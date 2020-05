Odrasli ljudi s aknama češće su depresivni od adolescenata

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Cijeli život se bori s aknama, a onda joj život 'spasi' karantena

Studija objavljena u časopisu American Academy of Dermatology, otkrila je da je akne mogu biti povezane s rizikom od depresije i anksioznosti. Prethodna istraživanja nisu pokazala vezu, iako su liječnici, pa i pacijenti, znali upozoravati da ona postoji, tvrde istraživači. Autori studije u okviru koje su objedinjene dosad poznate 42 studije o aknama i mentalnom zdravlju zato su pozvali liječnike da i akne uvrste među simptome koji mogu ukazivati na taj problem.

Studija je otkrila da je kod odraslih ljudi s aknama vjerojatnije da će biti depresivne ili anksiozne nego što je to kod adolescenata s aknama.

Za tinejdžere i odrasle koji u ogledalu ispituju mrlje i ožiljke na svojoj koži, ideja da akne mogu dovesti do povećanog rizika od depresije i anksioznosti izgleda očigledno, pa je ovo samo potvrda tih razmišljanja. No, ni jedna studija do sada nije uspostavila definitivnu vezu, jer dokazivanje veze između akni i mentalnog zdravlja može biti teško.

Naime, postoji bezbroj drugih čimbenika koji mogu utjecati na oba problema. Tu vezu moguće je detektirati tek kada se sve te studije promatraju usporedno i to tako da se promatra učestalost pojave oba simptoma, pojašnjavaju autori.

- To daje odgovor na pitanje jesu li akne povezane s depresijom i tjeskobom - tvrdi autorica studije Danielle Samuels, profesorica psihologije na Sveučilištu Massachusetts Amherst.

- Otkrili smo da je tako, što dosad nije bilo konsenzusom utvrđeno u postojećoj literaturi - dodaje. Studija je objavljena u časopisu Američke akademije za dermatologiju i u njoj se poziva liječnike da akne liječe kao jedan od simptoma problema povezanih s mentalnim zdravljem i razmisle o upućivanju pacijenata na pregled kod psihijatra i eventualno na terapiju.

- Živimo u kulturi koja se prilično usredotočava na izgled. Imati akne može biti problem, jer je lice istaknuto i može dovesti do psiholoških problema. Ljudi s aknama nedvojbeno ih osjete u nekom trenutku - kaže glavna autorica.

- Ranije studije otkrile su povezanost između akni i depresije, no nisu pokazale značajnu povezanost između njih - kaže za Insider Kathleen Suozzi, docentica na odjelu za dermatologiju na Sveučilištu Yale, koja nije sudjelovala u studiji. Dodaje kako ova studija pokazuje snažnu povezanost između akni i depresije te anksioznosti.

- Ovo bi istraživanje trebalo osnažiti pacijente s aknama da se svakako jave dermatologu radi liječenja, jer bi poboljšanje stanja kože kod njih moglo dovesti i do poboljšanja depresije i anksioznosti koje prolaze - dodaje.

Kad je Samuelsova započela analizu, bila je iznenađena vidjevši da studija ukazuje da je veza između akni i anksioznosti veća kod odraslih nego kod tinejdžera. Očekivala je suprotno, budući da je adolescencija vrijeme kad se razvija samosvijest i pretpostavljala je da će akne biti veći problem za tinejdžere nego za odrasle.

- Ipak, ako uzmete u obzir da će oko 85 posto adolescenata u nekom trenutku imati akne, koliko god vam to bilo neugodno i osjećate se loše, znajte da niste sami. Kad su u pitanju odrasli, akne ne pomažu da osjećate blisko s vršnjacima i mogu dovesti do mučnijih osjećaja - kaže.

U mnogim državama liječenje akni nije pokriveno sustavom javnog zdravstva, jer se na to gleda kao na kozmetički problem. No, dermatolozi mogu potvrditi da ljudi s aknama imaju i psihološke probleme te da postoji nesklad između društvene svijesti o aknama i onoga što oni vide - upozorava Samuels.

