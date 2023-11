Ojačajte imunitet prije sezone prehlade i gripe: Tople juhe i eterična ulja čuvaju zdravlje

Iako se temperature zraka još nisu spustile na vrijednosti uobičajene za zimu, sad je dobro vrijeme za jačanje imuniteta te pripremu za sezonu prehlade i gripe. Možda ih nećete izbjeći, no time možete pridonijeti tome da ih lakše prebolite i da oporavak kraće traje, kažu dr. med, Ivica Cvetković, liječnik obiteljske medicine u Samoboru i dipl. ing. agronomije Maja Žalac, fitoaromaterapeutkinja koja se bavi i nutricionizmom.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve dobrobiti limuna

Pokretanje videa ... Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade. Osim toga, limun ubrzava razgradnju masti i snižava masnoću u krvi.

- Zbog toplijeg vremena u ordinaciji još nismo imali slučajeve prehlade, a ni gripi još nije sezona, odnosno zasad u ordinaciji češće viđamo jedino ljude s koronom. Obistinile su se pretpostavke da bi to mogla postati sezonska bolest s blažim simptomima. U zadnje vrijeme to su simptomi vrlo slični gripi i kad nam se pacijent s njima javi, provodimo testiranje. Imamo dosta onih s potvrđenom koronom, a za sve je preporuka ista, ostati u izolaciji i odmarati se nekoliko dana uz čajeve i laganu prehranu te uz paracetamol po potrebi, dok traje temperatura - kaže dr. Ivica Cvetković.

Foto: Davor Višnjić/Pixsell

Iako u sva tri slučaja vrijede slične preporuke, važno je, dodaje, razlikovati prehladu od gripe ili korone, jer svaka bolest može imati drukčije komplikacije.

- Simptomi prehlade obično se javljaju postupno. Počinje s grloboljom, slijedi pojačano curenje iz nosa uz povremene faze kad je nos potpuno začepljen. Za dan ili dva može se javiti suzenje očiju i kihanje, a potom se obično javlja suhi i neproduktivan kašalj. Ako se javi temperatura, obično je blago povišena - kaže dr. Cvetković.

U pravilu ne postoje lijekovi koji bi značajno pomogli. Jednostavno, treba se odmarati od tri do pet dana, uz čajeve i laganu prehranu, kaže.

- Po potrebi, možete popiti paracetamol za snižavanje temperature i pomoći si kapima za nos ako je nos začepljen, no nemojte ih koristiti dulje od tri dana. Umjesto toga, ispirite nos otopinom morske soli u vodi. Također, u slučaju grlobolje možete pomoći pastilama s C vitaminom, ehinacejom ili kaduljom jer ublažavaju upalu, savjetuje liječnik. Simptomi prehlade uglavnom će se povući za tri do pet dana, a nakon desetak dana čovjek se obično osjeća dobro. No ponekad se mogu razviti i neke komplikacije. Među najčešćima je bronhitis, odnosno kašalj uz iskašljavanje sluzavog sadržaja. Može se javiti i osjećaj nedostatka zraka, nelagoda u prsima, a u slučaju povišene temperature i zimica i tresavica te bolovi u cijelom tijelu. Mirovati treba dok simptomi ne prođu, a pomoći si možete sirupom za ublažavanje kašlja.

Kod 20-ak posto ljudi na prehladu se može 'nadovezati' bakterijska infekcija, odnosno razviti upala uha ili upala pluća, na primjer. Obično se javljaju visoka temperatura i opća slabost. Upalu uha može pratiti zujanje i bol u uhu te poremećaj ravnoteže, uz vrtoglavicu i mučninu. U tom slučaju javite se liječniku, jer posljedice neliječene upale uha mogu biti ozbiljne - upozorava dr. Cvetković.

Jedna od čestih komplikacija prehlade je i upala sinusa, za čije liječenje mogu trebati antibiotici, dodaje.

- Visoka temperatura, izrazito jaki kašalj uz probadanje u prsima te osjećaj teškog umora i bolnih zglobova upućuju, s druge strane, na upalu pluća, koja također zahtijeva liječenje antibioticima. Nije je dobro zanemarivati i prehodati, jer se kod onih slabijeg imuniteta lako mogu razviti ozbiljne komplikacije - kaže liječnik.

