio je da stil života, odnosno prehrambene navike, stres i tjelovježba mogu znatno utjecati, pa čak i mijenjati naš genetski kod koji prenosimo dalje na naše potomke.

Prema tim je navikama Riemann osmislio šest tipova ljudi koji se fizički i mentalno bitno razlikuju, a smatra kako svaki čovjek spada u jedan od njegovih ‘šest tipova zdravlja’.

Foto: Shuttersstock

Prema svom tipu ljudi koje razvrstava po zdravlju i životnim navikama, Reimann sugerira s kakvom prehranom možemo najlakše postići optimalnu težinu, ali i kojem načinu vježbanja bismo se trebali posvetiti, i čega se u svakodnevnom životu trebamo držati, a što izbjegavati da bi maksimalno očuvali svoje zdravlje.

'Tipovi zdravlja' prema znanstveniku Mattu Riemannu:

Aktivni tip

Ovaj tip prema Riemannovom mišljenju ne može dugo stajati na mjestu i uvijek će izabrati bilo kakvu 'akciju' nasuprot dosađivanju. Budući da su tipovi ljudi koje je svrstao u različite kategorije i fizički različiti, za aktivni tip možemo reći da ga čine pretežno ‘niži ljudi s naglašenim tonusom mišića i figurom tijela koja izgledom podsjeća na pješčani sat’.

Ljudi koji spadaju pod ovaj tip imaju i manje šake i stopala od ljudi iz drugih tipova, ali i kraći probavni sustav. Upravo zbog probavnog sustava hranu probavljaju brže nego drugi, pa im Reimann preporučuje da jedu manje porcije, po pet do šest dnevno.

Isto tako, vegetarijanstvo nije dobar izbor za tzv. aktivne tipove, jer je upravo raznovrsnost ono što ih kod hrane najviše i privlači, a za njihov su organizam životinjski proteini iznimno važni.



Tip čuvara

Ovo je inače fizički najjači tip ljudi prema Reimannu, a prirodni su sakupljači zbog čega u organizmu predugo zadržavaju i loše masnoće.

Čuvari inače obično vole jesti velike porcije i općenito uživaju u hrani, zbog čega za njih obiteljska okupljanja predstavljaju pravu idilu; ovaj tip uživa provoditi blagdane s članovima šire i uže obitelji, zbog čega uvijek i organizira takva događanja i na taj način obitelj drži na okupu.

Da bi ostali maksimalno zdravi, prehrana ‘čuvara’ bi trebala biti bogata povrćem, a sadržavati malo voća i mesa, odnosno mesnih proteina.

Diplomati

Diplomati imaju tip tijela poput nekadašnjih nomada, rastom su niži, a imaju i nešto kraća crijeva zbog čega bez problema mogu izdržati i pet do šest sati bez hrane a da im to ne predstavlja problem niti ih ometa u svakodnevnim aktivnostima. Kreću se nešto sporije od ostalih, a najsretniji su kad se ni ne moraju previše micati i kad su okruženi okolinom i stvarima u kojima uživaju.

Foto: 123RF

Budući da imaju dosta dugačak probavni sustav, trebali bi jesti i između obroka; pogotovo jer su za njih dva obroka dnevno sasvim dovoljna.

Njima Riemann preporučuje prehranu punu zelenila s manje proteina, ali i naglašava kako je od iznimne važnosti da pomno biraju što će jesti; pogotovo jer im hrana pričinja toliki užitak...

Senzorički ili osjetilni tip

Ako spadate u ovu skupinu po prirodi ste vjerojatno mršavi i visoki, zbog čega ste često i predmet tuđe ljubomore. Vjerojatno imate i lagane kosti i ne prima vam se 'višak' masnoća lako, no to ne znači da se možete hraniti bilo kako i ostati zdravi.

Naime morate održavati živčani sustav u dobroj kondiciji, a to ćete uspjeti sa zdravim masnoćama. I probavni će vam sustav ostati zdrav samo uz dovoljno kuhanih obroka, koji sadrže i meso i povrće…

Foto: dreamstime

Neki od pripadnika ove skupine će se namučiti da dobiju na težini čak i kad jedu 'junk' hranu i sve što požele, no ipak bi zbog imuniteta, kao i ostali, trebali pripaziti što unose u organizam.



Konektor

Konektor ima tijelo slično aktivnom tipu, ali s nešto rjeđim kostima. Pripadnici ovog tipa obično imaju široka prsa i jaka pluća, a da bi ostali zadovoljni u životu prijeko su im potrebne akcija i svestranost, raznolikost. Sve što dugo traje za njih nije dobro, koliko god pozitivno bilo za ostale.

Ovi ljudi imaju poseban odnos s hranom i uživaju u njoj toliko da im je osim okusa obično privlačan i njezin miris, pa čak i izgled raznih namirnica. Za zdravlje su im potrebni razni proteini, te povrće i voće svih boja i oblika; što raznovrsnije moguće da bi im što kasnije dosadilo...

Foto: Dreamstime

Njihovo će se tijelo oblikovati gotovo kako požele, a s obzirom na brz metabolizam i sposobnost ustrajanja u najrigoroznijim dijetama, teško da će navući kilograme viška…

Križar

Križarskim je tipovima jako teško doseći dovoljnu mišićnu masu. No zato ove ličnosti imaju jaku snagu volje, pa će i napraviti ono što su naumili, čak i kad to zahtijeva više snage nego sami imaju.

Budući da imaju brz metabolizam, a i ne prejedaju se, neće lako dobiti kilograme viška, a trebali bi jesti tri do četiri puta na dan da zadrže energiju i snagu na nivou.

Kuhano je meso zbog građe probavnog sustava ovog tipa ključno u njihovoj prehrani, a svakako im se preporučuje izbjegavanje alkohola i rafiniranog šećera, da bi njihovo tijelo i mozak funkcionirali dovoljno dobro. Foto: contrastwerkstatt

Jednom kad uz pomoć kviza otkrijete u koji tip spadate, otkrit ćete mnogo toga o sebi što do sada možda niste znali. A osim savjeta koje je Reimann napisao za svaki tip, a koji se uglavnom odnose na vježbanje i prehranu, kad riješite kviz naučiti čete puno o svojoj osobnosti, kao i o emotivnoj i mentalnoj snazi ili nedostacima. Zato ako želite pratiti Reimanna proučite sve što vam on sugerira, uključujući i to kako se nositi sa sobom i s drugima.