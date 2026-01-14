Obavijesti

Okusi mora: Rapsodija plave ribe kad se čuva ‘po starinski’

Piše Davor Lugarić,
U kuharici ‘U mreži okusa Crikvenice’ Zoran Šimunić podsjeća na delicije koje nastaju mariniranjem, sušenjem ili konzerviranjem. Neke tradicije su već gotovo zaboravljene

Uz uobičajeno soljenje ribe, prvenstveno srdela i inćuna, riba se može čuvati na druge načine, poput konzerviranja u ulju, u začinskoj mješavini vinskog octa, u marinadi, ali i sušenjem te dimljenjem (koji su tijekom godina gotovo u potpunosti izgubljeni kao način čuvanja ribe).