I dok se kod prehlade simptomi javljaju pomalo, gripa će "navaliti" za tri do šest sati. Počinje povišenom temperaturom koju prati bol u mišićima, pa ljudi često kažu da se osjećaju kao da ih je netko "istukao". Često je prate glavobolja i suhi kašalj. Simptomi mogu trajati od sedam do deset dana, a za potpuni oporavak može trebati i do tri tjedna, kaže dr. Cvetković.

- Kod gripe je važno mirovati barem 10 do 14 dana, jer ako je prehodamo, to povećava rizik od brojnih komplikacija koje za osobe sa slabim imunitetom mogu biti kobne - upozorava.

Među najčešćima su bronhitis, upala uha i upala pluća, dok se kod ljudi koji boluju od kardiovaskularnih bolesti i kod starijih osoba mogu javiti komplikacije vezane uz srčano-žilni sustav. Gripa podrazumijeva i rizik od nekih rjeđih bolesti i sindroma kod djece, pa kod svakog pogoršanja stanja treba potražiti savjet liječnika.

Foto: Denis Lončar/privatni album

U vrijeme povećanog rizika od prehlada, gripe i korone trebali bismo staviti naglasak u prehrani na namirnice i pripravke bogate antioksidansima - vitamin A, C i E te mineral cink - jer imaju značajnu ulogu u jačanju imuniteta. Dobar izvor vitamina C su citrusi, ali i crvena paprika, brokula, špinat, rajčica, krumpir, kiseli kupus i kivi. S druge strane, jaja, orasi, lješnjaci, bademi, zeleno povrće, jetrica, pšenične klice, biljna ulja i sjemenke pridonijet će tome da osiguramo organizmu dovoljne količine vitamina E, kaže Maja Žalac.

Neke od tih namirnica sadrže i beta-karoten, koji se u organizmu pretvara u vitamin A, koji je važan za regeneraciju sluznica gornjih dišnih puteva, odnosno brži oporavak od prehlade. Za imunitet je, dodaje, važan i selen, kojeg ima u brazilskim oraščićima, kvascu, integralnim žitaricama i morskim plodovima te luku i češnjaku. Uz već nabrojene namirnice koje sadrže i korisne doze cinka, dobro je povremeno u prehranu uvrstiti i crveno meso, školjke te sjemenke, posebno bućine.

Čaj za prevenciju i liječenje simptoma viroze i gripe

Foto: Dreamstime

U slučaju gripe i povišene temperature pomaže čaj od više vrsta ljekovitog bilja koje svojim međusobnim djelovanjem podiže prirodni imunitet, jača organizam i pomaže u borbi protiv virusa, kaže dipl. ing. Maja Žalac. Sastojci: 30 grama bazge (Sambuci flos cum fructus), 20 grama šipka (Rosae pseudo-fructus), 15 grama vrbe (Salicin cortex), po 10 grama crnog sljeza (Malvae herba), trputca (Plantaginis folium) i majčine dušice (Serpylli herba) te 5 grama lipe (Tilliae flos). Priprema: Jednu ravno punjenu jušnu žlicu mješavine stavite u ½ litre hladne vode, a pustite da zavrije. Kuhajte na laganoj vatri oko jedne minute. Ostavite poklopljeno od 5 do 10 minuta, procijedite i pijte tijekom dana. Dodajte med i limun po želji.

Uljni pripravak za pomoć kod viroze i gripe

Ovaj se pripravak nanosi direktno na kožu i njegovi korisni sastojci u roku od nekoliko minuta ući će u krvotok te mogu uvelike ublažiti simptome prehlade i gripe, kaže fitoaromaterapeutkinja Žalac. Sastojci: 100 ml bademova ulja, 50 kapi eteričnog ulja ravensare (1,8 cineol) i 10 kapi eteričnog ulja eukaliptusa (radiata ili globulus). Priprema: Pomiješajte sastojke u čistoj bočici pa mješavinu koristite za mazanje na prsa, leđa i tabane. Ako djelujemo preventivno, mješavinu je dovoljno utrljati u tijelo jednom na dan, a ako se jave prehlada ili gripa, možete to činiti od dva do tri puta na dan.

