U kuharici ‘U mreži okusa Crikvenice’ Zoran Šimunić podsjeća na delicije koje nastaju mariniranjem, sušenjem ili konzerviranjem. Neke tradicije su već gotovo zaboravljene
Okusi mora: Rapsodija plave ribe kad se čuva ‘po starinski’
Uz uobičajeno soljenje ribe, prvenstveno srdela i inćuna, riba se može čuvati na druge načine, poput konzerviranja u ulju, u začinskoj mješavini vinskog octa, u marinadi, ali i sušenjem te dimljenjem (koji su tijekom godina gotovo u potpunosti izgubljeni kao način čuvanja ribe).
