Odvjetnica Tihana Jelić pleše sa sabljama: Tako tjeram stres!

To nije samo hobi, nego ljubav. Na pozornici se osjećam kao da sam na vrhu svijeta, ali do toga je trebalo doći napornim radom, objašnjava nam Tihana Jelić (39) iz Zagreba.

Bavi se trbušnim plesom te s kolegicama Teom i Ivom iz grupe Varuna nastupa po festivalima, sajmovima i društvenim zbivanjima diljem Hrvatske. S tim se plesom upoznala prije osam godina u potrazi za nečim drugačijim.

- Moj je posao sjedilački i osam sati provedem u uredu. Dodatno, radim sa strankama i posao zna biti prilično stresan. Stoga sam tražila način da se oslobodim tog stresa. Kao dijete sam isprobala mnogo sportova, no nijedan me nije obuzeo kao ples. Baš u to vrijeme na nekom od portala za grupnu kupnju nudili su tečaj trbušnog plesa - prisjeća se Tihana.

Opcija je bila da u mjesec dana pokuša i vidi hoće li joj se svidjeti. Kaže kako se nikad ranije nije susrela s tim plesnim tehnikama, no blještavi kostimi i senzualni pokreti plesačica su je privlačili.

- Taj prvi sat pokazali su mi kako se treba ispravno držati u plesu. Tijekom sata trebalo je zadržati isti stav. Mislila sam kako je to teško i nemoguće. Dodatno, bila sam nefleksibilna, a ovaj tip plesa zahtijeva odličnu motoriku i koordinaciju gornjeg i donjeg dijela tijela. Sve mi je to bilo strahovito teško, osobito kad je na red došao rad s bokovima. No baš zato što se činilo nemogućim savladati, u meni se javila upornost. Sad baš hoću, rekla sam sama sebi i bacila se na posao - nastavlja Tihana prisjećajući se kako je uporno dvaput na tjedan u večernjim satima nakon posla odlazila na ples.

- Svi su na poslu od početka znali čime se bavim i to su prihvatili. U početku su me malo zezali, ali onda kad su shvatili da sam ozbiljno zagrizla, odustali su. U međuvremenu sam promijenila još dvije plesne skupine, a onda sam prije nekoliko godina pronašla istomišljenice s kojima sam utemeljila ovu našu skupinu Varuna - priča Tihana. Počeli su putovati po Hrvatskoj. Na poslu je za to koristila godišnji, a nastupi su ionako najčešće vikendima.

- Najgori nastup uvjerljivo mi je bio prvi pred publikom. Zaboravila sam koreografiju, tutnjalo mi je u glavi i ništa nisam čula, radila sam sve pogrešno i nadala se da to nitko ne kuži. Ma užas. A onda, s druge strane, ima onih koji te ostave bez teksta. Osobno najviše volim nastupe u manjim gradovima. Prije nekoliko godina smo bile u Križevcima.

Nakon nastupa došao mi je mladić i rekao: ‘Cure, vi ste najbolje što se nama u Križevcima dogodilo. Kad ćete nam opet doći?’. Ili, recimo, u Sinju nas na Antičke dane zovu već godinama i svaki put nas dočekaju kao kraljice - nastavila je Tihana pojašnjavajući kako nikad nije doživjela negativna iskustva.

- Imamo mnogo rekvizita, no sablje su ljudima najprivlačnije. Obično nam nakon nastupa prilaze da se slikaju s nama i sabljama, djeca im se vesele i žele ih držati, ali sve uz veliku dozu opreza. Ipak je riječ o ozbiljnom oružju, a čak sam se jedanput i ja ozlijedila. Pripremala sam se za nastup i dio koreografije podrazumijeva da iz ručnog zgloba zavrtim sabljom.

Ne znam kako, ali udarila me u koljeno, koje je naglo oteklo, pa sam tako nastup za dva dana odrađivala uz mučne bolove. Na mjestima gdje padne ostaju ogrebotine po podu i zidovima. Nisu oštre, ali to je ipak gotovo dvije kile metala u svakoj - objašnjava pokazujući nam raskoš svojih rekvizita koje je marljivo prikupljala.

Dio kostima šivala je sama snalazeći se s materijalima koji su joj dostupni, a neke je kupovala u specijaliziranim internetskim trgovinama.

- Riječ je uglavnom o kostimima koji stoje do najviše stotinjak eura. Postoje i oni pravi, orijentalni kostimi prošarani malim dijamantićima pa su blještaviji i sjaje, no njihove se cijene penju u nebo i ni jedna od nas si to ne može priuštiti - pojasnila je.

Najveća podrška su joj sin Jan Jakov (15) iz prvog braka te zaručnik Josip Šipić. Zajedno su četiri godine i očekuju prinovu.

- Trebala bih roditi svakog dana. Nosim curicu, a nazvat ćemo je Aurora Luna. Nadam se da će biti sportski tip i da će se baviti plesom - nastavila je Tihana pojašnjavajući kako je nastupala još do prije nekoliko mjeseci. Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza za nju nije problem.

- Znala sam sina voditi na nastupe i rado me gledao. Dok je bio mlađi, dolazio je kako bi vidio hoće li mi sablja ili neki rekvizit pasti s glave da mi se može smijati, a sad je već to prerastao i više mu nije zanimljivo. Sve se može uz dobru organizaciju - pojasnila je ističući da je u svoj život uspjela ubaciti i pilates u koji se također zaljubila, pa je stoga prošle godine završila tečaj za pilates instruktoricu.

- To me zanimalo i činilo mi se kao dobra ideja. Malo me uhvatila panika kad sam stekla diplomu, jer sam prve probne treninge vodila pred ostalim instruktorima i trenerima koji ocjenjuju vaše pogreške. No to je zapravo bilo dobro jer me prisililo da se odmah time počnem baviti. Ne znam bih li se zadržala u tome da sam nakon diplome čekala s poslom. Sve sam uspješno završila pa sam se javila na dva natječaja lani. Od rujna prošle godine sam imala vlastitu pilates grupu u Ivanić Gradu i još jednu u Zagrebu - priča nam Tihana.

Srcu joj je posebno prirasla grupa u Ivanić Gradu jer je ondje naišla na motivirane žene koje je zainteresirala za trbušni ples.

- Dapače, polaznica mi je došla i rekla da već deset godina čeka da netko donese trbušni ples u Ivanić Grad i konačno se to ostvarilo. Pokrenula sam skupinu za početnice koju su cure nazvale Jilduza, što na arapskom znači zvijezda.

Počele smo učiti pokrete i pripremati koreografiju za prvi nastup. Toliko su se unijele, sudjelovale s takvim žarom, da ni jedan trening nisu propustile, čak su neke i same uređivale kostime. Baš su me oduševile - prisjetila se dodajući da je u grupi bilo žena od 25 do 65 godina.

Tihana je sad na porodiljnom dopustu i očekuju je obiteljske obveze, no kaže kako će se plesu i pilatesu sigurno vratiti čim bude mogla nakon porođaja.