Sprej protiv bolnog i upaljenoga grla

Oni koji imaju iskustva u radu s biljem mogu ga pripremiti sami, no ako ga radite za djecu ili trudnice ili ljude koji imaju kroničnih tegoba, svakako se posavjetujte s fitoaromaterapeutom, upozorava Maja Žalac.

Sastojci: 30 ml hidrolata kadulje, 20 ml alkoholne tinkture ehinaceje, 5 kapi eteričnog ulja mente, 5 kapi eteričnog ulja limuna, 5 kapi eteričnog ulja ravensare. Priprema: U staklenu bočicu od 50 ml koja ima raspršivač na čepu prvo nakapajte eterična ulja pa dodajte tinkturu i na kraju hidrolat. Sve dobro promućkajte i sprej je spreman za upotrebu. Koristite ga preventivno u sezoni viroza jednom na dan, a kod prisutne upale grla i do pet puta na dan.

Pileća juha za prevenciju i oporavak od bolesti

Sastojci: 2 žlice ulja, 1 luk, narezan na kockice, 2 mrkve oguljene i narezane na kockice, 2 rebra celera, narezana na kockice, 3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana, 8 šalica pilećeg temeljca, 2 lista lovora, sol, svježe mljeveni crni papar, po ukusu, 1 kg pilećih prsa bez kože s kostima, 2 ½ šalice širokih rezanaca, 2 žlice nasjeckanog svježeg peršinova lišća, 2 žlice nasjeckanog svježeg kopra, 1 žlica svježe iscijeđenog soka od limuna ili više, po ukusu

Priprema: Zagrijte ulje na srednje jakoj vatri, dodajte luk, mrkvu i celer, pa dinstajte uz miješanje, dok ne omekša. Dodajte češnjak i miješajte oko minutu, dok ne zamiriše. Umiješajte pileći temeljac i lovor, začinite solju i paprom, pa dodajte piletinu i pustite da prokuha. Smanjite temperaturu i kuhajte poklopljeno od 30 do 40 minuta. Izvadite meso, pustite da se ohladi i odvojite od kosti, pa meso narežite na komade veličine zalogaja. Umiješajte piletinu i tjesteninu u juhu te kuhajte dok rezanci ne omekšaju. Maknite s vatre, dodajte peršin, kopar i po želji sok od limuna. Poslužite toplo.

Leća sa špinatom za snažniji imunitet

Sastojci: 2 žlice maslinova ulja, 3 srednje mrkve, luk, 4 režnja češnjaka, 450 ml pilećeg temeljca, 450 g pelata, 1 1/2 šalice zelene leće, grančica bosiljka, 1/2 žličice sušenog timijana i origana, prstohvat soli i papra, srednja tikvica, 220 g mladog špinata, žlica limunova soka, parmezan za serviranje

Priprema: Zagrijte ulje na vatri, pa pirjajte narezanu mrkvu i luk. Nakon dvije minute dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte oko minutu. Ulijte temeljac i pelate, promiješajte te dodajte leću i začine. Posolite i popaprite te pustite da zavrije. Zatim smanjite vatru i kuhajte još 35 minuta. Dodajte na kocke narezanu tikvicu i za pet minuta nasjeckani mladi špinat. Nakon pet minuta ulijte sok od limuna i malo vode ako je potrebno. Poslužite uz ribani parmezan.

'Bomba' za zdravlje iz čaše pune voća

Foto: Dreamstime

Sastojci: 2,5 šalice sojina, bademova ili kokosova mlijeka ili kravljeg mlijeka s nižim udjelom masnoće, šalica bobičastog voća (može i zamrznutog), pola banane i pola kivija

Priprema: Izmiješajte sve sastojke u blenderu i uživajte u napitku za doručak ili ga pripremite kao međuobrok.

Brza doza C vitamina i antioksidansa

Sastojci: Čaša mlake vode, žličica naribanog đumbira i jedna do dvije kriške limuna.

Priprema: Zagrijte vodu na temperaturu koja je malo toplija od one koja vam je ugodna za piće. Dodajte đumbir i limun pa promiješajte i pustite da se malo ohladi, no ne previše. Popijte topli napitak - zagrijat će tijelo i pomoći u borbi s virusima.